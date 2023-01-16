Президент Хорватии раскрыл настоящую цель США на Украине
09:13 16.01.2023 (обновлено: 09:15 16.01.2023)
© Пресс-служба МИД РФ
США и НАТО воюют с Россией руками украинцев. Об этом 15 января заявил президент Хорватии Зоран Миланович, передала местная газета Istra24.
"Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну с Россией", — сказал Миланович.
Хорватский лидер подчеркнул, что не видит конечной цели санкций против Москвы.
"План не может быть в том, чтобы убрать [президента рФ Владимира] Путина. Санкции не могут быть планом. Это глупости, и этим мы ничего не добьемся. И Милошевича не сломили санкциями. К ним прибегают от войны к войне. А мы кем должны быть? Рабами Америки?" — возмутился он.
Президент Хорватии ранее выступил против обучения украинских военных, объяснив это рисками для государства. Парламент страны также не поддержал эту инициативу.
С февраля прошлого года проходит специальная военная операция на Украине. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Вашингтон продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией "до последнего украинца".
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