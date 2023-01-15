Россия обвинила киевский режим в подготовке провокации в Харьковской области - 15.01.2023 Украина.ру
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Россия обвинила киевский режим в подготовке провокации в Харьковской области
Россия обвинила киевский режим в подготовке провокации в Харьковской области - 15.01.2023 Украина.ру
Россия обвинила киевский режим в подготовке провокации в Харьковской области
Служба безопасности Украины (СБУ) планирует устроить взрыв зернохранилища в Харьковской области с целью чтобы обвинить Россию в создании дефицита продовольствия. Об этом со ссылкой на межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине сообщает 15 января РИА Новости
2023-01-15T08:45
2023-01-15T08:45
новости
спецоперация
харьковская область
провокации
зерновая сделка
киевский режим
сбу
диверсия
взрыв
чугуев
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По информации штаба, для подготовки диверсии в город Волчанск (Чугуевский район) прибыла группа специалистов киевского режима по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ общей численностью до 30 человек. При этом зернохранилище принадлежит внештатному сотруднику СБУ В. Уварову, говорится в сообщении.В западных СМИ это происшествие будет представлено как "очередное злодеяние российских войск", требующее "жёсткой ответной реакции мирового сообщества", предупредили в штабе.Группа базируется в военкомате г. Волчанск по адресу ул.Духовная, д.29.В штабе считают, что что Киев таким способом рассчитывает надавить на общественное мнение в странах Запада, чтобы добиться новых поставок оружия на фоне военных неудач ВСУ и в преддверии встречи министров обороны НАТО в Германии 20 января.Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию в связи с проведением спецоперации на Украине был создан на базе Национального центра управления обороной РФ вскоре после начала СВО.В его состав были включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов РФ.
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новости, спецоперация, харьковская область, провокации, зерновая сделка, киевский режим, сбу, диверсия, взрыв, чугуев
Новости, Спецоперация, Харьковская область, провокации, зерновая сделка, киевский режим, СБУ, диверсия, взрыв, Чугуев

Россия обвинила киевский режим в подготовке провокации в Харьковской области

08:45 15.01.2023
 
© пресс-служба СБУ
© пресс-служба СБУ
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Служба безопасности Украины (СБУ) планирует устроить взрыв зернохранилища в Харьковской области с целью чтобы обвинить Россию в создании дефицита продовольствия. Об этом со ссылкой на межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине сообщает 15 января РИА Новости
По информации штаба, для подготовки диверсии в город Волчанск (Чугуевский район) прибыла группа специалистов киевского режима по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ общей численностью до 30 человек. При этом зернохранилище принадлежит внештатному сотруднику СБУ В. Уварову, говорится в сообщении.

В населённом пункте Караичное Харьковской области украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, после подрыва которого Российская Федерация будет обвинена в якобы "намеренном уничтожении запасов зерна на Украине", "провоцировании голода" и "срыва", таким образом, "зерновой сделки"

Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине
В западных СМИ это происшествие будет представлено как "очередное злодеяние российских войск", требующее "жёсткой ответной реакции мирового сообщества", предупредили в штабе.
Группа базируется в военкомате г. Волчанск по адресу ул.Духовная, д.29.
В штабе считают, что что Киев таким способом рассчитывает надавить на общественное мнение в странах Запада, чтобы добиться новых поставок оружия на фоне военных неудач ВСУ и в преддверии встречи министров обороны НАТО в Германии 20 января.
Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию в связи с проведением спецоперации на Украине был создан на базе Национального центра управления обороной РФ вскоре после начала СВО.
В его состав были включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов РФ.
Украина граница - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 12:42
Украинские пограничники устраивают провокации на границе с БелоруссиейСиловики украинской Погранслужбы совершают в отношении белорусских пограничников провокации с использованием оружия, сообщил начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо. Об этом 5 января сообщает пресс-служба белорусского ведомства
 
НовостиСпецоперацияХарьковская областьпровокациизерновая сделкакиевский режимСБУдиверсиявзрывЧугуев
 
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