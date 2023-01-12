https://ukraina.ru/20230112/1042581961.html
Прилетела ответка. Военный эксперт о том, как Россия оставила ВСУ в Донбассе без их последних резервов
Прилетела ответка. Военный эксперт о том, как Россия оставила ВСУ в Донбассе без их последних резервов - 12.01.2023 Украина.ру
Прилетела ответка. Военный эксперт о том, как Россия оставила ВСУ в Донбассе без их последних резервов
ВСУ в Донбассе бросают в бой все резервы, которые у них есть. Но мы достаточно активно работаем по тылам с оперативными резервами. В частности, в Краматорске, куда прилетела ответка за Макеевку, и в других населенных пунктах. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2023-01-12T15:12
2023-01-12T15:12
2023-01-12T15:12
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краматорск
оружие
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Противник ведет себя так, как он вел себя раньше. Он пытается сохранить некоторые боеспособные части, одновременно утилизируя все, что у него есть, начиная от роты химзащиты (это утилизация) и заканчивая территориальной обороной, отметил специалист.Не нужно рассчитывать, что на Украине закончатся люди. Личный состав у нее не закончится. Мы знаем, как Киев относится к своим мобилизованным, когда ими затыкают дыры и они гибнут на седьмой день. Но у них может закончиться тяжелое вооружение, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, донбасс, резервы, краматорск, оружие
Новости, Россия, ВСУ, Донбасс, резервы, Краматорск, оружие
Прилетела ответка. Военный эксперт о том, как Россия оставила ВСУ в Донбассе без их последних резервов
ВСУ в Донбассе бросают в бой все резервы, которые у них есть. Но мы достаточно активно работаем по тылам с оперативными резервами. В частности, в Краматорске, куда прилетела ответка за Макеевку, и в других населенных пунктах. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Противник ведет себя так, как он вел себя раньше. Он пытается сохранить некоторые боеспособные части, одновременно утилизируя все, что у него есть, начиная от роты химзащиты (это утилизация) и заканчивая территориальной обороной, отметил специалист.
"Тем не менее, в тылу у него готовится от двух до трех корпусов. Думаю, к весне Киев сможет мобилизовать до 250 тысяч человек, но я не знаю, насколько хорошо они будут вооружены", - указал Евсеев.
Не нужно рассчитывать, что на Украине закончатся люди. Личный состав у нее не закончится. Мы знаем, как Киев относится к своим мобилизованным, когда ими затыкают дыры и они гибнут на седьмой день. Но у них может закончиться тяжелое вооружение, заключил собеседник издания.