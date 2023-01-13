Украина не готова к миру и пытается сделать невозможным проведение переговоров – посол РФ в Турции - 13.01.2023 Украина.ру
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Украина не готова к миру и пытается сделать невозможным проведение переговоров – посол РФ в Турции
Украина не готова к миру и пытается сделать невозможным проведение переговоров – посол РФ в Турции - 13.01.2023 Украина.ру
Украина не готова к миру и пытается сделать невозможным проведение переговоров – посол РФ в Турции
Украинское правительство на законодательном уровне пытается запретить возможность проведения переговоров с Москвой, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов. Об этом 13 января сообщает Yeni Şafak
2023-01-13T11:26
2023-01-13T11:26
новости
переговоры
киев
мир
посол
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В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о недопустимости переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Ерхов привел в пример отказ Киева от Рождественского перемирия, предложенного России и назвал его "демонстративным", доказывающим, что киевские власти хотят войны.Достижение целей спецоперации мирными, политико-дипломатическими путями — более предпочтительный для Москвы вариант, но таких перспектив в настоящий момент нет, заявил 11 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Прекращение военных действий станет катастрофой для Зеленского, который осознаёт это, и будет сопротивляться любым мирным переговорам с РФ, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв. Зеленскому можно не опасаться потери власти, а бюджет страны наполняется за счёт иностранной помощи, пока на Украине продолжаются военные действия, считает политик.
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новости, переговоры, киев, мир, посол
Новости, переговоры, Киев, мир, посол

Украина не готова к миру и пытается сделать невозможным проведение переговоров – посол РФ в Турции

11:26 13.01.2023
 
© commons.wikimedia.org / council.gov.ru
- РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© commons.wikimedia.org / council.gov.ru
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Украинское правительство на законодательном уровне пытается запретить возможность проведения переговоров с Москвой, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов. Об этом 13 января сообщает Yeni Şafak
Киев сейчас не готов к миру, он продолжает выдвигать различные условия для начала переговоров. Он даже пытается запретить возможность проведения переговоров на юридическом уровне.
В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о недопустимости переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Ерхов привел в пример отказ Киева от Рождественского перемирия, предложенного России и назвал его "демонстративным", доказывающим, что киевские власти хотят войны.
Достижение целей спецоперации мирными, политико-дипломатическими путями — более предпочтительный для Москвы вариант, но таких перспектив в настоящий момент нет, заявил 11 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Прекращение военных действий станет катастрофой для Зеленского, который осознаёт это, и будет сопротивляться любым мирным переговорам с РФ, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв. Зеленскому можно не опасаться потери власти, а бюджет страны наполняется за счёт иностранной помощи, пока на Украине продолжаются военные действия, считает политик.
Уполномоченный по правам человека в РФ Т. Москалькова встретилась с отцом М. Бутиной - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 13:23
Прекращение огня и поставок оружия: Москалькова рассказала о переговорах по Украине с участием ТурцииРоссийский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова 11 января сообщила в своем Telegram-канале, что попросила украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца помочь гражданам Украины, желающим посетить родственников в России
 
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