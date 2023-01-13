https://ukraina.ru/20230113/1042598463.html
Отставной офицер разведки США предрек Украине мрачный год
Отставной офицер разведки США предрек Украине мрачный год - 13.01.2023 Украина.ру
Отставной офицер разведки США предрек Украине мрачный год
Наступивший 2023 год не предвещает Украине ничего хорошего. Таким мнением поделился на днях отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер в статье для издания Consortium News
2023-01-13T08:50
2023-01-13T08:50
2023-01-13T09:13
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"Расчеты не предвещают ничего хорошего для Украины. Ни НАТО, ни Соединенные Штаты, похоже, не в состоянии поддерживать поставки вооружения в прежнем объеме", - отметил он.Он напомнил, что военная техника, переданная Западом Украине, по большей части уничтожена. По его словам, даже если страны-члены НАТО согласятся с просьбами официального Киева о новых поставках, то они будут весьма ограниченными.Ранее Риттер уже обращал внимание на сложный процесс передачи ВСУ натовской техники, которая при транспортировке может легко стать мишенью для российских Вооруженных сил. В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, сша, оружие, запад
Новости, Украина, США, оружие, Запад
Отставной офицер разведки США предрек Украине мрачный год
08:50 13.01.2023 (обновлено: 09:13 13.01.2023)
Наступивший 2023 год не предвещает Украине ничего хорошего. Таким мнением поделился на днях отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер в статье для издания Consortium News
"Расчеты не предвещают ничего хорошего для Украины. Ни НАТО, ни Соединенные Штаты, похоже, не в состоянии поддерживать поставки вооружения в прежнем объеме", - отметил он.
Он напомнил, что военная техника, переданная Западом Украине, по большей части уничтожена.
По его словам, даже если страны-члены НАТО согласятся с просьбами официального Киева о новых поставках, то они будут весьма ограниченными.
Ранее Риттер уже обращал внимание на сложный процесс передачи ВСУ натовской техники, которая при транспортировке может легко стать мишенью для российских Вооруженных сил.
В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего.