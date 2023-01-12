https://ukraina.ru/20230112/1042583169.html

Венгрия объяснила, почему не будет поставлять оружие Украине

Венгрия объяснила, почему не будет поставлять оружие Украине - 12.01.2023 Украина.ру

Венгрия объяснила, почему не будет поставлять оружие Украине

Венгрия не планирует поставлять оружие Украине и перевозить его по своей территории из других стран, в том числе, чтобы не подвергнуть опасности венгров, проживающих в Закарпатье, заявил 12 января заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передают "Ведомости"

2023-01-12T16:12

2023-01-12T16:12

2023-01-12T16:12

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военная помощь

оружие

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Все, включая правительство Германии, хотят избежать мировой войны, но венгерское правительство всегда предупреждало о возможности эскалации конфликта на Украине, подчеркнул Гуйяш.При этом, он добавил, что в Будапеште не ставят под сомнение моральную основу военной помощи Украине, так как она выступает как обороняющаяся сторона.Президент Венгрии Каталин Новак 11 января на встрече с иностранными послами, работающими в стране, предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

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новости, венгрия, военная помощь, оружие, украина