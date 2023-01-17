Ищенко предположил, как будет действовать Варшава, чтобы обезопасить свои войска на Западной Украине
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
На встрече в рамках "Люблинского теругольника" между президентами Украины, Польши и Литвы могла обсуждаться потенциальная блокада Калининградской области РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
По его словам, власти Польши склоняются к вводу войск на Западную Украину как способу поддержки киевского режима, который позволит последнему использовать против России расквартированные на Западной Украине войска.
Но [президент Польши Анджей] Дуда прекрасно понимает, что там они могут попасть под удар - и даже скорее всего попадут. Ракеты-то всё равно прилетают, ракета не спрашивает, скажите пожалуйста, вы поляк или не поляк? Она взрывается и убивает
Он добавил, что для обеспечения безопасности своих войск в Западной Украине Варшава может пойти на угрозу блокады Калининградской области, и именно такой сценарий могли обсуждать Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа во Львове.
11 января Дуда и Науседа встретились во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках "Люблинского треугольника" - особого формата взаимодействия между Украиной, Литвой и Польшей, учреждённого в 2020 году.
Калининградская область не имеет границ с другими субъектами Российской Федерации, и граничит с Польшей и Литвой. От территории Белоруссии её отделяют примерно сто километров.
23 августа 2022, 18:10Пока все плохо. Эксперт о том, как Россия накажет Литву за блокаду КалининградаХотя тема блокады, которую Литва устроила Калининграду, ушла из повестки СМИ, вопрос не решен. Фактически речь идет о квотировании грузов, а квоты Калининградская область уже выбрала. Об этом рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью изданию Украина.ру