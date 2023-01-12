Готовится новое наступление. Эксперты о назначении Герасимова главнокомандующим СВО
17:37 12.01.2023 (обновлено: 17:43 12.01.2023)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
© POOL
В среду, 11 января, главнокомандующим СВО назначен Начальник Генерального штаба, генерал армии Валерий Герасимов.
Что означают кадровые перестановки, а также как может развиваться ситуация на фронте, рассуждали эксперты и лидеры мнений в социальных сетях.
Российский военный эксперт Игорь Коротченко считывает однозначные сигналы:
"Решение по кадровым перестановкам в руководстве СВО согласовано и одобрено президентом РФ. На него в том числе повлияло начало поставок тяжелых западных вооружений для ВСУ, включая основные боевые танки.
Назначение Герасимова означает, что для решения задач СВО могут быть использованы в том числе и все без исключения средства поражения, имеющиеся в арсенале ВС РФ. Тактическое ядерное оружие становится потенциальным оружием поля боя - но не против ВСУ, а для возможного поражения в формате СВО целей на территории ЕС и стран НАТО - если того потребует ситуация".
Физик Вадим Пищиков согласен, что будут расширены военные задачи и средства их достижения:
"Начальник Генштаба Валерий Герасимов назначен командующим Объединенной группировкой войск на Украине (СВО). Сергей Суровикин, который занимал этот пост до Герасимова, стал его заместителем. В МинОбороны сухо пояснили, что кадровые изменения связаны с изменением масштаба задач.
На вопросы: "а зачем?" и "что это за новый масштаб задач?" возможен логичный ответ:
Генштабу подчиняются Ракетные войска стратегического назначения и управление ядерным оружием. Соответственно, возможно, что это шаг к применению ядерного оружия на Украине. Раньше руководство СВО никак ядерное оружие не контролировало и не могло толком планировать его применение. Теперь может…
Ну, а обстановка непростая.
Запад расширяет поставки оружия Украине. Сейчас начинаются поставки бронетехники. Вроде как очевидно, что промышленность России, вряд ли сможет конкурировать с Западом в долгосрочной перспективе. Китай особо не рвётся помогать оружием. Ну, а поставок Ирана и КНДР явно не хватит.
В таких условиях единственный вариант это разрушение мостов и туннелей для разрушения системы поставок с Запада на фронт.
Этот вопрос уже давно активно обсуждается в России. Вчера у Соловьева применение ядерного оружия для разрушения логистики на Украине возражений не вызвало. Было бы странно, если б вдруг начали возражать.
Времени не очень много, так как Запад планирует поставки комплексов ПВО, в том числе и Патриотов. Все эти системы не самые новые, но усилят и без того неплохой потенциал украинского ПВО. Для того, чтобы что-то где-то разрушить, надо сначала бомбу туда доставить.
По утверждениям украинского командования сейчас сбивается 80-90% ракет, участвующих в налёте. Цифры наверняка завышены, но то, что сбивают много это факт. С новыми комплексами ПВО ракетные обстрелы станут еще более проблематичными.
Думаю, что на днях мы можем прочитать, что тактическое Чёрное оружие передаётся в группировку СВО. Стрелки часов тикнули ещё ближе к полуночи…"
Российский политолог Сергей Марков обратил внимание на аспект кадровой конкуренции в вооруженных силах:
"Герасимов и Пригожин. Назначение Герасимова командующим сил СВО произошло из-за успехов ЧВК Вагнер. Эффективность ЧВК Вагнер в этих боях оказалась намного выше эффективности регулярных войск. Одна из главных причин высокой эффективности Вагнера - отсутствие бюрократии, быстрые управленческие решения.
И вот Минобороны сделало выводы. Назначение Герасимова главой СВО, а его заместителями- Суровикина и Главкома Сухопутных войск, при том, что Герасимов остается начальником Генштаба, означает, что
1. Фактическим главой СВО остается Суровикин. На фронте, в Ростове, будет он.
2. Ведь Герасимов будет сидеть в Москве во главе Генштаба. Да и начальник Сухопутных войск будет сидеть в Москве. У них там полно работы.
3. Но прохождение бюрократических команд резко сокращается. Потому что резко повышается уровень главы СВО.
4. В Минобороны надеются, что это позволит "армейским" резко повысить быстроту принимаемых решений. И сделает эту быстроту сравнимой с ЧВК Вагнер.
Так успехи Вагнера и Пригожина вынуждают армию России воевать по другому, более современно. И это правильно".
Вчера, 23:40Доктрина Герасимова: политика, война и ресурсы — в один кулак. Чего ждать от нового Главкома СВОВ среду вечером, 11 января, министр обороны Сергей Шойгу сообщил о новых назначениях в командовании спецоперации. Главнокомандующим СВО с этого момента станет Начальник Генерального штаба генерал армии и Герой России Валерий Герасимов
Для бывшего народного депутата Украины Олега Царева ротации не стали неожиданностью:
"Кадровые перестановки в командовании группировки СВО— командующим Объединенной группировкой войск назначен начальник Генштаба Герасимов, Суровикина понизили до зама, также замом стали главком Сухопутных войск Салюков и замначальника Генштаба Ким.
Заявленная причина: повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск.
В общем, ничего нового. Суровикин никогда не был фаворитом Шойгу. С первых дней его назначения в министерстве говорили о том, что это назначение временно. Со временем будут найдены причины для того, чтобы восстановить статус-кво. Восстановили Лапина, понизили Суровикина. У Герасимова и так достаточно полномочий. Смысл назначения вижу исключительно в том, чтобы понизить статус Суровикина.
Приближается месячный срок, который Президент дал министру обороны на исправления проблем с обеспечением нашей Армии. Президент еще раз сегодня сообщил, что все проблемы, связанные с обеспечением, будут решены. С интересом жду отчёта Министра Обороны на поручение Президента".
Военный эксперт Александр Кияев считает, что 11 января произошла не просто замена командования:
"Назначение В.Герасимова командовать российскими войсками в Украине может говорить о том, что руководство РФ признаёт "спецоперацию" настоящей войной.
При этом назначении В.Герасимов не освобождён от должности начальника Генштаба ВС РФ (не видел сообщений об этом). В таком случае функции непосредственного управления военными действиями будут больше передаваться Генштабу, чем он и должен заниматься во время войны. (Это при проведении локальных ограниченных операций (военных действий) руководство осуществляется специально создаваемыми органами управления, а Генштаб в основном осуществляет контроль и общее руководство.)
Такого не было ни во время Чеченских войн, ни во время войны в Афганистане, которой непосредственно руководило специально сформированное командование 40 армии.
Вчера, 21:06Юрий Кнутов о новом посту Герасимова: Теперь ВСУ быстро почувствуют на себе всю мощь армии России Мы должны соблюдать максимальную закрытость о том, кто из генералов принимает конкретные решения в ходе СВО. Это нужно для того, чтобы не давать врагу понять наши следующие шаги. Рассекретить информацию можно будет только через много лет, этим должны будут заниматься историки, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
То, что управление войной передаётся Генштабу, может подтверждать и назначение одним из заместителей командующего войсками в Украине А.Кима, который является и заместителем В.Герасимова в Генштабе.
Вероятно, именно А.Ким (один из наиболее грамотных и умных российских генералов) будет ответственным за планирование военных действий. А у С.Суровикина останутся задачи контроля и "прессинга" командующих/командиров на отдельных направлениях войны.
Так что это не просто очередная смена руководителей *спецоперации" и "назначение ответственных", как почему-то пытаются изобразить, а реальная подготовка российского командования к эскалации войны, подготовке новых наступательных операций".