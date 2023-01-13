https://ukraina.ru/20230113/1042611315.html

Путин потребовал от правительства срочно принять меры по обеспечению новых регионов лекарствами

Путин потребовал от правительства срочно принять меры по обеспечению новых регионов лекарствами - 13.01.2023 Украина.ру

Путин потребовал от правительства срочно принять меры по обеспечению новых регионов лекарствами

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров страны до 1 февраля обеспечить новые регионы РФ лекарствами для лечения инфекционных заболеваний, говорится в сообщении на сайте главы государства

2023-01-13T14:50

2023-01-13T14:50

2023-01-13T14:50

владимир путин

михаил мишустин

новости

освобожденные

территории

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"Правительству РФ... принять меры по обеспечению потребностей систем здравоохранения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, необходимых для профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний", - сказано в обнародованном перечне поручений.Доклад об исполнении премьер Михаил Мишустин должен представить до 1 февраля 2023 года, далее он должен будет раз в полгода отчитываться о ситуации на данном направлении.

https://ukraina.ru/20230101/1042335216.html

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владимир путин, михаил мишустин, новости, освобожденные, территории