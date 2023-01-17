https://ukraina.ru/20230117/1042685894.html

Ядерная война? Ищенко предположил, какие последствия вызовет блокада Калининграда

Ядерная война? Ищенко предположил, какие последствия вызовет блокада Калининграда - 17.01.2023 Украина.ру

Ядерная война? Ищенко предположил, какие последствия вызовет блокада Калининграда

Последствия блокады Калиниградской области Польшей и Литвой могут быть непредсказуемы, и с целью избежать такого развития событий России необходимо показывать решительный настрой. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог Ростислав Ищенко

2023-01-17T06:45

2023-01-17T06:45

2023-01-17T06:45

новости

спецоперация

ростислав ищенко

польша

литва

анджей дуда

гитанас науседа

калининградская область

нато

ядерная война

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По его мнению, Варшава может пойти на угрозу блокады Калининградской области в случае ввода своих войск на Западную Украину с целью обеспечения их безопасности. Политолог предположил, что именно такой сценарий могли обсуждать президенты Польши и Литвы, Анджей Дуда и Гитанас Науседа, во время своей недавней встречи во Львове.Ищенко отметил, что блокада Калининградской области будет представлять большую проблему для РФ, которая может вынудить РФ "напасть на страну НАТО и пробиваться в Калининград".Чтобы избежать такого сценария, "надо продемонстрировать, что воевать мы готовы и будем при определённых условиях", полагает Ищенко.Калининградская область не имеет границ с другими субъектами Российской Федерации, и граничит с Польшей и Литвой. От территории Белоруссии её отделяют примерно сто километров так называемого "сувалкского коридора", расположенного в районе польско-литовской границы.После начала военной спецоперации РФ на Украине и последовавших за этим санкций ЕС губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял о её готовности к любым сценариям, в том числе к существованию в режиме "энергетического острова". Позже, в августе прошлого года, он же заявил, что правительство региона обсуждает с Минтрансом РФ различные варианты на случай полной остановки литовского транзита, в том числе полное переключение на снабжение области по морю.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220706/1034302527.html

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новости, спецоперация, ростислав ищенко, польша, литва, анджей дуда, гитанас науседа, калининградская область, нато, ядерная война, блокада, белоруссия