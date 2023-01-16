https://ukraina.ru/20230116/1042657566.html

Директор МАГАТЭ рассказал, как организация планирует предотвратить "ядерную аварию"

Директор МАГАТЭ рассказал, как организация планирует предотвратить "ядерную аварию" - 16.01.2023 Украина.ру

Директор МАГАТЭ рассказал, как организация планирует предотвратить "ядерную аварию"

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширяет присутствие на Украине ради предотвращения "ядерной аварии во время текущего конфликта". Об этом заявил 16 января генеральный директор организации Рафаэль Гросси в Twitter

2023-01-16T10:24

2023-01-16T10:24

2023-01-16T10:24

магатэ

рафаэль гросси

ядерный

авария

новости

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103349/00/1033490094_0:0:3230:1818_1920x0_80_0_0_6f6145273b1d934732a69a11a03c5ff0.jpg

"МАГАТЭ расширяет присутствие на Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время текущего конфликта. Горжусь тем, что возглавляю на Украине эту миссию, в ходе которой мы организуем присутствие на всех АЭС страны", - написал он.На этой неделе глава МАГАТЭ посетит Украину: он отправится на Южно-Украинскую и Ровенскую атомные электростанции (АЭС), а также на Чернобыльскую площадку, на каждой из которых развернут миссию в составе двух экспертов МАГАТЭ. Агентство уже разместило до четырех экспертов на Запорожской АЭС, также планируется отправить двоих на Хмельницкую АЭС.После этой поездки Гросси намерен снова встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ukraina.ru/20230113/1042607076.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

магатэ, рафаэль гросси, ядерный, авария, новости, украина