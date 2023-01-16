Издевательства над пленными, заявление по Соледару, полезная дружба. Главное на Украине на утро 16 января - 16.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230116/1042656306.html
Издевательства над пленными, заявление по Соледару, полезная дружба. Главное на Украине на утро 16 января
Издевательства над пленными, заявление по Соледару, полезная дружба. Главное на Украине на утро 16 января - 16.01.2023 Украина.ру
Издевательства над пленными, заявление по Соледару, полезная дружба. Главное на Украине на утро 16 января
Появились новые видео издевательств над российскими военнопленными. Минобороны Украины призвало не спекулировать на теме Соледара. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, как Владимир Зеленский воспользуется дружбой с премьер-министром Канады Джастином Трюдо
2023-01-16T09:58
2023-01-16T10:16
эксклюзив
хроники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102411/88/1024118836_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_45b975b41e18200de3f84edda784dbba.jpg.webp
Видео выложил в том числе и медиаэксперт Анатолий Шарий.«Дядя, а ты бурятик? Казах? Казах, на***? А шо ты тут забыл? С работы забрали? Откуда, с Казахстана?», — спрашивает один из украинских военных у взятых в плен россиян.Видео 18+При этом бил по голове представившегося казахом пленного украинский военный с турецким флагом на груди.«Как можно понять из конца диалога — их намерены убить», — прокомментировал видео Шарий.Всё дело в последней фразе украинских военных.«Их ещё вести, п*****. Тащить их никто не будет», — заявил один из них.Примечательно, что сейчас в Казахстане ширятся русофобские настроения при бездействии властей. Некоторые из казахских националистов и вовсе отправились воевать за Украину.Кроме того, некоторые бизнесмены из Казахстана активно помогают Украине.В январе вспыхнул скандал с установкой «юрты несокрушимости» в Буче. Тогда ситуацию попросили прокомментировать официального представителя МИД РФ Марию Захарову.«Обратили внимание официальных представителей Казахстана на появившиеся в Интернете сообщения. Нас заверили, что тиражируемая в некоторых СМИ информация не соответствует действительности и власти Республики здесь ни при чём. Оснований не доверять близким партнерам у российской стороны нет. Вместе с тем во избежание дальнейшего "раскручивания" этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях», — заявила она.Прокомментировали ситуацию в МИД Казахстана.«Юрта — традиционное жилище кочевников, оно легко собирается и переносится на новое место. Юрта экологически чистая, наверное, поэтому у казахстанских бизнесменов выбор пал на этот вид жилья. Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Ни комментировать, ни запрещать мы не можем. Посольство в этом не участвовало», — заявил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.При этом в самой России проживает много этнических казахов. Часть из них участвует в спецоперации.Призыв по СоледаруЗаместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала не распространять непроверенную информацию о боях за Соледар.«Сейчас многие пытаются использовать высокий интерес к теме боев за Соледар и успеть заработать на ней популярность или деньги», — заявила Маляр.Она призвала не распространять информацию о перемещении, движении, расположении украинских военных, ведь это наносит вред украинской обороне.«Если кто-то обнародует несанкционированно информацию о том, куда зашли наши войска, откуда переместились, где физически находятся — это работает на врага и вредит нашим защитникам», — заявила Маляр.Она отметила, что кратко охарактеризовать ситуацию в Соледаре можно следующим образом: «Если простым языком — продолжаются бои».Кроме того, Маляр подчеркнула, что обнародовать информацию о боевых действиях «имеют право только указанные лица и специально уполномоченные лица Минобороны и Генштаба».Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Соледара.«Вечером 12 января завершено освобождение города Соледар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении. Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в "котёл" остающиеся в нём подразделения ВСУ», — указывалось в заявлении Минобороны РФ.Кроме того, российское оборонное ведомство отметило роль группы «Вагнер».«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер"», — указывалось в сообщении Минобороны РФ.Вечером 15 января в «Воскресном вечере с Владимиром Соловьёвым» появились интервью с бойцами группы, которые рассказали, как освобождали Соледар.Тем временем украинские военные жаловались в интервью западным и украинским СМИ, рассказали о тяжести обстановки под Артёмовском (Бахмутом), а также пожаловались на бездействие командования. Некоторые из них признали, что Соледар оставлен ВСУ.Дружба с пользойПрезидент Украины Владимир Зеленский планирует попросить премьер-министра Канады Джастина Трюдо поставить Киеву танки Leopard 2, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете The Globe and Mail.«Очевидно, что президент Зеленский, у которого дружеские отношения с премьер-министром Канады, попросит тяжёлые танки. Шаг по передаче бронетехники должен быть за Германией, потому что она владелец технологии. Это должно происходить естественным образом, и Германия должна взять на себя инициативу в этом процессе», — заявил Подоляк.В то же время официальный представитель Минобороны Канады Даниэль Минден не стал прямо подтверждать информацию Подоляка.«Канада будет продолжать поддерживать Украину, и мы определяем различные варианты продолжения предоставления Украине всесторонней военной помощи», — заявил он.В 2007 году Канада купила у Германии 82 танка Leopard 2.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что эти немецкие танки готовы предоставить Украине пять государств. Кулеба не назвал эти государства, однако ранее публично о готовности предоставить немецкие танки Украине заявляли власти Польши, а также некоторые политики Финляндии.
