Ищенко предположил, как будет действовать Варшава, чтобы обезопасить свои войска на Западной Украине - 17.01.2023 Украина.ру
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Ищенко предположил, как будет действовать Варшава, чтобы обезопасить свои войска на Западной Украине
Ищенко предположил, как будет действовать Варшава, чтобы обезопасить свои войска на Западной Украине - 17.01.2023 Украина.ру
Ищенко предположил, как будет действовать Варшава, чтобы обезопасить свои войска на Западной Украине
На встрече в рамках "Люблинского теругольника" между президентами Украины, Польши и Литвы могла обсуждаться потенциальная блокада Калининградской области РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
2023-01-17T06:00
2023-01-17T06:00
новости
спецоперация
ростислав ищенко
польша
литва
западная украина
калининградская область
анджей дуда
гитанас науседа
владимир зеленский
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По его словам, власти Польши склоняются к вводу войск на Западную Украину как способу поддержки киевского режима, который позволит последнему использовать против России расквартированные на Западной Украине войска.Он добавил, что для обеспечения безопасности своих войск в Западной Украине Варшава может пойти на угрозу блокады Калининградской области, и именно такой сценарий могли обсуждать Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа во Львове.11 января Дуда и Науседа встретились во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках "Люблинского треугольника" - особого формата взаимодействия между Украиной, Литвой и Польшей, учреждённого в 2020 году.Калининградская область не имеет границ с другими субъектами Российской Федерации, и граничит с Польшей и Литвой. От территории Белоруссии её отделяют примерно сто километров.
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новости, спецоперация, ростислав ищенко, польша, литва, западная украина, калининградская область, анджей дуда, гитанас науседа, владимир зеленский, белоруссия
Новости, Спецоперация, Ростислав Ищенко, Польша, Литва, Западная Украина, Калининградская область, Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Владимир Зеленский, Белоруссия

Ищенко предположил, как будет действовать Варшава, чтобы обезопасить свои войска на Западной Украине

06:00 17.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
Марш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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На встрече в рамках "Люблинского теругольника" между президентами Украины, Польши и Литвы могла обсуждаться потенциальная блокада Калининградской области РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
По его словам, власти Польши склоняются к вводу войск на Западную Украину как способу поддержки киевского режима, который позволит последнему использовать против России расквартированные на Западной Украине войска.

Но [президент Польши Анджей] Дуда прекрасно понимает, что там они могут попасть под удар - и даже скорее всего попадут. Ракеты-то всё равно прилетают, ракета не спрашивает, скажите пожалуйста, вы поляк или не поляк? Она взрывается и убивает

Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
Политолог
Он добавил, что для обеспечения безопасности своих войск в Западной Украине Варшава может пойти на угрозу блокады Калининградской области, и именно такой сценарий могли обсуждать Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа во Львове.
11 января Дуда и Науседа встретились во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках "Люблинского треугольника" - особого формата взаимодействия между Украиной, Литвой и Польшей, учреждённого в 2020 году.
Калининградская область не имеет границ с другими субъектами Российской Федерации, и граничит с Польшей и Литвой. От территории Белоруссии её отделяют примерно сто километров.
Города России. Калининград
23 августа 2022, 18:10
Пока все плохо. Эксперт о том, как Россия накажет Литву за блокаду КалининградаХотя тема блокады, которую Литва устроила Калининграду, ушла из повестки СМИ, вопрос не решен. Фактически речь идет о квотировании грузов, а квоты Калининградская область уже выбрала. Об этом рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиСпецоперацияРостислав ИщенкоПольшаЛитваЗападная УкраинаКалининградская областьАнджей ДудаГитанас НауседаВладимир ЗеленскийБелоруссия
 
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Заголовок открываемого материала
06:05О праве владеть и применять оружие в России. Откуда ветер дует?
06:00Ищенко предположил, как будет действовать Варшава, чтобы обезопасить свои войска на Западной Украине
05:57Вадим Степанцов: Артисты-предатели улетели, но продолжают сидеть на двух стульях, занимая чужое место
05:52Олеся Потапова: На луганскую молодежь с освобожденных территорий негативно повлияла украинская оккупация
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05:43Кто на самом деле обстреливает мирных жителей Херсона. Представляем доказательства
05:36Украинский политолог Василь Вакаров: Я попал в санкционный список за несогласие с политикой Зеленского
05:30"Очень плохая ситуация": Ищенко объяснил, почему ВСУ оставили Соледар
05:15Профессор МГУ: гибридная война - это миф, который придуман американцами
05:00Эксперт рассказал, как атака на Киев поможет освободить новые территории РФ
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04:23Носович: Польша - это могильщик Евросоюза
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