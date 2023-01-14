https://ukraina.ru/20230114/1042624482.html
Китай выступил в ООН против поставок оружия странами Запада на Украину и антироссийских санкций
Китай выступил в ООН против поставок оружия странами Запада на Украину и антироссийских санкций - 14.01.2023 Украина.ру
Китай выступил в ООН против поставок оружия странами Запада на Украину и антироссийских санкций
Поставки оружия на Украину лишь усугубляют конфликт и могут привести к еще большей конфронтации. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь
2023-01-14T10:19
2023-01-14T10:19
2023-01-14T10:20
украина
китай
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Он отметил, что вместо накачки киевского режима вооружениями "страны, имеющие большое влияние на текущую ситуацию, должны способствовать диалогу между Россией и Украиной" для урегулирования кризиса мирным путем."Ужесточение санкций или поставки вооружений грозят тем, что ситуацию будет все сложнее урегулировать, а также могут привести к усилению конфронтации", - подчеркнул дипломат.Ранее сообщалось о согласовании поставок немецких БМП Marder и американских ЗРК Patriot на Украину. Также в данный момент идет обсуждение поставок киевскому режиму немецких танков Leopard.
https://ukraina.ru/20230112/1042564163.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, китай, оружие, новости, оон, совбез оон, совет безопасности оон
Украина, Китай, оружие, Новости, ООН, Совбез ООН, Совет Безопасности ООН
Китай выступил в ООН против поставок оружия странами Запада на Украину и антироссийских санкций
10:19 14.01.2023 (обновлено: 10:20 14.01.2023)
Поставки оружия на Украину лишь усугубляют конфликт и могут привести к еще большей конфронтации. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь