https://ukraina.ru/20230116/1042639877.html

Военный из ДНР рассказал, что будет, если ВСУ начнут наступать на Мелитополь

Военный из ДНР рассказал, что будет, если ВСУ начнут наступать на Мелитополь - 16.01.2023 Украина.ру

Военный из ДНР рассказал, что будет, если ВСУ начнут наступать на Мелитополь

ВСУ готовят наступление на Мелитополь через города Орехов и Токмак (Запорожская область), однако у них не будет никаких шансов на успех. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир 2-го стрелкового батальона 123 стрелкового полка мообилизационного резерва НМ ДНР Юрий "Седой" Бураков

2023-01-16T05:00

2023-01-16T05:00

2023-01-16T05:00

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По его словам, к наступлению на позиции российских войск в Запорожской области готовятся две группировки танковых сил киевского режима, усиленных несколькими бригадами территориальной обороны.Однако военнослужащие этих подразделений, как правило, малообразованы, плохо вооружены и недостаточно мотивированы, отметил военный.С другой стороны, в настоящее время на российских позициях в Запорожской области возведены мощные бетонные укрепления, поэтому любая попытка наступления киевского режима там обречена на провал, считает Бураков.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221215/1041834586.html

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2023

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новости, спецоперация, всу, запорожская область, танки, танкист, тероборона