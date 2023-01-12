Президент Литвы Науседа объявил о поставке Украине зенитных орудий L-70 и антидронов - 12.01.2023 Украина.ру
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Президент Литвы Науседа объявил о поставке Украине зенитных орудий L-70 и антидронов
Президент Литвы Науседа объявил о поставке Украине зенитных орудий L-70 и антидронов - 12.01.2023 Украина.ру
Президент Литвы Науседа объявил о поставке Украине зенитных орудий L-70 и антидронов
Литва скоро поставит на Украину зенитные орудия ближнего действия L-70 и антидроны, заявил литовский президент Гитанас Науседа журналистам на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение)
2023-01-12T17:35
2023-01-12T17:35
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Он добавил, что Литва должна увеличить мощности производства антидронов.Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что любое оружие, которое страны Запада предоставляют Украине, является законной целью для армии РФ.
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Новости, Украина, Литва, оружие

Президент Литвы Науседа объявил о поставке Украине зенитных орудий L-70 и антидронов

17:35 12.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГитанас Науседа
Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Литва скоро поставит на Украину зенитные орудия ближнего действия L-70 и антидроны, заявил литовский президент Гитанас Науседа журналистам на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение)
"Уже скоро на Украину прибудут зенитные орудия ближнего действия L-70 и необходимая к ним амуниция... Не сомневаюсь, что сможем в этом году предоставить и немало антидронов", - сказал Науседа.
Он добавил, что Литва должна увеличить мощности производства антидронов.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что любое оружие, которое страны Запада предоставляют Украине, является законной целью для армии РФ.
БМП Bradley
Вчера, 10:49
Запад перешёл красную черту, а помогут ли ВСУ такие долгожданные AMX-10 RC, Bradley, Marder, Challenger 22023 год начался с пересечения Западом красных линий, до сих пор существовавших в рамках проведения Россией специальной военной операции на Украине, — США и страны Европы готовы поставить ВСУ те типы вооружений, в которых до сих пор Киеву отказывали, дабы не провоцировать эскалацию конфликта
 
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