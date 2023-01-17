https://ukraina.ru/20230117/1042692841.html

В Донецке извлекли тела двух женщин из-под здания после обстрела ВСУ

В Донецке извлекли тела двух женщин из-под здания после обстрела ВСУ - 17.01.2023 Украина.ру

В Донецке извлекли тела двух женщин из-под здания после обстрела ВСУ

После массированного обстрела ВСУ в Калининском районе Донецка из-под завалов здания извлекли тела двух женщин, говорится в Telegram-канале МЧС ДНР

2023-01-17T07:43

2023-01-17T07:43

2023-01-17T07:43

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Ранее в Донецке из-под завалов ТЦ извлекли тело погибшего мужчины. Тогда отмечалось, что для работ по ликвидации последствий обрушения задействованы 20 единиц техники и более 60 человек. Аварийно-спасательные работы будут продолжены до полного разбора завалов.В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщили, что 16 января ВСУ выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Повреждены здание торгового центра, станция техобслуживания и маршрутное такси №46. Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что снаряды ВСУ попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом.

https://ukraina.ru/20230117/1042658252.html

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