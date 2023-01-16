Военный из ДНР рассказал, что будет, если ВСУ начнут наступать на Мелитополь - 16.01.2023 Украина.ру
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Военный из ДНР рассказал, что будет, если ВСУ начнут наступать на Мелитополь
Военный из ДНР рассказал, что будет, если ВСУ начнут наступать на Мелитополь - 16.01.2023 Украина.ру
Военный из ДНР рассказал, что будет, если ВСУ начнут наступать на Мелитополь
ВСУ готовят наступление на Мелитополь через города Орехов и Токмак (Запорожская область), однако у них не будет никаких шансов на успех. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир 2-го стрелкового батальона 123 стрелкового полка мообилизационного резерва НМ ДНР Юрий "Седой" Бураков
2023-01-16T05:00
2023-01-16T05:00
новости
спецоперация
всу
запорожская область
танки
танкист
тероборона
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По его словам, к наступлению на позиции российских войск в Запорожской области готовятся две группировки танковых сил киевского режима, усиленных несколькими бригадами территориальной обороны.Однако военнослужащие этих подразделений, как правило, малообразованы, плохо вооружены и недостаточно мотивированы, отметил военный.С другой стороны, в настоящее время на российских позициях в Запорожской области возведены мощные бетонные укрепления, поэтому любая попытка наступления киевского режима там обречена на провал, считает Бураков.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221215/1041834586.html
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новости, спецоперация, всу, запорожская область, танки, танкист, тероборона
Новости, Спецоперация, ВСУ, Запорожская область, танки, Танкист, тероборона

Военный из ДНР рассказал, что будет, если ВСУ начнут наступать на Мелитополь

05:00 16.01.2023
 
© ТМ МілітаристВСУ танки Украина оружие
ВСУ танки Украина оружие
© ТМ Мілітарист
Читать в
ВСУ готовят наступление на Мелитополь через города Орехов и Токмак (Запорожская область), однако у них не будет никаких шансов на успех. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир 2-го стрелкового батальона 123 стрелкового полка мообилизационного резерва НМ ДНР Юрий "Седой" Бураков
По его словам, к наступлению на позиции российских войск в Запорожской области готовятся две группировки танковых сил киевского режима, усиленных несколькими бригадами территориальной обороны.
Однако военнослужащие этих подразделений, как правило, малообразованы, плохо вооружены и недостаточно мотивированы, отметил военный.

Понимаете, у них нет слаженности, они не понимают сути отдаваемых им приказов. Мало того, что они часто отходят назад, бросают свои позиции, бросают свои подразделения, вооружение, танки, своих раненых

Юрий Седой Буров интервью
Юрий Бураков
Командир стрелкового батальона
С другой стороны, в настоящее время на российских позициях в Запорожской области возведены мощные бетонные укрепления, поэтому любая попытка наступления киевского режима там обречена на провал, считает Бураков.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Юрий Кнутов интервью
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Юрий Кнутов: ВСУ усилили обстрелы Донецка, потому что готовят мощный удар по Мелитополю
 
НовостиСпецоперацияВСУЗапорожская областьтанкиТанкисттероборона
 
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