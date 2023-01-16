Балицкий рассказал, когда начнется освобождение Запорожья
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВрио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
Взять под контроль Запорожье быстро не получится. Об этом 16 января заявил врио губернатора запорожской области Евгений Балицкий, передает телеканал "Крым-24"
"Запорожье быстро не получится взять. Нужны будут очень большие мероприятия по борьбе за безопасные улицы, придется много разминировать. Также мы видим методы, которыми действуют американская и европейские коалиции, которая настраивает этих несмышленых людей, которые сегодня берут оружие или которых просто забирают армию. Они не понимают ни истории, ни культуры", - указал он
По мнению Балицкого, приступить к освобождению Запорожской области в полном объеме можно будет весной.
По мнению Балицкого, приступить к освобождению Запорожской области в полном объеме можно будет весной.
"Раньше не думаю, что это может произойти", - отметил он.
Сейчас от националистов освобождено более 70% территорий Запорожской области. Под контролем Киева остается административный центр региона - город Запорожье, его функцию временно выполняет Мелитополь.