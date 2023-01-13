Путин потребовал от правительства срочно принять меры по обеспечению новых регионов лекарствами - 13.01.2023 Украина.ру
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Путин потребовал от правительства срочно принять меры по обеспечению новых регионов лекарствами
Путин потребовал от правительства срочно принять меры по обеспечению новых регионов лекарствами - 13.01.2023 Украина.ру
Путин потребовал от правительства срочно принять меры по обеспечению новых регионов лекарствами
Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров страны до 1 февраля обеспечить новые регионы РФ лекарствами для лечения инфекционных заболеваний, говорится в сообщении на сайте главы государства
2023-01-13T14:50
2023-01-13T14:50
владимир путин
михаил мишустин
новости
освобожденные
территории
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"Правительству РФ... принять меры по обеспечению потребностей систем здравоохранения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, необходимых для профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний", - сказано в обнародованном перечне поручений.Доклад об исполнении премьер Михаил Мишустин должен представить до 1 февраля 2023 года, далее он должен будет раз в полгода отчитываться о ситуации на данном направлении.
https://ukraina.ru/20230101/1042335216.html
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владимир путин, михаил мишустин, новости, освобожденные, территории
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Новости, освобожденные, территории

Путин потребовал от правительства срочно принять меры по обеспечению новых регионов лекарствами

14:50 13.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочая встреча президента РФ В. Путина с главой ФНС М. Мишустиным
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с главой ФНС М. Мишустиным - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров страны до 1 февраля обеспечить новые регионы РФ лекарствами для лечения инфекционных заболеваний, говорится в сообщении на сайте главы государства
"Правительству РФ... принять меры по обеспечению потребностей систем здравоохранения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, необходимых для профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний", - сказано в обнародованном перечне поручений.
Доклад об исполнении премьер Михаил Мишустин должен представить до 1 февраля 2023 года, далее он должен будет раз в полгода отчитываться о ситуации на данном направлении.
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 11:14
Мишустин: Вместе мы сможем противостоять любым вызовам и угрозамУходящий год принёс серьёзные испытания, но вместе с тем показал, что россияне способны противостоять любым угрозам и вызовам. Об этом написал премьер-министр России Михаил Мишустин в новогоднем обращении, опубликованном 1 января в Telegram-канале правительства РФ
 
Владимир ПутинМихаил МишустинНовостиосвобожденныетерритории
 
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