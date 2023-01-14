https://ukraina.ru/20230114/1042624482.html

Китай выступил в ООН против поставок оружия странами Запада на Украину и антироссийских санкций

Китай выступил в ООН против поставок оружия странами Запада на Украину и антироссийских санкций - 14.01.2023 Украина.ру

Китай выступил в ООН против поставок оружия странами Запада на Украину и антироссийских санкций

Поставки оружия на Украину лишь усугубляют конфликт и могут привести к еще большей конфронтации. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь

2023-01-14T10:19

2023-01-14T10:19

2023-01-14T10:20

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Он отметил, что вместо накачки киевского режима вооружениями "страны, имеющие большое влияние на текущую ситуацию, должны способствовать диалогу между Россией и Украиной" для урегулирования кризиса мирным путем."Ужесточение санкций или поставки вооружений грозят тем, что ситуацию будет все сложнее урегулировать, а также могут привести к усилению конфронтации", - подчеркнул дипломат.Ранее сообщалось о согласовании поставок немецких БМП Marder и американских ЗРК Patriot на Украину. Также в данный момент идет обсуждение поставок киевскому режиму немецких танков Leopard.

https://ukraina.ru/20230112/1042564163.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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