https://ukraina.ru/20230115/1042644662.html
https://ukraina.ru/20230115/1042640473.html
https://ukraina.ru/20230115/1042638368.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102411/88/1024118836_39:0:966:695_1920x0_80_0_0_1ae6085adf30d6d6d67a7bc2e0c1d5f3.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Издевательства над пленными, заявление по Соледару, полезная дружба. Главное на Украине на утро 16 января

09:58 16.01.2023 (обновлено: 10:16 16.01.2023)
 
© president.gov.ua / Перейти в фотобанкЗеленский премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Зеленский премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© president.gov.ua
Перейти в фотобанк
Читать в
Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Появились новые видео издевательств над российскими военнопленными. Минобороны Украины призвало не спекулировать на теме Соледара. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, как Владимир Зеленский воспользуется дружбой с премьер-министром Канады Джастином Трюдо
Видео выложил в том числе и медиаэксперт Анатолий Шарий.
«Дядя, а ты бурятик? Казах? Казах, на***? А шо ты тут забыл? С работы забрали? Откуда, с Казахстана?», — спрашивает один из украинских военных у взятых в плен россиян.
Видео 18+
При этом бил по голове представившегося казахом пленного украинский военный с турецким флагом на груди.
«Как можно понять из конца диалога — их намерены убить», — прокомментировал видео Шарий.
Всё дело в последней фразе украинских военных.
«Их ещё вести, п*****. Тащить их никто не будет», — заявил один из них.
Примечательно, что сейчас в Казахстане ширятся русофобские настроения при бездействии властей. Некоторые из казахских националистов и вовсе отправились воевать за Украину.
Кроме того, некоторые бизнесмены из Казахстана активно помогают Украине.
В январе вспыхнул скандал с установкой «юрты несокрушимости» в Буче. Тогда ситуацию попросили прокомментировать официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
«Обратили внимание официальных представителей Казахстана на появившиеся в Интернете сообщения. Нас заверили, что тиражируемая в некоторых СМИ информация не соответствует действительности и власти Республики здесь ни при чём. Оснований не доверять близким партнерам у российской стороны нет. Вместе с тем во избежание дальнейшего "раскручивания" этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях», — заявила она.
Прокомментировали ситуацию в МИД Казахстана.
«Юрта — традиционное жилище кочевников, оно легко собирается и переносится на новое место. Юрта экологически чистая, наверное, поэтому у казахстанских бизнесменов выбор пал на этот вид жилья. Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Ни комментировать, ни запрещать мы не можем. Посольство в этом не участвовало», — заявил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
руины дома в Днепре - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Вчера, 19:00
Спор о ПВО и судьба Арестовича. Итоги 15 января на УкраинеИз-за трагедии в Днепре на Украине разгорелся спор о виновности в произошедшем украинской противовоздушной обороны и о том, на кого на самом деле работает советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович
При этом в самой России проживает много этнических казахов. Часть из них участвует в спецоперации.
Призыв по Соледару
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала не распространять непроверенную информацию о боях за Соледар.
«Сейчас многие пытаются использовать высокий интерес к теме боев за Соледар и успеть заработать на ней популярность или деньги», — заявила Маляр.
Она призвала не распространять информацию о перемещении, движении, расположении украинских военных, ведь это наносит вред украинской обороне.
«Если кто-то обнародует несанкционированно информацию о том, куда зашли наши войска, откуда переместились, где физически находятся — это работает на врага и вредит нашим защитникам», — заявила Маляр.
