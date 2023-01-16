https://ukraina.ru/20230116/1042659791.html

Балицкий рассказал, когда начнется освобождение Запорожья

Балицкий рассказал, когда начнется освобождение Запорожья - 16.01.2023 Украина.ру

Балицкий рассказал, когда начнется освобождение Запорожья

Взять под контроль Запорожье быстро не получится. Об этом 16 января заявил врио губернатора запорожской области Евгений Балицкий, передает телеканал "Крым-24"

2023-01-16T10:57

2023-01-16T10:57

2023-01-16T10:57

запорожье

евгений балицкий

новости

освобождение

националисты

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"Запорожье быстро не получится взять. Нужны будут очень большие мероприятия по борьбе за безопасные улицы, придется много разминировать. Также мы видим методы, которыми действуют американская и европейские коалиции, которая настраивает этих несмышленых людей, которые сегодня берут оружие или которых просто забирают армию. Они не понимают ни истории, ни культуры", - указал онПо мнению Балицкого, приступить к освобождению Запорожской области в полном объеме можно будет весной.Сейчас от националистов освобождено более 70% территорий Запорожской области. Под контролем Киева остается административный центр региона - город Запорожье, его функцию временно выполняет Мелитополь.

https://ukraina.ru/20230116/1042651295.html

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запорожье, евгений балицкий, новости, освобождение, националисты