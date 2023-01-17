Ядерная война? Ищенко предположил, какие последствия вызовет блокада Калининграда - 17.01.2023 Украина.ру
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Ядерная война? Ищенко предположил, какие последствия вызовет блокада Калининграда
Ядерная война? Ищенко предположил, какие последствия вызовет блокада Калининграда - 17.01.2023 Украина.ру
Ядерная война? Ищенко предположил, какие последствия вызовет блокада Калининграда
Последствия блокады Калиниградской области Польшей и Литвой могут быть непредсказуемы, и с целью избежать такого развития событий России необходимо показывать решительный настрой. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог Ростислав Ищенко
2023-01-17T06:45
2023-01-17T06:45
новости
спецоперация
ростислав ищенко
польша
литва
анджей дуда
гитанас науседа
калининградская область
нато
ядерная война
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По его мнению, Варшава может пойти на угрозу блокады Калининградской области в случае ввода своих войск на Западную Украину с целью обеспечения их безопасности. Политолог предположил, что именно такой сценарий могли обсуждать президенты Польши и Литвы, Анджей Дуда и Гитанас Науседа, во время своей недавней встречи во Львове.Ищенко отметил, что блокада Калининградской области будет представлять большую проблему для РФ, которая может вынудить РФ "напасть на страну НАТО и пробиваться в Калининград".Чтобы избежать такого сценария, "надо продемонстрировать, что воевать мы готовы и будем при определённых условиях", полагает Ищенко.Калининградская область не имеет границ с другими субъектами Российской Федерации, и граничит с Польшей и Литвой. От территории Белоруссии её отделяют примерно сто километров так называемого "сувалкского коридора", расположенного в районе польско-литовской границы.После начала военной спецоперации РФ на Украине и последовавших за этим санкций ЕС губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял о её готовности к любым сценариям, в том числе к существованию в режиме "энергетического острова". Позже, в августе прошлого года, он же заявил, что правительство региона обсуждает с Минтрансом РФ различные варианты на случай полной остановки литовского транзита, в том числе полное переключение на снабжение области по морю.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, ростислав ищенко, польша, литва, анджей дуда, гитанас науседа, калининградская область, нато, ядерная война, блокада, белоруссия
Новости, Спецоперация, Ростислав Ищенко, Польша, Литва, Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Калининградская область, НАТО, ядерная война, блокада, Белоруссия

Ядерная война? Ищенко предположил, какие последствия вызовет блокада Калининграда

06:45 17.01.2023
 
© Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград
© Игорь Зарембо
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Последствия блокады Калиниградской области Польшей и Литвой могут быть непредсказуемы, и с целью избежать такого развития событий России необходимо показывать решительный настрой. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог Ростислав Ищенко
По его мнению, Варшава может пойти на угрозу блокады Калининградской области в случае ввода своих войск на Западную Украину с целью обеспечения их безопасности. Политолог предположил, что именно такой сценарий могли обсуждать президенты Польши и Литвы, Анджей Дуда и Гитанас Науседа, во время своей недавней встречи во Львове.
Ищенко отметил, что блокада Калининградской области будет представлять большую проблему для РФ, которая может вынудить РФ "напасть на страну НАТО и пробиваться в Калининград".

Да, американцы скорее всего, по этому поводу ядерную войну не начнут. А может быть и начнут. А чего они еще придумали под это дело, мы не знаем, но точно ничего хорошего они для нас не придумали. Соответственно, в этом случае мы воевать готовы, но не хотелось бы

Ростислав Ищенко
Политолог
Чтобы избежать такого сценария, "надо продемонстрировать, что воевать мы готовы и будем при определённых условиях", полагает Ищенко.
Калининградская область не имеет границ с другими субъектами Российской Федерации, и граничит с Польшей и Литвой. От территории Белоруссии её отделяют примерно сто километров так называемого "сувалкского коридора", расположенного в районе польско-литовской границы.
После начала военной спецоперации РФ на Украине и последовавших за этим санкций ЕС губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял о её готовности к любым сценариям, в том числе к существованию в режиме "энергетического острова". Позже, в августе прошлого года, он же заявил, что правительство региона обсуждает с Минтрансом РФ различные варианты на случай полной остановки литовского транзита, в том числе полное переключение на снабжение области по морю.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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