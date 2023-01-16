Балицкий рассказал, когда начнется освобождение Запорожья - 16.01.2023 Украина.ру
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Балицкий рассказал, когда начнется освобождение Запорожья
Балицкий рассказал, когда начнется освобождение Запорожья - 16.01.2023 Украина.ру
Балицкий рассказал, когда начнется освобождение Запорожья
Взять под контроль Запорожье быстро не получится. Об этом 16 января заявил врио губернатора запорожской области Евгений Балицкий, передает телеканал "Крым-24"
2023-01-16T10:57
2023-01-16T10:57
запорожье
евгений балицкий
новости
освобождение
националисты
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"Запорожье быстро не получится взять. Нужны будут очень большие мероприятия по борьбе за безопасные улицы, придется много разминировать. Также мы видим методы, которыми действуют американская и европейские коалиции, которая настраивает этих несмышленых людей, которые сегодня берут оружие или которых просто забирают армию. Они не понимают ни истории, ни культуры", - указал онПо мнению Балицкого, приступить к освобождению Запорожской области в полном объеме можно будет весной.Сейчас от националистов освобождено более 70% территорий Запорожской области. Под контролем Киева остается административный центр региона - город Запорожье, его функцию временно выполняет Мелитополь.
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запорожье, евгений балицкий, новости, освобождение, националисты
Запорожье, Евгений Балицкий, Новости, освобождение, националисты

Балицкий рассказал, когда начнется освобождение Запорожья

10:57 16.01.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВрио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Взять под контроль Запорожье быстро не получится. Об этом 16 января заявил врио губернатора запорожской области Евгений Балицкий, передает телеканал "Крым-24"
"Запорожье быстро не получится взять. Нужны будут очень большие мероприятия по борьбе за безопасные улицы, придется много разминировать. Также мы видим методы, которыми действуют американская и европейские коалиции, которая настраивает этих несмышленых людей, которые сегодня берут оружие или которых просто забирают армию. Они не понимают ни истории, ни культуры", - указал он

По мнению Балицкого, приступить к освобождению Запорожской области в полном объеме можно будет весной.

"Раньше не думаю, что это может произойти", - отметил он.

Сейчас от националистов освобождено более 70% территорий Запорожской области. Под контролем Киева остается административный центр региона - город Запорожье, его функцию временно выполняет Мелитополь.
Работа ремонтных подразделений ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
07:08
Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в Запорожской областиТанкисты уничтожили в южном секторе спецоперации опорный пункт противника. Об этом рассказал командир танкового подразделения Вооруженных сил России, предает 16 января РИА Новости
 
ЗапорожьеЕвгений БалицкийНовостиосвобождениенационалисты
 
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