Украина не готова к миру и пытается сделать невозможным проведение переговоров – посол РФ в Турции
Украинское правительство на законодательном уровне пытается запретить возможность проведения переговоров с Москвой, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов. Об этом 13 января сообщает Yeni Şafak
Киев сейчас не готов к миру, он продолжает выдвигать различные условия для начала переговоров. Он даже пытается запретить возможность проведения переговоров на юридическом уровне.
В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о недопустимости переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Ерхов привел в пример отказ Киева от Рождественского перемирия, предложенного России и назвал его "демонстративным", доказывающим, что киевские власти хотят войны.
Достижение целей спецоперации мирными, политико-дипломатическими путями — более предпочтительный для Москвы вариант, но таких перспектив в настоящий момент нет, заявил 11 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Прекращение военных действий станет катастрофой для Зеленского, который осознаёт это, и будет сопротивляться любым мирным переговорам с РФ, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв. Зеленскому можно не опасаться потери власти, а бюджет страны наполняется за счёт иностранной помощи, пока на Украине продолжаются военные действия, считает политик.
11 января, 13:23Прекращение огня и поставок оружия: Москалькова рассказала о переговорах по Украине с участием ТурцииРоссийский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова 11 января сообщила в своем Telegram-канале, что попросила украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца помочь гражданам Украины, желающим посетить родственников в России