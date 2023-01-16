Директор МАГАТЭ рассказал, как организация планирует предотвратить "ядерную аварию"
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
© Пресс-служба МИД РФ
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширяет присутствие на Украине ради предотвращения "ядерной аварии во время текущего конфликта". Об этом заявил 16 января генеральный директор организации Рафаэль Гросси в Twitter
"МАГАТЭ расширяет присутствие на Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время текущего конфликта. Горжусь тем, что возглавляю на Украине эту миссию, в ходе которой мы организуем присутствие на всех АЭС страны", - написал он.
На этой неделе глава МАГАТЭ посетит Украину: он отправится на Южно-Украинскую и Ровенскую атомные электростанции (АЭС), а также на Чернобыльскую площадку, на каждой из которых развернут миссию в составе двух экспертов МАГАТЭ.
Агентство уже разместило до четырех экспертов на Запорожской АЭС, также планируется отправить двоих на Хмельницкую АЭС.
После этой поездки Гросси намерен снова встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
13 января, 13:41МАГАТЭ направит инспекторов на все АЭС Украины на следующей неделеНа следующей неделе МАГАТЭ планирует направить инспекторов на все атомные электростанции Украины: Ровенскую, Южноукраинскую, Хмельницкую и Чернобыльскую, сообщило 12 января издание The Wall Street Journal, ссылаясь на главу организации Рафаэля Гросси