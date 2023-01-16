https://ukraina.ru/20230116/1042654108.html

Президент Хорватии раскрыл настоящую цель США на Украине

Президент Хорватии раскрыл настоящую цель США на Украине - 16.01.2023 Украина.ру

Президент Хорватии раскрыл настоящую цель США на Украине

США и НАТО воюют с Россией руками украинцев. Об этом 15 января заявил президент Хорватии Зоран Миланович, передала местная газета Istra24.

2023-01-16T09:13

2023-01-16T09:13

2023-01-16T09:15

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"Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну с Россией", — сказал Миланович.Хорватский лидер подчеркнул, что не видит конечной цели санкций против Москвы.Президент Хорватии ранее выступил против обучения украинских военных, объяснив это рисками для государства. Парламент страны также не поддержал эту инициативу.С февраля прошлого года проходит специальная военная операция на Украине. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Вашингтон продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией "до последнего украинца".

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