Президент Литвы Науседа объявил о поставке Украине зенитных орудий L-70 и антидронов
Литва скоро поставит на Украину зенитные орудия ближнего действия L-70 и антидроны, заявил литовский президент Гитанас Науседа журналистам на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение)
"Уже скоро на Украину прибудут зенитные орудия ближнего действия L-70 и необходимая к ним амуниция... Не сомневаюсь, что сможем в этом году предоставить и немало антидронов", - сказал Науседа.
Он добавил, что Литва должна увеличить мощности производства антидронов.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что любое оружие, которое страны Запада предоставляют Украине, является законной целью для армии РФ.
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