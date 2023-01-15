Лидеры прошедшего года. Украинская версия - 15.01.2023 Украина.ру
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Лидеры прошедшего года. Украинская версия
Лидеры прошедшего года. Украинская версия - 15.01.2023 Украина.ру
Лидеры прошедшего года. Украинская версия
На неделе социологи осчастливили нас свежими данными. Центр им. Разумкова опубликовал данные проведённого 22 декабря – 3 января опроса на тему "Политик года", а ТОВ "Іnfo Sapiens" по заказу ЕС и фонда "Відродження" (украинское отделение фонда Сороса) – проведённого 16-25 декабря исследования уровня доверия главам иностранных государств.
2023-01-15T11:13
2023-01-15T11:13
эксклюзив
украина
социология
владимир зеленский
анджей дуда
валерий залужный
польша
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Результаты первого опроса немного предсказуемы – лидерские позиции с огромным отрывом занимает действующий президент Владимир Зеленский с результатом 59%. Ничего особенного тут нет, в октябре, в исследовании группы "Рейтинг", Зеленский вошёл в число самых выдающих украинцев, заняв второе место после Тараса Шевченко. Скорее следует удивляться тому, что рейтинг "человека года" не столь высок, как можно было бы предполагать.Из интересного – выше всего его рейтинг на юге страны (т.е., Зеленский в какой-то степени сохраняет статус политического представителя юго-востока) и среди молодёжи (что тоже понятно – самый молодой президент Украины).Второе место занимает главком ВСУ Валерий Залужный с 10%. Это не значит, что Зеленский может чувствовать себя спокойно – результат Залужного наверняка занижен особенностями опроса, позволяющими назвать только одного человека. Рейтинг доверия наверняка намного выше. Электоральный рейтинг угадать невозможно (тем более, что Залужный политических амбиций не демонстрирует).Главком несколько более популярен на западе и среди людей предпенсионного возраста.Дальше идут Алексей Арестович и Пётр Порошенко(их показатели – меньше 2,5%) и ещё дальше – Дмитрий Кулеба. Для Порошенко соседство с Арестовичем, который, кстати, президентские амбиции имеет, выглядит несколько комично .Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в список не попал, что не удивительно – он только начал развивать свой публичный образ.Второй же опрос сразу нас удивил: наивысший уровень доверия (87%!) и наинизший уровень недоверия (8%) у польского президента Анджея Дуды. Впрочем, во время визита последнего во Львов мы имели возможность убедиться, что его поддержка на Украине – не вымысел социологов. Ничего удивительного тут нет – именно Польша предоставила большую часть военной техники, именно Польша приняла большую часть украинских беженцев и именно Польша последовательно отстаивает линию на уничтожение Украины. Дуда свой рейтинг заслужил.Сейчас сравнивать рейтинги Зеленского и Дуды не стоит – основания разные. Но летом, когда отношение к украинскому президенту мерил Международный республиканский институт (нежелательная в России организация) уровень поддержки Зеленского был выше 90% – больше, чем у Дуды, но… сравнимо.Дуда обогнал и Джозефа Байдена(70%), и Урсулу фон дер Ляйен(73%) и Риши Сунака(64%). А ведь, казалось бы, именно эти люди хозяева европейской Украины!Интересно, что из западных лидеров наименьшим доверием пользуются Эммануэль Макрон (доверяют – 44%, не доверяют – 49%), Реджеп Эрдоган(42% к 47%), ну и конечно же Виктор Орбан (13% к 69% – да, именно так). В общем – все те политики, которые предлагали договариваться и прекращать войну. Особенно обидно было за Эрдогана – ведь ещё недавно украинцы молились на байрактары и называли ими детей…Менее всего украинцы доверяют, разумеется, Владимиру Путину, Александру Лукашенко и Си Цзиньпину.РезюмеКакие из всего этого можно сделать выводы?Во-первых, украинцы настроены на войну до последнего украинца. Не надо считать их сумасшедшими – они уверены в победе, и они считают, что у них есть основания верить в победу (ещё недавно российские войска стояли под Киевом).Во-вторых, украинцы настроены не на евроинтеграцию, а на полоноинтеграцию. Идея "киевской унии" (фактического объединения Украины и Польши) пользуется поддержкой в обществе.В-третьих, главным политическим противником Зеленского является не Залужный или Порошенко, а Дуда. Особенно если мы вспомним, что ещё недавно именно поляки пытались играть на противоречиях внутри Запада, выбивая себе преференции – сейчас инициативу у них перехватила Украина…
https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html
https://ukraina.ru/20230113/1042594572.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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2023
Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, социология, владимир зеленский, анджей дуда, валерий залужный, польша
Эксклюзив, Украина, Социология, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Валерий Залужный, Польша

