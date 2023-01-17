https://ukraina.ru/20230117/1042688930.html

Носович: Польша - это могильщик Евросоюза

Носович: Польша - это могильщик Евросоюза - 17.01.2023 Украина.ру

Носович: Польша - это могильщик Евросоюза

Сегодня Варшава является могильщиком Европейского союза, сказал главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович в интервью Украина.ру

2023-01-17T04:23

2023-01-17T04:23

2023-01-17T04:23

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Он напомнил, что раньше Польша в версии Польской Народной Республики была одним из "могильщиков Восточного блока".По его словам, отказом от введения евро Польша тормозит процессы европейской интеграции, при том, что она пытается эту интеграцию расширить географически, затащив Украину.Дальнейшее расширение ЕС, "тем более, на такую страну, как Украина – это верный путь к распаду Европейского Союза", считает эксперт.Он добавил, что Польша действует в интересах США.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230112/1042554731.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, ес