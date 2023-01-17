В Донецке извлекли тела двух женщин из-под здания после обстрела ВСУ - 17.01.2023 Украина.ру
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В Донецке извлекли тела двух женщин из-под здания после обстрела ВСУ
В Донецке извлекли тела двух женщин из-под здания после обстрела ВСУ - 17.01.2023 Украина.ру
В Донецке извлекли тела двух женщин из-под здания после обстрела ВСУ
После массированного обстрела ВСУ в Калининском районе Донецка из-под завалов здания извлекли тела двух женщин, говорится в Telegram-канале МЧС ДНР
2023-01-17T07:43
2023-01-17T07:43
новости
донецк
всу
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Ранее в Донецке из-под завалов ТЦ извлекли тело погибшего мужчины. Тогда отмечалось, что для работ по ликвидации последствий обрушения задействованы 20 единиц техники и более 60 человек. Аварийно-спасательные работы будут продолжены до полного разбора завалов.В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщили, что 16 января ВСУ выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Повреждены здание торгового центра, станция техобслуживания и маршрутное такси №46. Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что снаряды ВСУ попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом.
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Новости, Донецк, ВСУ

В Донецке извлекли тела двух женщин из-под здания после обстрела ВСУ

07:43 17.01.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазбор здания обстрелянного общежития ПТУ в Макеевке
Разбор здания обстрелянного общежития ПТУ в Макеевке - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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После массированного обстрела ВСУ в Калининском районе Донецка из-под завалов здания извлекли тела двух женщин, говорится в Telegram-канале МЧС ДНР
"Сотрудники МЧС ДНР продолжают работы в обрушенном вследствие попадания взрывоопасного предмета в здание в Калининском районе Донецка. В 23.50 спасатели извлекли из-под завала погибшую женщину 1977 года рождения. В 2.28 сотрудниками МЧС ДНР извлечено тело погибшей женщины 1975 года рождения", — заявили в ведомстве.
Ранее в Донецке из-под завалов ТЦ извлекли тело погибшего мужчины. Тогда отмечалось, что для работ по ликвидации последствий обрушения задействованы 20 единиц техники и более 60 человек. Аварийно-спасательные работы будут продолжены до полного разбора завалов.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщили, что 16 января ВСУ выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Повреждены здание торгового центра, станция техобслуживания и маршрутное такси №46. Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что снаряды ВСУ попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом.
- РИА Новости, 1920, 17.01.2023
05:43
Кто на самом деле обстреливает мирных жителей Херсона. Представляем доказательстваПрактически каждый день украинские СМИ и паблики в соцсетях пишут о "варварских" обстрелах Херсона российскими войсками, причем сугубо мирных объектов.
 
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