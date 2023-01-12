https://ukraina.ru/20230112/1042564163.html

Politico рассказал, от чего зависит решение Шольца о поставках танков Leopard Украине

Politico рассказал, от чего зависит решение Шольца о поставках танков Leopard Украине - 12.01.2023 Украина.ру

Politico рассказал, от чего зависит решение Шольца о поставках танков Leopard Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не спешит принимать решение о поставках Украине танков Leopard, ожидая первого шага от США, написало 11 января американское издание Politico со ссылкой на источники в немецком правительстве

2023-01-12T11:38

2023-01-12T11:38

2023-01-12T11:45

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Позиция Шольца в значительной степени зависит от президента США Джо Байдена, с которым канцлер уже тесно сотрудничал, когда на прошлой неделе выступил с совместным заявлением, в котором объявил о совместной поставке немецких и американских боевых машин пехоты на Украину", - говорится в статье Politico.5 января Шольц и Байден по итогам телефонных переговоров объявили о поставках Киеву БМП: Bradley - от Вашингтона и Marder от Берлина.Маловероятно, что Шольц преодолеет нежелание отправлять тяжелую немецкую бронетехнику, если такой шаг не сделает Вашингтон, констатирует Politico.При этом на позицию Германии никак не влияет решение Великобритании поставлять ВСУ танки Challenger 2, подчеркнул представитель канцлера ФРГ.По оценке Пентагона, с начала специальной военной операции РФ на Украине только США выделили на военную помощь Киеву свыше $24,2 миллиардов.В начале 2023 года западными странами было принято решение усилить военную поддержку Киева. США обещает в самое ближайшее время поставить Киеву боевые бронированные машины Stryker и боевые машины пехоты Bradley, Польша анонсировала поставку танков Leopard 2, а Британия - танков Challenger 2.Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность накачивания Украины западным оружием, которое угрожает в том числе европейской и глобальной безопасности.

https://ukraina.ru/20230112/1042561718.html

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украина, новости украины, военная помощь, politico, олаф шольц, джо байден, сша, британия, германия, берлин