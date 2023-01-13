Посол Украины в Израиле раскрыл причину, почему отложили телефонные переговоры глав МИД двух стран - 13.01.2023 Украина.ру
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Посол Украины в Израиле раскрыл причину, почему отложили телефонные переговоры глав МИД двух стран
Посол Украины в Израиле раскрыл причину, почему отложили телефонные переговоры глав МИД двух стран - 13.01.2023 Украина.ру
Посол Украины в Израиле раскрыл причину, почему отложили телефонные переговоры глав МИД двух стран
Звонок между министрами иностранных дел Украины и Израиля Дмитрием Кулебой и Эли Коэном отложили из-за технических проблем, сообщает 13 января i24news, цитируя посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука
2023-01-13T13:51
2023-01-13T13:51
новости
израиль
украина
посол
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Ранее Times of Israel сообщила, что в Киеве были недовольны тем, что 3 января состоялся разговор между Коэном и его российким коллегой Сергеем Лавровым. По данным издания, Кулеба грозился из-за этого в обозримом будущем отказаться от разговоров с главой израильского МИДа.Коэн также недавно заявил, что новое правительство страны во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху будет меньше говорить открыто об Украине. В ответ на это советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил надежду, что Израиль "займет правильную сторону".В ближайшее время в российско-израильских отношениях ничего не изменится, рассказал в интервью Украина.ру политтехнолог Андрей Перла. Важнейший вопрос в израильской политике для нас сейчас – будет ли Израиль поставлять Украине оружие. Но даже правительство Лапида на это не решилось. Нахман Шай, министр по делам диаспоры, высказался за то, чтобы поставлять Киеву вооружения, но его коллега – глава Минобороны Бени Ганц сказал, что нет, ничего подобного не будет. Несмотря на то, что Тель-Авив – сателлит США, правительство Израиля не имеет желания плотно втягиваться в украинскую войну, а делает исключительно формальные телодвижения, резюмировал эксперт.
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новости, израиль, украина, посол
Новости, Израиль, Украина, посол

Посол Украины в Израиле раскрыл причину, почему отложили телефонные переговоры глав МИД двух стран

13:51 13.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Звонок между министрами иностранных дел Украины и Израиля Дмитрием Кулебой и Эли Коэном отложили из-за технических проблем, сообщает 13 января i24news, цитируя посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука
Ранее Times of Israel сообщила, что в Киеве были недовольны тем, что 3 января состоялся разговор между Коэном и его российким коллегой Сергеем Лавровым. По данным издания, Кулеба грозился из-за этого в обозримом будущем отказаться от разговоров с главой израильского МИДа.
Коэн также недавно заявил, что новое правительство страны во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху будет меньше говорить открыто об Украине. В ответ на это советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил надежду, что Израиль "займет правильную сторону".
В ближайшее время в российско-израильских отношениях ничего не изменится, рассказал в интервью Украина.ру политтехнолог Андрей Перла. Важнейший вопрос в израильской политике для нас сейчас – будет ли Израиль поставлять Украине оружие. Но даже правительство Лапида на это не решилось. Нахман Шай, министр по делам диаспоры, высказался за то, чтобы поставлять Киеву вооружения, но его коллега – глава Минобороны Бени Ганц сказал, что нет, ничего подобного не будет. Несмотря на то, что Тель-Авив – сателлит США, правительство Израиля не имеет желания плотно втягиваться в украинскую войну, а делает исключительно формальные телодвижения, резюмировал эксперт.
Система противовоздушной обороны Железный купол - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря 2022, 16:53
"Россия мешает": Израиль опасается передавать Украине системы ПВО "Железный купол"Россия может перехватить и изучить самые передовые на Западе системы противовоздушной обороны "Железный купол", поэтому Израиль не станет поставлять их украинской армии вслед за Вашингтоном, решившим отдать Киеву ЗРК Patriot. Об этом пишет бригадный генерал Яков Нагель в статье для National Interest
 
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