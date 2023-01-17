https://ukraina.ru/20230117/1042688930.html
Носович: Польша - это могильщик Евросоюза
Носович: Польша - это могильщик Евросоюза - 17.01.2023 Украина.ру
Носович: Польша - это могильщик Евросоюза
Сегодня Варшава является могильщиком Европейского союза, сказал главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович в интервью Украина.ру
2023-01-17T04:23
2023-01-17T04:23
2023-01-17T04:23
новости
польша
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Он напомнил, что раньше Польша в версии Польской Народной Республики была одним из "могильщиков Восточного блока".По его словам, отказом от введения евро Польша тормозит процессы европейской интеграции, при том, что она пытается эту интеграцию расширить географически, затащив Украину.Дальнейшее расширение ЕС, "тем более, на такую страну, как Украина – это верный путь к распаду Европейского Союза", считает эксперт.Он добавил, что Польша действует в интересах США.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230112/1042554731.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, ес
Носович: Польша - это могильщик Евросоюза
Сегодня Варшава является могильщиком Европейского союза, сказал главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович в интервью Украина.ру
Он напомнил, что раньше Польша в версии Польской Народной Республики была одним из "могильщиков Восточного блока".
Сегодняшняя Польша, третья Речь Посполитая, она вольно или невольно делает то же самое по отношению к Европейскому союзу. У польской власти долгосрочный и не прекращающийся уже семь лет конфликт с Брюсселем.
Александр Носович
главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру"
По его словам, отказом от введения евро Польша тормозит процессы европейской интеграции, при том, что она пытается эту интеграцию расширить географически, затащив Украину.
Дальнейшее расширение ЕС, "тем более, на такую страну, как Украина – это верный путь к распаду Европейского Союза", считает эксперт.
Он добавил, что Польша действует в интересах США.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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