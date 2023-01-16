https://ukraina.ru/20230116/1042656306.html

Издевательства над пленными, заявление по Соледару, полезная дружба. Главное на Украине на утро 16 января

Издевательства над пленными, заявление по Соледару, полезная дружба. Главное на Украине на утро 16 января - 16.01.2023 Украина.ру

Издевательства над пленными, заявление по Соледару, полезная дружба. Главное на Украине на утро 16 января

Появились новые видео издевательств над российскими военнопленными. Минобороны Украины призвало не спекулировать на теме Соледара. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, как Владимир Зеленский воспользуется дружбой с премьер-министром Канады Джастином Трюдо

2023-01-16T09:58

2023-01-16T09:58

2023-01-16T10:16

эксклюзив

хроники

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Видео выложил в том числе и медиаэксперт Анатолий Шарий.«Дядя, а ты бурятик? Казах? Казах, на***? А шо ты тут забыл? С работы забрали? Откуда, с Казахстана?», — спрашивает один из украинских военных у взятых в плен россиян.Видео 18+При этом бил по голове представившегося казахом пленного украинский военный с турецким флагом на груди.«Как можно понять из конца диалога — их намерены убить», — прокомментировал видео Шарий.Всё дело в последней фразе украинских военных.«Их ещё вести, п*****. Тащить их никто не будет», — заявил один из них.Примечательно, что сейчас в Казахстане ширятся русофобские настроения при бездействии властей. Некоторые из казахских националистов и вовсе отправились воевать за Украину.Кроме того, некоторые бизнесмены из Казахстана активно помогают Украине.В январе вспыхнул скандал с установкой «юрты несокрушимости» в Буче. Тогда ситуацию попросили прокомментировать официального представителя МИД РФ Марию Захарову.«Обратили внимание официальных представителей Казахстана на появившиеся в Интернете сообщения. Нас заверили, что тиражируемая в некоторых СМИ информация не соответствует действительности и власти Республики здесь ни при чём. Оснований не доверять близким партнерам у российской стороны нет. Вместе с тем во избежание дальнейшего "раскручивания" этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях», — заявила она.Прокомментировали ситуацию в МИД Казахстана.«Юрта — традиционное жилище кочевников, оно легко собирается и переносится на новое место. Юрта экологически чистая, наверное, поэтому у казахстанских бизнесменов выбор пал на этот вид жилья. Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Ни комментировать, ни запрещать мы не можем. Посольство в этом не участвовало», — заявил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.При этом в самой России проживает много этнических казахов. Часть из них участвует в спецоперации.Призыв по СоледаруЗаместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала не распространять непроверенную информацию о боях за Соледар.«Сейчас многие пытаются использовать высокий интерес к теме боев за Соледар и успеть заработать на ней популярность или деньги», — заявила Маляр.Она призвала не распространять информацию о перемещении, движении, расположении украинских военных, ведь это наносит вред украинской обороне.«Если кто-то обнародует несанкционированно информацию о том, куда зашли наши войска, откуда переместились, где физически находятся — это работает на врага и вредит нашим защитникам», — заявила Маляр.Она отметила, что кратко охарактеризовать ситуацию в Соледаре можно следующим образом: «Если простым языком — продолжаются бои».Кроме того, Маляр подчеркнула, что обнародовать информацию о боевых действиях «имеют право только указанные лица и специально уполномоченные лица Минобороны и Генштаба».Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Соледара.«Вечером 12 января завершено освобождение города Соледар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении. Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в "котёл" остающиеся в нём подразделения ВСУ», — указывалось в заявлении Минобороны РФ.Кроме того, российское оборонное ведомство отметило роль группы «Вагнер».«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер"», — указывалось в сообщении Минобороны РФ.Вечером 15 января в «Воскресном вечере с Владимиром Соловьёвым» появились интервью с бойцами группы, которые рассказали, как освобождали Соледар.Тем временем украинские военные жаловались в интервью западным и украинским СМИ, рассказали о тяжести обстановки под Артёмовском (Бахмутом), а также пожаловались на бездействие командования. Некоторые из них признали, что Соледар оставлен ВСУ.Дружба с пользойПрезидент Украины Владимир Зеленский планирует попросить премьер-министра Канады Джастина Трюдо поставить Киеву танки Leopard 2, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете The Globe and Mail.«Очевидно, что президент Зеленский, у которого дружеские отношения с премьер-министром Канады, попросит тяжёлые танки. Шаг по передаче бронетехники должен быть за Германией, потому что она владелец технологии. Это должно происходить естественным образом, и Германия должна взять на себя инициативу в этом процессе», — заявил Подоляк.В то же время официальный представитель Минобороны Канады Даниэль Минден не стал прямо подтверждать информацию Подоляка.«Канада будет продолжать поддерживать Украину, и мы определяем различные варианты продолжения предоставления Украине всесторонней военной помощи», — заявил он.В 2007 году Канада купила у Германии 82 танка Leopard 2.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что эти немецкие танки готовы предоставить Украине пять государств. Кулеба не назвал эти государства, однако ранее публично о готовности предоставить немецкие танки Украине заявляли власти Польши, а также некоторые политики Финляндии.

https://ukraina.ru/20230115/1042644662.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники