Бастрыкин предложил направлять бывших мигрантов, ставших гражданами РФ, в зону СВО в приоритетном порядке - 13.01.2023 Украина.ру
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Бастрыкин предложил направлять бывших мигрантов, ставших гражданами РФ, в зону СВО в приоритетном порядке
Бастрыкин предложил направлять бывших мигрантов, ставших гражданами РФ, в зону СВО в приоритетном порядке - 13.01.2023 Украина.ру
Бастрыкин предложил направлять бывших мигрантов, ставших гражданами РФ, в зону СВО в приоритетном порядке
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости приоритетного направления мигрантов, получивших российское гражданство, в зону спецоперации, сообщает "Российская газета" 13 января
2023-01-13T13:59
2023-01-13T13:59
новости
мобилизация
мигранты
александр бастрыкин
следственный комитет рф
спецоперация
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"Только в первом полугодии 2022 года более 60 тысяч совершеннолетних граждан указанных государств получили российское гражданство и, следовательно, не только права, но и конституционную обязанность по защите принявшей их страны" - подчеркнул он.Речь идет о бывших гражданах Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других стран Средней Азии и Закавказья.Всего за последние пять лет более миллиона лиц, прибывшие из этих стран, стали гражданами России, отметил Бастрыкин.Ранее в Госдуме заявили, что в данный момент нет предпосылок для проведения новой волны частичной мобилизации.Выступая на коллегии Минобороны РФ в декабре, президент России Владимир Путинсообщил, что 50 тысяч из 300 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, другая половина находится в зоне боевых действий. Для проведения СВО этого достаточно, отметил он.Учитывая, что на Украине проводят мобилизацию, может быть, России тоже потребуется дополнительное количество боеготового резерва. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.Киев к весне планирует мобилизовать еще 300 тысяч. Может быть, нам парирования этой угрозы нам тоже понадобится больше мобилизованных. Но это будет точно не зимой, а в ходе летней кампании, полагает специалист.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, мобилизация, мигранты, александр бастрыкин, следственный комитет рф, спецоперация
Новости, мобилизация, мигранты, Александр Бастрыкин, Следственный Комитет РФ, Спецоперация

Бастрыкин предложил направлять бывших мигрантов, ставших гражданами РФ, в зону СВО в приоритетном порядке

13:59 13.01.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии Следственного комитета РФ
Заседание коллегии Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости приоритетного направления мигрантов, получивших российское гражданство, в зону спецоперации, сообщает "Российская газета" 13 января
"Только в первом полугодии 2022 года более 60 тысяч совершеннолетних граждан указанных государств получили российское гражданство и, следовательно, не только права, но и конституционную обязанность по защите принявшей их страны" - подчеркнул он.
Речь идет о бывших гражданах Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других стран Средней Азии и Закавказья.
Всего за последние пять лет более миллиона лиц, прибывшие из этих стран, стали гражданами России, отметил Бастрыкин.
Ранее в Госдуме заявили, что в данный момент нет предпосылок для проведения новой волны частичной мобилизации.
Выступая на коллегии Минобороны РФ в декабре, президент России Владимир Путинсообщил, что 50 тысяч из 300 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, другая половина находится в зоне боевых действий. Для проведения СВО этого достаточно, отметил он.
Учитывая, что на Украине проводят мобилизацию, может быть, России тоже потребуется дополнительное количество боеготового резерва. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.
Киев к весне планирует мобилизовать еще 300 тысяч. Может быть, нам парирования этой угрозы нам тоже понадобится больше мобилизованных. Но это будет точно не зимой, а в ходе летней кампании, полагает специалист.
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