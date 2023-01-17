https://ukraina.ru/20230117/1042691546.html

Перемирие или война? Петушиный тупик "ястребов войны" Зеленского

Перемирие или война? Петушиный тупик "ястребов войны" Зеленского - 17.01.2023 Украина.ру

Перемирие или война? Петушиный тупик "ястребов войны" Зеленского

Недавние слова постпреда России при ООН Василия Небензи на заседании Совбеза этой организации о том, что Россия готова к сценарию, при котором целей СВО можно было бы достичь мирным путем, до сих пор волнуют мировую общественность.

2023-01-17T06:39

2023-01-17T06:39

2023-01-17T08:50

эксклюзив

спецоперация

украина

россия

совет безопасности оон

небензя

михаил подоляк

переговоры

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«Закончить спецвоенную операцию (СВО) можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России, и когда закончится дискриминация русскоязычного населения этой страны. Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы, если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военным путем», — сказал Небензя. И как палкой расшевелил в улье страстей, разных мнений и прогнозов всевозможных специалистов, обозревателей и прогнозистов.Оно и понятно. Хотя бы потому, что, с одной стороны, в спецвоенной операции (СВО) России на Украине наметился определенный успех российских войск. Потому что стратегическая инициатива медленно, но уверенно переходит к ним: взят Соледар и над ВСУ близ Бахмута (Артемовска) нависли реальная угроза окружения и, как прогнозируют военные оптимисты, обвал всего фронта. И слова Небензи реально выглядят, как жест доброй воли: дескать, сдадитесь — добивать до конца не будем.С другой — понятно же, что что в словах российского постпреда нет ничего такого уж «революционного», что говорило бы о готовности России прекращать военные действия без определенного и выгодного ей результата. И уж точно нет в них некоего предложения и перемирии по типу «Минских соглашений — 2» («Минска-2»), которые останавливали бы военные действия и давали передышку сторонам. Небензя четко сказал: больше никакого подобия «Минска-2» не будет, потому что Россия в него не верит, помня прежний горький опыт, когда документ о мире был использован Украиной и ее западными кураторами исключительно как временная передышка для накопления и перегруппировки сил для новой войны.Ни Украина, ни Запад не собирались выполнять «Минск-2» и нагло обманывали не только Россию, но и жителей Донбасса, что, собственно, и привело к СВО. А был бы «Минск-2» — не было бы СВО, и о нарушении территориальной целостности Украины сегодня никто бы не говорил — она не потеряла бы безвозвратно две области Донбасса, Запорожье и Херсонщину. «Однако это не входило в планы ни Зеленского, ни его предшественников, ни, как мы теперь знаем, благодаря откровениям канцлера Меркель и президента Олланда, в планы гарантов Минска — Франции и Германии. Более того, мы узнали, что минский процесс был для западных стран лишь ширмой, за которой они тайком вооружали Украину с тем, чтобы натравить ее на Россию», — отметил Небензя.Ну а раз натравили, то Россия, в конце концов, и ответила — начала СВО, а Украина сегодня, извините, выгребает. И огребает. А в словах постпреда и кроется то главное недоверие, которое имеется к любым переговорам о мире с Украиной: она просто кинет визави и возобновит войну, когда почувствует свою силу, или ей прикажут кураторы с Запада. Как это и случилось в феврале 2022 года, за неделю до начала СВО, которая просто упредила широкомасштабное наступление ВСУ на непокорный Донбасс.Однако слова сказаны, и сейчас буквально всех интересуют два вопроса. Первый: что это такое со стороны России — просьба о передышке или же действительно желание закончить войну и поговорить с Киевом и коллективным Западом о «Новой Украине» после капитуляции нынешней, без ее окончательного разгрома на полях СВО?Объективно передышка выгодна обеим сторонам. И вовсе не только потому, что любой худой мир лучше любой же доброй войны. России важно собраться с силами и подготовиться по первому разряду к войне, переведя свой ВПК на военные рельсы в полном объеме, на фоне всех этих сообщений о готовности Запада поставить Украине на ТВД (театр военных действий) танки в огромном количестве, артиллерию и прочее дальнобойное оружие, способное более масштабно утюжить уже российские территории за пределами новых земель, полученных в ходе СВО.Запад же хоть и пообещал дальше напичкивать Украину качественно новым оружием и в еще большем объеме, тоже не может это сделать немедленно, как ему хотелось бы. Даже сообщение о 1300 танках, которые США якобы пообещали Украине, выглядит как блеф. Точнее, желаемое, выданное за действительное: у Запада просто нет сегодня такого количества «свободных» танков, чтобы перебросить их на Украину и попугать Россию. То же самое касается и американских ЗРК «Пэтриот», которые якобы должны «закрыть небо» над Украиной, и прочих смертоносных ништяков, которыми Запад, как морковкой перед носом, ведет на убой туповатых, но голодных украинских осликов во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским и его камарильей, готовыми поживиться на новых поставках себе на карман.