Директор МАГАТЭ рассказал, как организация планирует предотвратить "ядерную аварию" - 16.01.2023 Украина.ру
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Директор МАГАТЭ рассказал, как организация планирует предотвратить "ядерную аварию"
Директор МАГАТЭ рассказал, как организация планирует предотвратить "ядерную аварию" - 16.01.2023 Украина.ру
Директор МАГАТЭ рассказал, как организация планирует предотвратить "ядерную аварию"
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширяет присутствие на Украине ради предотвращения "ядерной аварии во время текущего конфликта". Об этом заявил 16 января генеральный директор организации Рафаэль Гросси в Twitter
2023-01-16T10:24
2023-01-16T10:24
магатэ
рафаэль гросси
ядерный
авария
новости
украина
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"МАГАТЭ расширяет присутствие на Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время текущего конфликта. Горжусь тем, что возглавляю на Украине эту миссию, в ходе которой мы организуем присутствие на всех АЭС страны", - написал он.На этой неделе глава МАГАТЭ посетит Украину: он отправится на Южно-Украинскую и Ровенскую атомные электростанции (АЭС), а также на Чернобыльскую площадку, на каждой из которых развернут миссию в составе двух экспертов МАГАТЭ. Агентство уже разместило до четырех экспертов на Запорожской АЭС, также планируется отправить двоих на Хмельницкую АЭС.После этой поездки Гросси намерен снова встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
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магатэ, рафаэль гросси, ядерный, авария, новости, украина
МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, ядерный, авария, Новости, Украина

Директор МАГАТЭ рассказал, как организация планирует предотвратить "ядерную аварию"

10:24 16.01.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
Встречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
© Пресс-служба МИД РФ
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширяет присутствие на Украине ради предотвращения "ядерной аварии во время текущего конфликта". Об этом заявил 16 января генеральный директор организации Рафаэль Гросси в Twitter
"МАГАТЭ расширяет присутствие на Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время текущего конфликта. Горжусь тем, что возглавляю на Украине эту миссию, в ходе которой мы организуем присутствие на всех АЭС страны", - написал он.
На этой неделе глава МАГАТЭ посетит Украину: он отправится на Южно-Украинскую и Ровенскую атомные электростанции (АЭС), а также на Чернобыльскую площадку, на каждой из которых развернут миссию в составе двух экспертов МАГАТЭ.
Агентство уже разместило до четырех экспертов на Запорожской АЭС, также планируется отправить двоих на Хмельницкую АЭС.
После этой поездки Гросси намерен снова встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ровенская АЭС - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 13:41
МАГАТЭ направит инспекторов на все АЭС Украины на следующей неделеНа следующей неделе МАГАТЭ планирует направить инспекторов на все атомные электростанции Украины: Ровенскую, Южноукраинскую, Хмельницкую и Чернобыльскую, сообщило 12 января издание The Wall Street Journal, ссылаясь на главу организации Рафаэля Гросси
 
МАГАТЭРафаэль ГроссиядерныйаварияНовостиУкраина
 
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