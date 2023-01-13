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Посол Украины в Израиле раскрыл причину, почему отложили телефонные переговоры глав МИД двух стран

Посол Украины в Израиле раскрыл причину, почему отложили телефонные переговоры глав МИД двух стран - 13.01.2023 Украина.ру

Посол Украины в Израиле раскрыл причину, почему отложили телефонные переговоры глав МИД двух стран

Звонок между министрами иностранных дел Украины и Израиля Дмитрием Кулебой и Эли Коэном отложили из-за технических проблем, сообщает 13 января i24news, цитируя посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука

2023-01-13T13:51

2023-01-13T13:51

2023-01-13T13:51

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Ранее Times of Israel сообщила, что в Киеве были недовольны тем, что 3 января состоялся разговор между Коэном и его российким коллегой Сергеем Лавровым. По данным издания, Кулеба грозился из-за этого в обозримом будущем отказаться от разговоров с главой израильского МИДа.Коэн также недавно заявил, что новое правительство страны во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху будет меньше говорить открыто об Украине. В ответ на это советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил надежду, что Израиль "займет правильную сторону".В ближайшее время в российско-израильских отношениях ничего не изменится, рассказал в интервью Украина.ру политтехнолог Андрей Перла. Важнейший вопрос в израильской политике для нас сейчас – будет ли Израиль поставлять Украине оружие. Но даже правительство Лапида на это не решилось. Нахман Шай, министр по делам диаспоры, высказался за то, чтобы поставлять Киеву вооружения, но его коллега – глава Минобороны Бени Ганц сказал, что нет, ничего подобного не будет. Несмотря на то, что Тель-Авив – сателлит США, правительство Израиля не имеет желания плотно втягиваться в украинскую войну, а делает исключительно формальные телодвижения, резюмировал эксперт.

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