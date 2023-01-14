Китай выступил в ООН против поставок оружия странами Запада на Украину и антироссийских санкций - 14.01.2023 Украина.ру
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Китай выступил в ООН против поставок оружия странами Запада на Украину и антироссийских санкций
Китай выступил в ООН против поставок оружия странами Запада на Украину и антироссийских санкций - 14.01.2023 Украина.ру
Китай выступил в ООН против поставок оружия странами Запада на Украину и антироссийских санкций
Поставки оружия на Украину лишь усугубляют конфликт и могут привести к еще большей конфронтации. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь
2023-01-14T10:19
2023-01-14T10:20
украина
китай
оружие
новости
оон
совбез оон
совет безопасности оон
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Он отметил, что вместо накачки киевского режима вооружениями "страны, имеющие большое влияние на текущую ситуацию, должны способствовать диалогу между Россией и Украиной" для урегулирования кризиса мирным путем."Ужесточение санкций или поставки вооружений грозят тем, что ситуацию будет все сложнее урегулировать, а также могут привести к усилению конфронтации", - подчеркнул дипломат.Ранее сообщалось о согласовании поставок немецких БМП Marder и американских ЗРК Patriot на Украину. Также в данный момент идет обсуждение поставок киевскому режиму немецких танков Leopard.
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украина, китай, оружие, новости, оон, совбез оон, совет безопасности оон
Украина, Китай, оружие, Новости, ООН, Совбез ООН, Совет Безопасности ООН

Китай выступил в ООН против поставок оружия странами Запада на Украину и антироссийских санкций

10:19 14.01.2023 (обновлено: 10:20 14.01.2023)
 
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Поставки оружия на Украину лишь усугубляют конфликт и могут привести к еще большей конфронтации. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь
Он отметил, что вместо накачки киевского режима вооружениями "страны, имеющие большое влияние на текущую ситуацию, должны способствовать диалогу между Россией и Украиной" для урегулирования кризиса мирным путем.
"Ужесточение санкций или поставки вооружений грозят тем, что ситуацию будет все сложнее урегулировать, а также могут привести к усилению конфронтации", - подчеркнул дипломат.
Ранее сообщалось о согласовании поставок немецких БМП Marder и американских ЗРК Patriot на Украину. Также в данный момент идет обсуждение поставок киевскому режиму немецких танков Leopard.
Шольц Байден
12 января, 11:38
Politico рассказал, от чего зависит решение Шольца о поставках танков Leopard УкраинеКанцлер ФРГ Олаф Шольц не спешит принимать решение о поставках Украине танков Leopard, ожидая первого шага от США, написало 11 января американское издание Politico со ссылкой на источники в немецком правительстве
 
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