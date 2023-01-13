Путин потребовал от правительства срочно принять меры по обеспечению новых регионов лекарствами
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочая встреча президента РФ В. Путина с главой ФНС М. Мишустиным
Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров страны до 1 февраля обеспечить новые регионы РФ лекарствами для лечения инфекционных заболеваний, говорится в сообщении на сайте главы государства
"Правительству РФ... принять меры по обеспечению потребностей систем здравоохранения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, необходимых для профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний", - сказано в обнародованном перечне поручений.
Доклад об исполнении премьер Михаил Мишустин должен представить до 1 февраля 2023 года, далее он должен будет раз в полгода отчитываться о ситуации на данном направлении.
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