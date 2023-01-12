https://ukraina.ru/20230112/1042585040.html

Готовится новое наступление. Эксперты о назначении Герасимова главнокомандующим СВО

Готовится новое наступление. Эксперты о назначении Герасимова главнокомандующим СВО - 12.01.2023 Украина.ру

Готовится новое наступление. Эксперты о назначении Герасимова главнокомандующим СВО

В среду, 11 января, главнокомандующим СВО назначен Начальник Генерального штаба, генерал армии Валерий Герасимов. Украина.ру, 12.01.2023

2023-01-12T17:37

2023-01-12T17:37

2023-01-12T17:43

виктория титова

эксклюзив

валерий герасимов

сергей суровикин

сво

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украина

назначение

эксперты

главнокомандующий

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В среду, 11 января, главнокомандующим СВО назначен Начальник Генерального штаба, генерал армии Валерий Герасимов. Что означают кадровые перестановки, а также как может развиваться ситуация на фронте, рассуждали эксперты и лидеры мнений в социальных сетях. Российский военный эксперт Игорь Коротченко считывает однозначные сигналы:"Решение по кадровым перестановкам в руководстве СВО согласовано и одобрено президентом РФ. На него в том числе повлияло начало поставок тяжелых западных вооружений для ВСУ, включая основные боевые танки. Назначение Герасимова означает, что для решения задач СВО могут быть использованы в том числе и все без исключения средства поражения, имеющиеся в арсенале ВС РФ. Тактическое ядерное оружие становится потенциальным оружием поля боя - но не против ВСУ, а для возможного поражения в формате СВО целей на территории ЕС и стран НАТО - если того потребует ситуация".Физик Вадим Пищиков согласен, что будут расширены военные задачи и средства их достижения: "Начальник Генштаба Валерий Герасимов назначен командующим Объединенной группировкой войск на Украине (СВО). Сергей Суровикин, который занимал этот пост до Герасимова, стал его заместителем. В МинОбороны сухо пояснили, что кадровые изменения связаны с изменением масштаба задач.На вопросы: "а зачем?" и "что это за новый масштаб задач?" возможен логичный ответ:Генштабу подчиняются Ракетные войска стратегического назначения и управление ядерным оружием. Соответственно, возможно, что это шаг к применению ядерного оружия на Украине. Раньше руководство СВО никак ядерное оружие не контролировало и не могло толком планировать его применение. Теперь может…Ну, а обстановка непростая.Запад расширяет поставки оружия Украине. Сейчас начинаются поставки бронетехники. Вроде как очевидно, что промышленность России, вряд ли сможет конкурировать с Западом в долгосрочной перспективе. Китай особо не рвётся помогать оружием. Ну, а поставок Ирана и КНДР явно не хватит. В таких условиях единственный вариант это разрушение мостов и туннелей для разрушения системы поставок с Запада на фронт.Этот вопрос уже давно активно обсуждается в России. Вчера у Соловьева применение ядерного оружия для разрушения логистики на Украине возражений не вызвало. Было бы странно, если б вдруг начали возражать.Времени не очень много, так как Запад планирует поставки комплексов ПВО, в том числе и Патриотов. Все эти системы не самые новые, но усилят и без того неплохой потенциал украинского ПВО. Для того, чтобы что-то где-то разрушить, надо сначала бомбу туда доставить. По утверждениям украинского командования сейчас сбивается 80-90% ракет, участвующих в налёте. Цифры наверняка завышены, но то, что сбивают много это факт. С новыми комплексами ПВО ракетные обстрелы станут еще более проблематичными.Думаю, что на днях мы можем прочитать, что тактическое Чёрное оружие передаётся в группировку СВО. Стрелки часов тикнули ещё ближе к полуночи…"Российский политолог Сергей Марков обратил внимание на аспект кадровой конкуренции в вооруженных силах: "Герасимов и Пригожин. Назначение Герасимова командующим сил СВО произошло из-за успехов ЧВК Вагнер. Эффективность ЧВК Вагнер в этих боях оказалась намного выше эффективности регулярных войск. Одна из главных причин высокой эффективности Вагнера - отсутствие бюрократии, быстрые управленческие решения.И вот Минобороны сделало выводы. Назначение Герасимова главой СВО, а его заместителями- Суровикина и Главкома Сухопутных войск, при том, что Герасимов остается начальником Генштаба, означает, что1. Фактическим главой СВО остается Суровикин. На фронте, в Ростове, будет он.2. Ведь Герасимов будет сидеть в Москве во главе Генштаба. Да и начальник Сухопутных войск будет сидеть в Москве. У них там полно работы.3. Но прохождение бюрократических команд резко сокращается. Потому что резко повышается уровень главы СВО.4. В Минобороны надеются, что это позволит "армейским" резко повысить быстроту принимаемых решений. И сделает эту быстроту сравнимой с ЧВК Вагнер.Так успехи Вагнера и Пригожина вынуждают армию России воевать по другому, более современно. И это правильно".Для бывшего народного депутата Украины Олега Царева ротации не стали неожиданностью: "Кадровые перестановки в командовании группировки СВО— командующим Объединенной группировкой войск назначен начальник Генштаба Герасимов, Суровикина понизили до зама, также замом стали главком Сухопутных войск Салюков и замначальника Генштаба Ким. Заявленная причина: повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск.В общем, ничего нового. Суровикин никогда не был фаворитом Шойгу. С первых дней его назначения в министерстве говорили о том, что это назначение временно. Со временем будут найдены причины для того, чтобы восстановить статус-кво. Восстановили Лапина, понизили Суровикина. У Герасимова и так достаточно полномочий. Смысл назначения вижу исключительно в том, чтобы понизить статус Суровикина.Приближается месячный срок, который Президент дал министру обороны на исправления проблем с обеспечением нашей Армии. Президент еще раз сегодня сообщил, что все проблемы, связанные с обеспечением, будут решены. С интересом жду отчёта Министра Обороны на поручение Президента".Военный эксперт Александр Кияев считает, что 11 января произошла не просто замена командования: "Назначение В.Герасимова командовать российскими войсками в Украине может говорить о том, что руководство РФ признаёт "спецоперацию" настоящей войной.При этом назначении В.Герасимов не освобождён от должности начальника Генштаба ВС РФ (не видел сообщений об этом). В таком случае функции непосредственного управления военными действиями будут больше передаваться Генштабу, чем он и должен заниматься во время войны. (Это при проведении локальных ограниченных операций (военных действий) руководство осуществляется специально создаваемыми органами управления, а Генштаб в основном осуществляет контроль и общее руководство.)Такого не было ни во время Чеченских войн, ни во время войны в Афганистане, которой непосредственно руководило специально сформированное командование 40 армии.То, что управление войной передаётся Генштабу, может подтверждать и назначение одним из заместителей командующего войсками в Украине А.Кима, который является и заместителем В.Герасимова в Генштабе. Вероятно, именно А.Ким (один из наиболее грамотных и умных российских генералов) будет ответственным за планирование военных действий. А у С.Суровикина останутся задачи контроля и "прессинга" командующих/командиров на отдельных направлениях войны.Так что это не просто очередная смена руководителей *спецоперации" и "назначение ответственных", как почему-то пытаются изобразить, а реальная подготовка российского командования к эскалации войны, подготовке новых наступательных операций".

https://ukraina.ru/20230112/1042564569.html

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виктория титова, эксклюзив, валерий герасимов, сергей суровикин, сво, россия, украина, назначение, эксперты, главнокомандующий