Лидеры прошедшего года. Украинская версия

11:13 15.01.2023
 
© president.gov.uaЗеленский и Анджей Дуда
Зеленский и Анджей Дуда
© president.gov.ua
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
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На неделе социологи осчастливили нас свежими данными. Центр им. Разумкова опубликовал данные проведённого 22 декабря – 3 января опроса на тему "Политик года", а ТОВ "Іnfo Sapiens" по заказу ЕС и фонда "Відродження" (украинское отделение фонда Сороса) – проведённого 16-25 декабря исследования уровня доверия главам иностранных государств.
Результаты первого опроса немного предсказуемы – лидерские позиции с огромным отрывом занимает действующий президент Владимир Зеленский с результатом 59%. Ничего особенного тут нет, в октябре, в исследовании группы "Рейтинг", Зеленский вошёл в число самых выдающих украинцев, заняв второе место после Тараса Шевченко. Скорее следует удивляться тому, что рейтинг "человека года" не столь высок, как можно было бы предполагать.
Василий Стоякин
22 октября 2020, 15:30
Василий Стоякин: кто онЖурналист, политолог, политтехнолог, социолог, публицист, автор сайта Украина.ру
Из интересного – выше всего его рейтинг на юге страны (т.е., Зеленский в какой-то степени сохраняет статус политического представителя юго-востока) и среди молодёжи (что тоже понятно – самый молодой президент Украины).
Второе место занимает главком ВСУ Валерий Залужный с 10%. Это не значит, что Зеленский может чувствовать себя спокойно – результат Залужного наверняка занижен особенностями опроса, позволяющими назвать только одного человека. Рейтинг доверия наверняка намного выше. Электоральный рейтинг угадать невозможно (тем более, что Залужный политических амбиций не демонстрирует).
Главком несколько более популярен на западе и среди людей предпенсионного возраста.
Дальше идут Алексей Арестович и Пётр Порошенко(их показатели – меньше 2,5%) и ещё дальше – Дмитрий Кулеба. Для Порошенко соседство с Арестовичем, который, кстати, президентские амбиции имеет, выглядит несколько комично .
Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в список не попал, что не удивительно – он только начал развивать свой публичный образ.
Второй же опрос сразу нас удивил: наивысший уровень доверия (87%!) и наинизший уровень недоверия (8%) у польского президента Анджея Дуды. Впрочем, во время визита последнего во Львов мы имели возможность убедиться, что его поддержка на Украине – не вымысел социологов. Ничего удивительного тут нет – именно Польша предоставила большую часть военной техники, именно Польша приняла большую часть украинских беженцев и именно Польша последовательно отстаивает линию на уничтожение Украины. Дуда свой рейтинг заслужил.
- РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 06:21
"Новая доктрина обороны Польши" как предвыборный проектЗаявления польских властей о "смене доктрины обороны Польши" содержат обвинения в адрес нынешней оппозиции и являются лишь одним из инструментов кампании по выборам парламента, запланированным на осень.
Сейчас сравнивать рейтинги Зеленского и Дуды не стоит – основания разные. Но летом, когда отношение к украинскому президенту мерил Международный республиканский институт (нежелательная в России организация) уровень поддержки Зеленского был выше 90% – больше, чем у Дуды, но… сравнимо.
Дуда обогнал и Джозефа Байдена(70%), и Урсулу фон дер Ляйен(73%) и Риши Сунака(64%). А ведь, казалось бы, именно эти люди хозяева европейской Украины!
Интересно, что из западных лидеров наименьшим доверием пользуются Эммануэль Макрон (доверяют – 44%, не доверяют – 49%), Реджеп Эрдоган(42% к 47%), ну и конечно же Виктор Орбан (13% к 69% – да, именно так). В общем – все те политики, которые предлагали договариваться и прекращать войну. Особенно обидно было за Эрдогана – ведь ещё недавно украинцы молились на байрактары и называли ими детей…
Менее всего украинцы доверяют, разумеется, Владимиру Путину, Александру Лукашенко и Си Цзиньпину.
Резюме
Какие из всего этого можно сделать выводы?
Во-первых, украинцы настроены на войну до последнего украинца. Не надо считать их сумасшедшими – они уверены в победе, и они считают, что у них есть основания верить в победу (ещё недавно российские войска стояли под Киевом).
Во-вторых, украинцы настроены не на евроинтеграцию, а на полоноинтеграцию. Идея "киевской унии" (фактического объединения Украины и Польши) пользуется поддержкой в обществе.
В-третьих, главным политическим противником Зеленского является не Залужный или Порошенко, а Дуда. Особенно если мы вспомним, что ещё недавно именно поляки пытались играть на противоречиях внутри Запада, выбивая себе преференции – сейчас инициативу у них перехватила Украина…
 
ЭксклюзивУкраинаСоциологияВладимир ЗеленскийАнджей ДудаВалерий ЗалужныйПольша
 
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