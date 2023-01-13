https://ukraina.ru/20230113/1042591959.html

Экономист объяснил, как антироссийские санкции разрушают миф о европейской экономике услуг

Экономист объяснил, как антироссийские санкции разрушают миф о европейской экономике услуг - 13.01.2023 Украина.ру

Экономист объяснил, как антироссийские санкции разрушают миф о европейской экономике услуг

Крупная европейская промышленность понесла серьёзный урон в результате антироссийских санкций, и это неизбежно скажется на существующей на её основе сфере услуг. Об этом в интервью Украина.ру рассказал экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов

2023-01-13T07:00

2023-01-13T07:00

2023-01-13T07:00

новости

санкции

европа

экономика

колташов

промышленность

услуги

нефть

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По словам эксперта, именно крупная промышленность, в частности, химическая, является становым хребтом европейской экономики.Экономист объяснил, что удар по европейской промышленности наносит, в частности, отказ от российской нефти, оставляющий без работы прибрежные нефтеперерабатывающие заводы европейских стран.Тяжёлое положение европейской промышленности отразится на летнем туристическом сезоне этого года, "когда выяснится, что … европейский средний класс, он как-то сильно обеднел и не может тратить деньги так, как он тратил их в прежние годы на отдыхе", считает эксперт.По его мнению, началось постепенное разрушение индустриального фундамента Европы.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20230112/1042556849.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, санкции, европа, экономика, колташов, промышленность, услуги, нефть