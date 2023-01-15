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Россия обвинила киевский режим в подготовке провокации в Харьковской области
Россия обвинила киевский режим в подготовке провокации в Харьковской области - 15.01.2023 Украина.ру
Россия обвинила киевский режим в подготовке провокации в Харьковской области
Служба безопасности Украины (СБУ) планирует устроить взрыв зернохранилища в Харьковской области с целью чтобы обвинить Россию в создании дефицита продовольствия. Об этом со ссылкой на межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине сообщает 15 января РИА Новости
2023-01-15T08:45
2023-01-15T08:45
2023-01-15T08:45
новости
спецоперация
харьковская область
провокации
зерновая сделка
киевский режим
сбу
диверсия
взрыв
чугуев
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По информации штаба, для подготовки диверсии в город Волчанск (Чугуевский район) прибыла группа специалистов киевского режима по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ общей численностью до 30 человек. При этом зернохранилище принадлежит внештатному сотруднику СБУ В. Уварову, говорится в сообщении.В западных СМИ это происшествие будет представлено как "очередное злодеяние российских войск", требующее "жёсткой ответной реакции мирового сообщества", предупредили в штабе.Группа базируется в военкомате г. Волчанск по адресу ул.Духовная, д.29.В штабе считают, что что Киев таким способом рассчитывает надавить на общественное мнение в странах Запада, чтобы добиться новых поставок оружия на фоне военных неудач ВСУ и в преддверии встречи министров обороны НАТО в Германии 20 января.Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию в связи с проведением спецоперации на Украине был создан на базе Национального центра управления обороной РФ вскоре после начала СВО.В его состав были включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов РФ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, харьковская область, провокации, зерновая сделка, киевский режим, сбу, диверсия, взрыв, чугуев
Новости, Спецоперация, Харьковская область, провокации, зерновая сделка, киевский режим, СБУ, диверсия, взрыв, Чугуев
Россия обвинила киевский режим в подготовке провокации в Харьковской области
Служба безопасности Украины (СБУ) планирует устроить взрыв зернохранилища в Харьковской области с целью чтобы обвинить Россию в создании дефицита продовольствия. Об этом со ссылкой на межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине сообщает 15 января РИА Новости
По информации штаба, для подготовки диверсии в город Волчанск (Чугуевский район) прибыла группа специалистов киевского режима по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ общей численностью до 30 человек. При этом зернохранилище принадлежит внештатному сотруднику СБУ В. Уварову, говорится в сообщении.
В населённом пункте Караичное Харьковской области украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, после подрыва которого Российская Федерация будет обвинена в якобы "намеренном уничтожении запасов зерна на Украине", "провоцировании голода" и "срыва", таким образом, "зерновой сделки"
Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине
В западных СМИ это происшествие будет представлено как "очередное злодеяние российских войск", требующее "жёсткой ответной реакции мирового сообщества", предупредили в штабе.
Группа базируется в военкомате г. Волчанск по адресу ул.Духовная, д.29.
В штабе считают, что что Киев таким способом рассчитывает надавить на общественное мнение в странах Запада, чтобы добиться новых поставок оружия на фоне военных неудач ВСУ и в преддверии встречи министров обороны НАТО в Германии 20 января.
Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию в связи с проведением спецоперации на Украине был создан на базе Национального центра управления обороной РФ вскоре после начала СВО.
В его состав были включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов РФ.