Она отметила, что кратко охарактеризовать ситуацию в Соледаре можно следующим образом: «Если простым языком — продолжаются бои».
Кроме того, Маляр подчеркнула, что обнародовать информацию о боевых действиях «имеют право только указанные лица и специально уполномоченные лица Минобороны и Генштаба».
Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Соледара.
«Вечером 12 января завершено освобождение города Соледар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении. Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в "котёл" остающиеся в нём подразделения ВСУ», — указывалось в заявлении Минобороны РФ.
руины дома в Днепре - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Вчера, 16:28
Оправдания украинской ПВО, проблемы с танками из Германии. Главное на Украине на 16:00 15 январяУкраинские военные продолжают оправдывать работу ПВО и заявили, что ряд их сообщений об успехах были ложными. Немецкий оружейный концерн Rheinmetall не сможет поставить танки Leopard Украине раньше 2024 года, сообщили СМИ
Кроме того, российское оборонное ведомство отметило роль группы «Вагнер».
«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер"», — указывалось в сообщении Минобороны РФ.
Вечером 15 января в «Воскресном вечере с Владимиром Соловьёвым» появились интервью с бойцами группы, которые рассказали, как освобождали Соледар.
Тем временем украинские военные жаловались в интервью западным и украинским СМИ, рассказали о тяжести обстановки под Артёмовском (Бахмутом), а также пожаловались на бездействие командования. Некоторые из них признали, что Соледар оставлен ВСУ.
Дружба с пользой
Президент Украины Владимир Зеленский планирует попросить премьер-министра Канады Джастина Трюдо поставить Киеву танки Leopard 2, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете The Globe and Mail.
«Очевидно, что президент Зеленский, у которого дружеские отношения с премьер-министром Канады, попросит тяжёлые танки. Шаг по передаче бронетехники должен быть за Германией, потому что она владелец технологии. Это должно происходить естественным образом, и Германия должна взять на себя инициативу в этом процессе», — заявил Подоляк.
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии Apache
Вчера, 12:31
Вертолёты для Украины, телефонный терроризм, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 15 январяВеликобритания предоставит Украине вертолёты. Украинские военные продолжают наносить удары по приграничным регионам России. СМИ сообщили об использовании украинскими телефонными мошенниками детей
В то же время официальный представитель Минобороны Канады Даниэль Минден не стал прямо подтверждать информацию Подоляка.
«Канада будет продолжать поддерживать Украину, и мы определяем различные варианты продолжения предоставления Украине всесторонней военной помощи», — заявил он.
В 2007 году Канада купила у Германии 82 танка Leopard 2.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что эти немецкие танки готовы предоставить Украине пять государств. Кулеба не назвал эти государства, однако ранее публично о готовности предоставить немецкие танки Украине заявляли власти Польши, а также некоторые политики Финляндии.
 
ЭксклюзивХроники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:57Балицкий рассказал, когда начнется освобождение Запорожья
10:55Галкин* присоединился к тиражированию украинского фейка про удар в Днепре
10:46Черный день для нее настал: стилист Пугачевой рассказал о ее материальном положении
10:24Директор МАГАТЭ рассказал, как организация планирует предотвратить "ядерную аварию"
10:23В Белоруссии начались совместные с Россией авиаучения
10:04"Никогда": в Германии ответили на требование поставить Киеву списанные истребители
09:58Издевательства над пленными, заявление по Соледару, полезная дружба. Главное на Украине на утро 16 января
09:53"Напали на Россию": Эрдоган подтвердил дружбу с Путиным
09:53В ВСУ признали, что оставили Соледар, но Зеленский все отрицает
09:13Президент Хорватии раскрыл настоящую цель США на Украине
08:51Босфор закрыли из-за севшего на мель сухогруза с Украины
08:34США создали НАТО для расширения влияния - депутат ЕП
08:20Европейцы сомневаются в антироссийских санкциях США - опрос
08:07"С состраданием наблюдаю": режиссер Кончаловский прокомментировал санкции Зеленского
08:00Сами виноваты? Эксперт указал, что трагедия в Макеевке была вызвана не только телефонными звонками
07:58США готовят украинских военных в Германии - Associated Press
07:46Захарова пошутила о санкциях против Хрюши и Степашки на Украине
07:31Медведчук обвинил западных политиков в нежелании мира на Украине
07:30"Сам себя мобилизовал": переводчица рассказала, как британец стал волонтёром в Донбассе
07:16Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре
Лента новостейМолния