Второй вопрос: кому выгоднее возможное перемирие — России или Украине с Западом? Потому что на первый взгляд сторонам нужна только безоговорочная победа в этой войне. Потому что всем очевидно общее базовое представление о геополитической ситуации и ее перспективах в этом регионе в отношениях между Украиной, Россией и Западом.В России прекрасно понимают, что если в результате СВО и перемирия останется какая-то часть Украины, в которой не будут достигнуты цели операции (денацификация, демилитаризация и обеспечение нейтрального внеблокового статуса, без перспективы вступления в НАТО), то угроза безопасности российским границам сохранится в полном объеме. Запад по-прежнему будет напичкивать Украину оружием и науськивать ее на Россию. Не сразу, так через несколько лет. И оставление любой части антироссийски настроенной Украины — это самый неблагоприятный для России вариант.И именно по этой же причине Западу тоже не выгодно окончательное поражение Украины и исчезновение ее как огромной «анти-России», заточенной против Москвы по бандеровским и необандеровским неонацистским лекалам. Это геополитическая аксиома, и доказательства ей не нужны. Если для Запада в виде Украины исчезнет в Европе такой мощный, покорный и практически безропотный таран против России, плацдарм и полигон для обкатки новых видов оружия и инструмент ее постоянного ослабления и истощения, то как же Западу бороться со стремлением России покончить однополярный мир с американским доминированием? Как отвлекать ресурсы и усилия для опасного для США сближения Китая и России? Как организовывать тотальный хаос и нестабильность по всему периметру российских границ? Как вообще разговаривать с Китаем, понеся поражение в Европе?Эти «вечные» американские вопросы, как вы понимаете, у нынешнего хозяина Белого дома в Вашингтоне способны только усиливать приступы деменции, которая у него то ли имеется, то ли он намеренно симулирует ее, чтобы хитро и опытно уходить от острых проблем.В России это отлично понимают. Тот же Небензя в ООН заявил, что Запад превратил Украину в «натовскую ЧВК»: «Ей платят деньги, снабжают оружием и разведданными, говорят, куда стрелять и где атаковать. Страдает же от этого украинский народ, который заставляют воевать ради чужих задач».Однако Запад и Киев тоже со своей стороны могут элементарно хитрить, выгадывать время, тянуть его с целью получения передышки. Именно для этого Киев, например, предлагает провести «мирный саммит», на котором хочет потребовать полной капитуляции России. «Даже при самом беглом рассмотрении становится очевидным, что за этой красивой обёрткой скрывается весьма гнилая инициатива и даже двойное дно. В Киеве не скрывают, что мир по-украински — это капитуляция России, которую должно зафиксировать международное сообщество», — сказал Небензя.И то, что сейчас происходит в России и на коллективном Западе, очень похоже на то, что стороны готовятся к новым столкновениям. И для этого просто подкачивают мышцы. А все будет зависеть от того, и кто кого опередит, и у кого средства для победы окажутся более надежными, убедительными и дееспособными. Особенно если учесть, что сегодня уже подсчитано: на поддержку и вооружение Украины с Запада передано 50 млрд долл. начиная с 24 февраля прошлого года. И США передали Украине различных видов вооружений на 24,2 млрд долл., Германия — на более чем на 12 млрд евро, все остальные — по мелочи, которой тем не менее достаточно, чтобы залить кровью добрую половину Украины.Но и в словах российского постпреда при ООН есть и самый желанный для России вариант исхода СВО на Украине. Это безоговорочная победа над Украиной на поле боя. И после — безоговорочная капитуляция Украины. Может быть, без добивания в ноль. Но реальностью все это может стать после успешного наступления сил СВО по всем фронтам: Северном (Харьковщина), Центральному (ДНР) и Южному (Херсонщина —Криворожье). И после взятия Соледара в это можно поверить. И нужно.Но хуже всего, конечно, украинским «ястребам войны», которые устроили какие-то буквально петушиные бои с возможном перемирием, о котором сказал Небензя и на которое Киеву намекают на Западе уже открыто. Эти «петушиные ястребы» прекрасно понимают, что с окончанием войны и поражением их неонацистской Украины их ждет уголовная ответственность за преступления против собственного народа. Не говоря уже о военных преступления и преступления против человечности, которые они допускают в рамках СВО.Вот потому-то фронтменом этих «петушиных ястребов» и выступил советник главы Офиса украинского президента (ОПУ) Михаил Подоляк. Он в очередной раз сказал, что между Москвой и Киевом не может быть никаких мирных переговоров, потому что «нет способа договориться» и украинцы будут сражаться «до победного конца».И это, как вы понимаете, тупик. Петушиный или ястребиный — не так и важно. Он будет кровавым, если выход из него продолжат искать военным путем.

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