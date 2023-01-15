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Россия обвинила киевский режим в подготовке провокации в Харьковской области

Россия обвинила киевский режим в подготовке провокации в Харьковской области - 15.01.2023 Украина.ру

Россия обвинила киевский режим в подготовке провокации в Харьковской области

Служба безопасности Украины (СБУ) планирует устроить взрыв зернохранилища в Харьковской области с целью чтобы обвинить Россию в создании дефицита продовольствия. Об этом со ссылкой на межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине сообщает 15 января РИА Новости

2023-01-15T08:45

2023-01-15T08:45

2023-01-15T08:45

новости

спецоперация

харьковская область

провокации

зерновая сделка

киевский режим

сбу

диверсия

взрыв

чугуев

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По информации штаба, для подготовки диверсии в город Волчанск (Чугуевский район) прибыла группа специалистов киевского режима по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ общей численностью до 30 человек. При этом зернохранилище принадлежит внештатному сотруднику СБУ В. Уварову, говорится в сообщении.В западных СМИ это происшествие будет представлено как "очередное злодеяние российских войск", требующее "жёсткой ответной реакции мирового сообщества", предупредили в штабе.Группа базируется в военкомате г. Волчанск по адресу ул.Духовная, д.29.В штабе считают, что что Киев таким способом рассчитывает надавить на общественное мнение в странах Запада, чтобы добиться новых поставок оружия на фоне военных неудач ВСУ и в преддверии встречи министров обороны НАТО в Германии 20 января.Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию в связи с проведением спецоперации на Украине был создан на базе Национального центра управления обороной РФ вскоре после начала СВО.В его состав были включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов РФ.

https://ukraina.ru/20230105/1042406960.html

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новости, спецоперация, харьковская область, провокации, зерновая сделка, киевский режим, сбу, диверсия, взрыв, чугуев