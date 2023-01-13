https://ukraina.ru/20230113/1042601356.html

Украина не готова к миру и пытается сделать невозможным проведение переговоров – посол РФ в Турции

Украина не готова к миру и пытается сделать невозможным проведение переговоров – посол РФ в Турции - 13.01.2023 Украина.ру

Украина не готова к миру и пытается сделать невозможным проведение переговоров – посол РФ в Турции

Украинское правительство на законодательном уровне пытается запретить возможность проведения переговоров с Москвой, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов. Об этом 13 января сообщает Yeni Şafak

2023-01-13T11:26

2023-01-13T11:26

2023-01-13T11:26

новости

переговоры

киев

мир

посол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0d/1042601717_0:51:435:296_1920x0_80_0_0_397405cb3d92b2b1c3b149c79a66f0e5.png.webp

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о недопустимости переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Ерхов привел в пример отказ Киева от Рождественского перемирия, предложенного России и назвал его "демонстративным", доказывающим, что киевские власти хотят войны.Достижение целей спецоперации мирными, политико-дипломатическими путями — более предпочтительный для Москвы вариант, но таких перспектив в настоящий момент нет, заявил 11 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Прекращение военных действий станет катастрофой для Зеленского, который осознаёт это, и будет сопротивляться любым мирным переговорам с РФ, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв. Зеленскому можно не опасаться потери власти, а бюджет страны наполняется за счёт иностранной помощи, пока на Украине продолжаются военные действия, считает политик.

https://ukraina.ru/20230111/1042531270.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, переговоры, киев, мир, посол