https://ukraina.ru/20230113/1042612237.html

Стена Плача на Донбассе. Горькая история города Соледар

Стена Плача на Донбассе. Горькая история города Соледар - 13.01.2023 Украина.ру

Стена Плача на Донбассе. Горькая история города Соледар

Донбасс обычно ассоциируется с запасами каменного угля, потому что эти природные сокровища обеспечили становление и развитие донецкого индустриального региона. Однако Соледар имеет особую историю, которая всегда была связана с белым золотом – солью

2023-01-13T15:42

2023-01-13T15:42

2023-01-13T16:23

эксклюзив

украина

соледар

соль

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Хотя в ней тоже имелись черные трагические страницы.Горько-соленые ручьи, протекавшие по степным балкам, были известны еще казакам и ногайским татарам. В середине XIX века эту воду стали выпаривать, добывая из нее соль. А в 1881 году в районе Бахмутской котловины, на месте будущего Соледара, заложили первую промышленную шахту, получившую название Брянцевской копи.Разработка этого рудника позволила обнаружить огромные залежи каменной соли, на глубине до трехсот метров. Причем, они укрыты в известняковых пластах, которые удобны для подземной проходки. А рядом с солью нашли огнеупорные глины и алебастровый гипс.Горные инженеры по достоинству оценили потенциал нового месторождения, и в 1884-1885 годах на нем открыли еще четыре соляные шахты, проложив в их сторону железнодорожную ветку.Первым владельцам приисков было частное предприятие генерала Летуновского. В краеведческом музее Донецка находится его статуя в мундире и папахе, высеченная из цельной глыбы каменной соли.Согласно шахтерскому преданию, изложенному в книге писателя-краеведа Семена Гарина, этого "соляного человека" специально поставили в подземельях, чтобы рабочие ощущали на себе недремлющее око хозяина.Позднее Летуновский продал месторождение французской компании, которая владела рудниками до революции. В 1919 году советское правительство включило их в состав новообразованного треста "Югсоль", снабжавшего солью советскую Россию и Украину.Предприятия быстро развивались, количество шахтеров росло, и в середине двадцатых здесь образовали рабочий поселок имени Карла Либкнехта – будущий Соледар, промышленный спутник расположенного рядом Артемовска.К началу сороковых поселок закрепил за собой статус крупнейшего союзного центра соледобычи. После начала войны оборудование рудников эвакуировали в Астраханскую и Сталинградскую область, на соляные озера Эльтон и Баскунчак.Туда же успели выехать многие горные инженеры. За время оккупации нацистам удалось возобновить работу всего на одной шахте, но ее трижды затапливали в результате деятельности местных подпольщиков.Однако гитлеровская администрация использовала подземные копи по-своему. В 1942 году в заброшенных шахтах заживо замуровали три тысячи человек, принадлежавшей к местной еврейской общине."Когда в 1943 году фашисты стали всех евреев Артемовска сгонять в парк, все прекрасно понимали, для чего это делается… Огромный парк был забит полностью – женщины, старики, дети. Очень много детей.Когда Артемовск освободили, наши солдаты пробили замурованный вход. Их глазам открылась страшная картина: мертвые стояли, как живые.Тела не разложились потому, что к ним не было доступа воздуха. Очень многих благодаря этому смогли идентифицировать. Вот так погибла первая семья моего дедушки", – рассказала об этой трагедии Наталья Курянская, директор Снежнянской швейной фабрики "Снежинка".О массовом убийстве напоминает памятная стела, расположенная в глубине горных выработок – на том месте, где восемьдесят лет назад казнили людей.Ее называют подземной Стеной Плача, потому что на белой алебастровой поверхности проступают капли конденсированной воды, как будто донецкая земля сама оплакивает невинные жертвы.Соляные шахты восстановили через несколько месяцев после освобождения, и уже в 1944 году здесь было добыто 435 тысяч тонн соли. В 1965 году возрожденный после войны поселок укрупнился, получив статус города. И вплоть до 1991 года носил название Карло-Либкнехтовск, в память о немецком революционере.Это был крупный центр промышленности, даже по меркам индустриально развитого Донбасса. В 1980 году в городе действовали объединение "Артемсоль", производившее половину советской соли, огнеупорный завод, комбинат строительных деталей, комбинат бытовых услуг, четыре школы, специализированное профтехучилище, больница, дом культуры, шесть библиотек и четыре клуба.Неподалеку, в бывших гипсовых штольнях Артемовска, открыли завод по производству классического игристого вина. Весь цикл производства знаменитого артемовского шампанского находился глубоко под землей, на глубине свыше семидесяти метров. За год здесь разливали около трех миллионов бутылок "советского", которые украшали праздничные застолья.Общая длина подземных залов и галерей, расположенных между Артемовском и Соледаром со временем составило сотни километров. Уникальное пространство не пустовало – здесь проводили художественные выставки и концерты, читали лекции, устраивали экспозиции соляных скульптур и даже проводили автомобильные гонки. А медицинские работники использовали старые шахты в качестве бальнеологических здравниц."В этих копях будут отдыхать когда-нибудь от рабочего устатку люди, станут, может быть, и лечиться здесь, потому что воздух с температурой зимой и летом равной 16 градусам, притом с солью, дышится легко, и будут задавать фантастические подземные пиры в хрустальных залах с чудным резонансом", – прозорливо писал когда-то выдающийся химик Дмитрий Менделеев.Эти предсказания полностью сбылись в советское время. Более того, подземелья Соледара стали тогда лабораторией, где проводились разноплановые научные опыты.В 1977 году Академия наук СССР построила в одной из соляных шахт нейтринную обсерваторию. Под землей собрали установку "Коллапс" – огромный нейтринный телескоп весом более ста тонн, а также электронную станцию управления "Сверхновая".Это оборудование позволяло осуществлять исследования космического излучения, которые проводились вплоть до начала девяностых годов, когда в регионе случился социальный коллапс, и местным жителям стало не до научных экспериментов.Выжило только соляное производство соли – потому что земля Соледара скрывает самые большие запасы соли в Европе, которые оцениваются в 13 миллиардов тонн и рассчитаны на тысячу лет.А это значит, что горькая история города будет продолжаться и дальше.

https://ukraina.ru/20200605/1027895220.html

https://ukraina.ru/20190303/1022856352.html

https://ukraina.ru/20230113/1042606807.html

соледар

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Леонид Николенко

Леонид Николенко

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Леонид Николенко

эксклюзив, украина, соледар, соль