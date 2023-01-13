Экономист объяснил, как антироссийские санкции разрушают миф о европейской экономике услуг - 13.01.2023 Украина.ру
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Экономист объяснил, как антироссийские санкции разрушают миф о европейской экономике услуг
Экономист объяснил, как антироссийские санкции разрушают миф о европейской экономике услуг - 13.01.2023 Украина.ру
Экономист объяснил, как антироссийские санкции разрушают миф о европейской экономике услуг
Крупная европейская промышленность понесла серьёзный урон в результате антироссийских санкций, и это неизбежно скажется на существующей на её основе сфере услуг. Об этом в интервью Украина.ру рассказал экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов
2023-01-13T07:00
2023-01-13T07:00
новости
санкции
европа
экономика
колташов
промышленность
услуги
нефть
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По словам эксперта, именно крупная промышленность, в частности, химическая, является становым хребтом европейской экономики.Экономист объяснил, что удар по европейской промышленности наносит, в частности, отказ от российской нефти, оставляющий без работы прибрежные нефтеперерабатывающие заводы европейских стран.Тяжёлое положение европейской промышленности отразится на летнем туристическом сезоне этого года, "когда выяснится, что … европейский средний класс, он как-то сильно обеднел и не может тратить деньги так, как он тратил их в прежние годы на отдыхе", считает эксперт.По его мнению, началось постепенное разрушение индустриального фундамента Европы.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, санкции, европа, экономика, колташов, промышленность, услуги, нефть
Новости, санкции, Европа, экономика, Колташов, промышленность, услуги, нефть

Экономист объяснил, как антироссийские санкции разрушают миф о европейской экономике услуг

07:00 13.01.2023
 
© commons.wikimedia.org / E.ON Kernkraft GmbH
- РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© commons.wikimedia.org / E.ON Kernkraft GmbH
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Крупная европейская промышленность понесла серьёзный урон в результате антироссийских санкций, и это неизбежно скажется на существующей на её основе сфере услуг. Об этом в интервью Украина.ру рассказал экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов
По словам эксперта, именно крупная промышленность, в частности, химическая, является становым хребтом европейской экономики.

А дальше на этой основе существует … обширная сфера услуг, в которой занято больше всего людей. И поверхностный взгляд — он такой: тут есть сфера услуг, она главная, в ней почти все работают, значит, на ней всё и держится. … Следовательно, это экономика услуг, это постиндустриальная экономика, это экономика нового типа. А вот и нет

Василий Колташов
Василий Колташов
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
Экономист объяснил, что удар по европейской промышленности наносит, в частности, отказ от российской нефти, оставляющий без работы прибрежные нефтеперерабатывающие заводы европейских стран.
Тяжёлое положение европейской промышленности отразится на летнем туристическом сезоне этого года, "когда выяснится, что … европейский средний класс, он как-то сильно обеднел и не может тратить деньги так, как он тратил их в прежние годы на отдыхе", считает эксперт.
По его мнению, началось постепенное разрушение индустриального фундамента Европы.

"А значит, сфера услуг, она не будет как прежде существовать. Она может существовать именно потому, что есть основа индустриальная. То есть это всё равно индустриальная экономика", - указал Колташов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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