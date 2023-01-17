https://ukraina.ru/20230117/1042654381.html

О праве владеть и применять оружие в России. Откуда ветер дует?

О праве владеть и применять оружие в России. Откуда ветер дует? - 17.01.2023 Украина.ру

О праве владеть и применять оружие в России. Откуда ветер дует?

В субботу несколько уважаемых телеграм-каналов патриотической направленности начали, вдруг, дискуссию относительно разрешения свободной продажи огнестрельного оружия в России.

2023-01-17T06:05

2023-01-17T06:05

2023-01-17T06:05

россия

оружие

преступность

украина

мнения

мнение

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Собственно, на дискуссию это было похоже мало – большинство участников было согласно с тем, что разрешать нужно. Дискуссия привлекла внимание медийных персон, включая, например, Алексея Рогозина.Странностью дискуссии было то, что непонятно, какой информационный повод к ней подтолкнул. Кажется, старт дал пост авторитетного канала "Старше Эдды", вечером 13 января: "хотите иметь мобрезерв, тогда в первую очередь упростите порядок владения и приобретения оружия в стране. Откройте множество стрелковых клубов, упростите закон о самообороне, сделав его реально работающим в пользу обороняющегося".Я, честно говоря, связи между владением оружием и состоянием мобрезерва не вижу. Конечно, если призывника или резервиста не надо обучать стрельбе это хорошо, но, как я понимаю, это лишь незначительная и не самая важная часть подготовки. Вообще, индивидуальное применение оружия (для самообороны, охоты или в спортивных целях) и применение оружия в бою – вещи немного разные.Я сам в юности очень неплохо стрелял. До такой степени, что на университетском стрельбище целился в разные части мишени, дабы не быть отправленным на соревнования. Но бойца из меня это никак не делает.Естественным образом разговор перешёл на вопросы самообороны. Бывший следователь, сейчас – замминистра информации ДНР Даниил Безсонов пишет: "давайте представим, что огнестрельное оружие разрешено и каждый взрослый и психически здоровый гражданин сможет приобрести, к примеру пистолет Макарова. Каждый преступник будет знать, что нападение на любого гражданина в тёмном переулке, или незаконное проникновение в жильё, может реально обернуться для него "пулей в лоб"".Неудобно это объяснять, но примерно в 99% случаев (1% я оставляю на неизбежные случайности) нападение на вооружённого гражданина в тёмном переулке к пуле в лоб не приведёт. Более того, наличие информации о наличии у потенциальной жертвы оружия преступления не предотвратит, как не предотвращает она их в США.Чтобы носить с собой пистолет, достать его при опасности и, тем более, применить, надо обладать особыми психическими качествами, которыми обладает преступник, но не обладает законопослушный гражданин (часто не обладает и правоохранитель). Причём преступник, как правило, знает или ощущает, что вооружённый гражданин большую опасность представляет для себя, а не для него.Я владел на протяжении трёх лет пистолетом ТТ (знакомые подарили – они вынесли с армейского склада несколько ящиков этого добра), стрелял из него два раза на пустыре, но с собой не носил – боялся, что украдут или отберут. В своей неспособности выстрелить в человека или даже в воздух я даже не сомневался. Продал в результате.Когда мне в 2014 году предложили купить автомат Калашникова за символическую плату, я отказался. Не потому, что боялся милицейской засады (продавал майданный стоялец и ветеран АТО инстинктивно ненавидящий "ментов"), а потому что он мне просто нужен не был.Никто из моих знакомых, имевших боевое или травматическое оружие не использовали его в реальной ситуации. Зато один случайно выстрелил из газовика дома (в результате три дня жил у тёщи), другой стрелял из резинострела в бывшую жену (подозревал её в неверности, не попал). Ещё один знакомый просто потерял боевой пистолет (маленький Коровин).В этой связи вспомнилось, что темы разрешения на оружие на Украине начали качать сразу же после Майдана структуры Сороса. Манифесты в поддержку свободной продажи оружия репостили люди, сильно и быстро "поехавшие кукухой" на почве Майдана.Официально мотивация была такая же – предотвращение преступности, но суть в другом:- подготовить людей к войне против России;- подготовить людей к новому, вооружённому Майдану, если вдруг "пророссийские силы" вернутся к власти (до Майдана раскачивалась тема "права народа на восстание").Когда пункт 1 состоялся, а пункт 2 по этой причине стал неактуален, но кампания сама собой не затухла. Структуры Сороса и крайние националисты продолжали свою работу и 23 февраля прошлого года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об обороте оружия. Второе чтение было запланировано на осень, но не состоялось. В условиях массовой мобилизации оно лишено смысла.Никого ни в чём не подозреваю, но тема владения огнестрельным оружием совершенно случайно накладывается на попытки раскачать ситуацию в России...

https://ukraina.ru/20220909/1038581529.html

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россия, оружие, преступность, украина, мнения, мнение