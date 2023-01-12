Венгрия объяснила, почему не будет поставлять оружие Украине - 12.01.2023 Украина.ру
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Венгрия объяснила, почему не будет поставлять оружие Украине
Венгрия объяснила, почему не будет поставлять оружие Украине - 12.01.2023 Украина.ру
Венгрия объяснила, почему не будет поставлять оружие Украине
Венгрия не планирует поставлять оружие Украине и перевозить его по своей территории из других стран, в том числе, чтобы не подвергнуть опасности венгров, проживающих в Закарпатье, заявил 12 января заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передают "Ведомости"
2023-01-12T16:12
2023-01-12T16:12
новости
венгрия
военная помощь
оружие
украина
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Все, включая правительство Германии, хотят избежать мировой войны, но венгерское правительство всегда предупреждало о возможности эскалации конфликта на Украине, подчеркнул Гуйяш.При этом, он добавил, что в Будапеште не ставят под сомнение моральную основу военной помощи Украине, так как она выступает как обороняющаяся сторона.Президент Венгрии Каталин Новак 11 января на встрече с иностранными послами, работающими в стране, предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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новости, венгрия, военная помощь, оружие, украина
Новости, Венгрия, военная помощь, оружие, Украина

Венгрия объяснила, почему не будет поставлять оружие Украине

16:12 12.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанкБудапешт
Будапешт - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Сергей Субботин
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Венгрия не планирует поставлять оружие Украине и перевозить его по своей территории из других стран, в том числе, чтобы не подвергнуть опасности венгров, проживающих в Закарпатье, заявил 12 января заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передают "Ведомости"
У Венгрии особая геополитическая ситуация, которая заключается в том, что мы могли бы перевозить оружие [на Украину] только через Закарпатье, и поэтому мы не участвуем в поставках. Это необходимо для защиты проживающих там сотен тысяч венгров.
Все, включая правительство Германии, хотят избежать мировой войны, но венгерское правительство всегда предупреждало о возможности эскалации конфликта на Украине, подчеркнул Гуйяш.
При этом, он добавил, что в Будапеште не ставят под сомнение моральную основу военной помощи Украине, так как она выступает как обороняющаяся сторона.
Президент Венгрии Каталин Новак 11 января на встрече с иностранными послами, работающими в стране, предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
9 января, 18:20
На западе Украины раскрыли схему незаконной переправки уклонистов в ВенгриюВ Закарпатской области правоохранители раскрыли нелегальную схему переправки мужчин призывного возраста в Венгрию за вознаграждение, сообщили в офисе генпрокурора Украины
 
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