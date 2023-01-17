https://ukraina.ru/20230117/1042692841.html
В Донецке извлекли тела двух женщин из-под здания после обстрела ВСУ
В Донецке извлекли тела двух женщин из-под здания после обстрела ВСУ - 17.01.2023 Украина.ру
В Донецке извлекли тела двух женщин из-под здания после обстрела ВСУ
После массированного обстрела ВСУ в Калининском районе Донецка из-под завалов здания извлекли тела двух женщин, говорится в Telegram-канале МЧС ДНР
2023-01-17T07:43
2023-01-17T07:43
2023-01-17T07:43
новости
донецк
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/03/1042374840_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ca48de663898e112a83cab951e26732c.jpg
Ранее в Донецке из-под завалов ТЦ извлекли тело погибшего мужчины. Тогда отмечалось, что для работ по ликвидации последствий обрушения задействованы 20 единиц техники и более 60 человек. Аварийно-спасательные работы будут продолжены до полного разбора завалов.В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщили, что 16 января ВСУ выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Повреждены здание торгового центра, станция техобслуживания и маршрутное такси №46. Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что снаряды ВСУ попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом.
https://ukraina.ru/20230117/1042658252.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/03/1042374840_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_266c96c17be15af33e8ef33ebfc5b4ef.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецк, всу
В Донецке извлекли тела двух женщин из-под здания после обстрела ВСУ
После массированного обстрела ВСУ в Калининском районе Донецка из-под завалов здания извлекли тела двух женщин, говорится в Telegram-канале МЧС ДНР
"Сотрудники МЧС ДНР продолжают работы в обрушенном вследствие попадания взрывоопасного предмета в здание в Калининском районе Донецка. В 23.50 спасатели извлекли из-под завала погибшую женщину 1977 года рождения. В 2.28 сотрудниками МЧС ДНР извлечено тело погибшей женщины 1975 года рождения", — заявили в ведомстве.
Ранее в Донецке из-под завалов ТЦ извлекли тело погибшего мужчины. Тогда отмечалось, что для работ по ликвидации последствий обрушения задействованы 20 единиц техники и более 60 человек. Аварийно-спасательные работы будут продолжены до полного разбора завалов.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщили, что 16 января ВСУ выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Повреждены здание торгового центра, станция техобслуживания и маршрутное такси №46. Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что снаряды ВСУ попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом.