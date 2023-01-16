Президент Хорватии раскрыл настоящую цель США на Украине - 16.01.2023 Украина.ру
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Президент Хорватии раскрыл настоящую цель США на Украине
Президент Хорватии раскрыл настоящую цель США на Украине - 16.01.2023 Украина.ру
Президент Хорватии раскрыл настоящую цель США на Украине
США и НАТО воюют с Россией руками украинцев. Об этом 15 января заявил президент Хорватии Зоран Миланович, передала местная газета Istra24.
2023-01-16T09:13
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"Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну с Россией", — сказал Миланович.Хорватский лидер подчеркнул, что не видит конечной цели санкций против Москвы.Президент Хорватии ранее выступил против обучения украинских военных, объяснив это рисками для государства. Парламент страны также не поддержал эту инициативу.С февраля прошлого года проходит специальная военная операция на Украине. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Вашингтон продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией "до последнего украинца".
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США, Новости, Хорватия, Украина, Россия

Президент Хорватии раскрыл настоящую цель США на Украине

09:13 16.01.2023 (обновлено: 09:15 16.01.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Хорватию, Зоран Миланович
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Хорватию, Зоран Миланович
© Пресс-служба МИД РФ
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США и НАТО воюют с Россией руками украинцев. Об этом 15 января заявил президент Хорватии Зоран Миланович, передала местная газета Istra24.
"Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну с Россией", — сказал Миланович.
Хорватский лидер подчеркнул, что не видит конечной цели санкций против Москвы.

"План не может быть в том, чтобы убрать [президента рФ Владимира] Путина. Санкции не могут быть планом. Это глупости, и этим мы ничего не добьемся. И Милошевича не сломили санкциями. К ним прибегают от войны к войне. А мы кем должны быть? Рабами Америки?" — возмутился он.

Президент Хорватии ранее выступил против обучения украинских военных, объяснив это рисками для государства. Парламент страны также не поддержал эту инициативу.
С февраля прошлого года проходит специальная военная операция на Украине. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Вашингтон продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией "до последнего украинца".
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