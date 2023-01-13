Отставной офицер разведки США предрек Украине мрачный год - 13.01.2023 Украина.ру
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Отставной офицер разведки США предрек Украине мрачный год
Отставной офицер разведки США предрек Украине мрачный год - 13.01.2023 Украина.ру
Отставной офицер разведки США предрек Украине мрачный год
Наступивший 2023 год не предвещает Украине ничего хорошего. Таким мнением поделился на днях отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер в статье для издания Consortium News
2023-01-13T08:50
2023-01-13T09:13
новости
украина
сша
оружие
запад
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"Расчеты не предвещают ничего хорошего для Украины. Ни НАТО, ни Соединенные Штаты, похоже, не в состоянии поддерживать поставки вооружения в прежнем объеме", - отметил он.Он напомнил, что военная техника, переданная Западом Украине, по большей части уничтожена. По его словам, даже если страны-члены НАТО согласятся с просьбами официального Киева о новых поставках, то они будут весьма ограниченными.Ранее Риттер уже обращал внимание на сложный процесс передачи ВСУ натовской техники, которая при транспортировке может легко стать мишенью для российских Вооруженных сил. В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего.
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новости, украина, сша, оружие, запад
Новости, Украина, США, оружие, Запад

Отставной офицер разведки США предрек Украине мрачный год

08:50 13.01.2023 (обновлено: 09:13 13.01.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Наступивший 2023 год не предвещает Украине ничего хорошего. Таким мнением поделился на днях отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер в статье для издания Consortium News
"Расчеты не предвещают ничего хорошего для Украины. Ни НАТО, ни Соединенные Штаты, похоже, не в состоянии поддерживать поставки вооружения в прежнем объеме", - отметил он.
Он напомнил, что военная техника, переданная Западом Украине, по большей части уничтожена.
По его словам, даже если страны-члены НАТО согласятся с просьбами официального Киева о новых поставках, то они будут весьма ограниченными.
Ранее Риттер уже обращал внимание на сложный процесс передачи ВСУ натовской техники, которая при транспортировке может легко стать мишенью для российских Вооруженных сил.
В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего.
Будапешт - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 16:12
Венгрия объяснила, почему не будет поставлять оружие УкраинеВенгрия не планирует поставлять оружие Украине и перевозить его по своей территории из других стран, в том числе, чтобы не подвергнуть опасности венгров, проживающих в Закарпатье, заявил 12 января заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передают "Ведомости"
 
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