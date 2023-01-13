https://ukraina.ru/20230113/1042611094.html
Запад начал готовить ВСУ к весеннему наступлению РФ – The New York Times
Запад начал готовить ВСУ к весеннему наступлению РФ – The New York Times - 13.01.2023 Украина.ру
Запад начал готовить ВСУ к весеннему наступлению РФ – The New York Times
Западные страны начали готовить Украину к весеннему наступлению России, сообщает 13 января The New York Times
2023-01-13T15:08
2023-01-13T15:08
2023-01-13T15:08
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всу
запад
украина
сми
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"Союзники Киева осознают, что у Украины есть небольшое временное окно для подготовки к этому", - пишет издание.Высокопоставленный военный представитель НАТО сказал The New York Times , что на востоке Украины следует изменить баланс сил. Для этого необходимо отправить достаточное количество современных танков и других боевых машин - без них ВСУ вряд ли сможет отвоевать значительные территории.Об этом же на днях говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. О поставках танков и тяжелой бронетехники Киеву на протяжении нескольких дней также много говорили европейские политики и журналисты.Большая часть имевшейся украинской техники была уничтожена или измотана месяцами боев, пишет The New York Times, поэтому украинская армия не готова отразить наступление ВС РФ, которое "готовится на весну".Сами ВСУ при этом, по мнению автора статьи, готовят наступление на февраль или после окончания весенней непогоды.
https://ukraina.ru/20230113/1042609345.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, запад, украина, сми
Новости, ВСУ, Запад, Украина, СМИ
Запад начал готовить ВСУ к весеннему наступлению РФ – The New York Times
Западные страны начали готовить Украину к весеннему наступлению России, сообщает 13 января The New York Times
"Союзники Киева осознают, что у Украины есть небольшое временное окно для подготовки к этому", - пишет издание.
Высокопоставленный военный представитель НАТО сказал The New York Times , что на востоке Украины следует изменить баланс сил. Для этого необходимо отправить достаточное количество современных танков и других боевых машин - без них ВСУ вряд ли сможет отвоевать значительные территории.
Об этом же на днях говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
О поставках танков и тяжелой бронетехники Киеву на протяжении нескольких дней также много говорили европейские политики и журналисты.
Большая часть имевшейся украинской техники была уничтожена или измотана месяцами боев, пишет The New York Times, поэтому украинская армия не готова отразить наступление ВС РФ, которое "готовится на весну".
Сами ВСУ при этом, по мнению автора статьи, готовят наступление на февраль или после окончания весенней непогоды.