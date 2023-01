https://ukraina.ru/20230113/1042611094.html

Запад начал готовить ВСУ к весеннему наступлению РФ – The New York Times

Западные страны начали готовить Украину к весеннему наступлению России, сообщает 13 января The New York Times

всу

запад

украина

сми

"Союзники Киева осознают, что у Украины есть небольшое временное окно для подготовки к этому", - пишет издание.Высокопоставленный военный представитель НАТО сказал The New York Times , что на востоке Украины следует изменить баланс сил. Для этого необходимо отправить достаточное количество современных танков и других боевых машин - без них ВСУ вряд ли сможет отвоевать значительные территории.Об этом же на днях говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. О поставках танков и тяжелой бронетехники Киеву на протяжении нескольких дней также много говорили европейские политики и журналисты.Большая часть имевшейся украинской техники была уничтожена или измотана месяцами боев, пишет The New York Times, поэтому украинская армия не готова отразить наступление ВС РФ, которое "готовится на весну".Сами ВСУ при этом, по мнению автора статьи, готовят наступление на февраль или после окончания весенней непогоды.

https://ukraina.ru/20230113/1042609345.html

2023

новости, всу, запад, украина, сми