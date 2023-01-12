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Юрий Долгорукий, Илья Муромец, Столыпин: Жизнь замечательных людей Киево-Печерской лавры

Юрий Долгорукий, Илья Муромец, Столыпин: Жизнь замечательных людей Киево-Печерской лавры - 12.01.2023 Украина.ру

Юрий Долгорукий, Илья Муромец, Столыпин: Жизнь замечательных людей Киево-Печерской лавры

Успенская Киево-Печерская лавра – это не просто большой монастырь, это православная твердыня. Самая древняя из трех находящихся на территории Украины лавр

2023-01-12T06:18

2023-01-12T06:18

2023-01-12T06:18

киево-печерская лавра

церковь

эксклюзив

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Наряду с Грузией, Афоном и Дивеевским монастырем Киево-Печерская лавра считается одним из уделов Пресвятой Богородицы.Святой апостол Андрей Первозванный, путешествуя с христианской проповедью по землям скифов, благословил холмистый берег Днепра. Обратился к своим ученикам со словами: "Видите ли горы сия? Яко на сих горах возсияет благодать Божия, и град велик имать быти, и церкви многи имать Бог воздвигнути".С Киево-Печерской лаврой связаны судьбы многих подвижников, исповедников.Нестор ЛетописецОднажды игуменом монастыря в обитель пришел семнадцатилетний юноша — это был будущий автор памятника русской истории "Повесть временных лет" Нестор Летописец. Наибольшее влияние на его воспитание оказали преподобные Антоний и Феодосий. После того, как они оба отошли к Господу, он, по благословению нового игумена монастыря преподобного Стефана Печерского, становится иноком, а чуть позже — дьяконом.Именно Нестор обрел честные мощи преподобного Феодосия Печерского и перенес их из пещеры в Печерскую церковь."Се повести временных лет, откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве начали первыми княжити и откуда Русская земля стала есть", — так начинается главный труд Нестора Летописца "Повесть временных лет".Святой Нестор Летописец рассказывает о пришествии и становлении православия на Руси. Благодаря его труду мы узнали о пришествии варягов и о первых киевских храмах. Из "Повести" русские историки узнали, откуда пошла Русь, о первых русских просветителях Кирилле и Мефодии, о Крещении Руси равноапостольным князем Владимиром. Преподобному Нестору мы обязаны знаниями о первых митрополитах нашей Церкви, о возникновении Печерской лавры.Святой Агапит Печерский, врач безмездныйКиевляне знают, что из всех печерских святых лучше всего обращаться с молитвами о здоровье к почивающему в Дальних пещерах Агапиту Печерскому. Он прославился как врач, не бравший денег с больных. Свя­той Ага­пит ис­це­лял сво­ей мо­лит­вой и да­вал тра­вы, ко­то­рые сам упо­треб­лял в пи­щу. Ес­ли кто-то из мо­на­стыр­ской бра­тии за­боле­вал, пре­по­доб­ный Ага­пит при­хо­дил к нему и са­мо­от­вер­жен­но уха­жи­вал за боль­ным, кор­мил пищей, ко­то­рую гото­вил сам, и боль­ной вы­здо­рав­ли­вал по мо­лит­ве пре­по­доб­но­го.В то время в Киеве жил опытный врач-армянин, который мог по виду больного определить его состояние и близость смерти. Одного из таких больных принесли в Печерский монастырь: врач привел его в отчаяние, предсказав смерть через восемь дней.Но преподобный Агапит дал больному лекарство, и тот исцелился. Армянин начал завидовать преподобному. Прислал к нему осужденного на смерть, которому повелел дать яд, чтобы тот выпил перед Агапитом и умер. Блаженный же, видя его умирающим, дал такого зелья, которое сам ел, творя о нем молитву, и так избавил от смерти осужденного на смерть. С тех пор армянин еще больше разозлился на преподобного и решил отравить его. Но Агапит выпил яд и Божьей милостью остался невредим.Сво­и­ми чу­де­са­ми преподобный Ага­пит об­ра­тил в пра­во­сла­вие ар­мя­ни­на, тот стал иноком. По­сле мно­гих тру­дов и по­дви­гов пре­по­доб­ный Ага­пит мир­но по­чил око­ло 1095 г.Основатель Москвы князь Юрий ДолгорукийС севера к стенам Киево-Печерской лавры примыкает древняя церковь — храм Спаса на Берестове. Впервые этот храм упоминался в "Повести временных лет". Берестов — загородная резиденция киевских князей. Здесь скончался великий князь Владимир Креститель, тут же жили его потомки: князья Ярослав Владимирович Мудрый, Святослав Ярославич и Владимир Мономах.Внутри храма находится гробница: это место предполагаемого места погребения основателя Москвы сына Владимира Мономаха князя Юрия Долгорукого. Князь прославился как градостроитель: его стараниями были основаны города Переславль-Залесский, Дмитров, Юрьев и другие. При нем поселенцам выделялись ссуды, предоставлялся статус свободных землевладельцев. Именно при Юрии Долгоруком русичи освоили северо-восточные земли.Новгородская летопись под 1147 годом сообщает: "И прислав Гюрги (Юрий), и рече: "Приди ко мне, брате, в Москву"". Встреча c князем Святославом в Москве произошла "в пяток" (пятницу), на пятой неделе Великого поста, то есть 4 апреля 1147 года, и является датой первого летописного упоминания о Москве. В 1156 году, будучи уже великим Киевским князем, Юрий Долгорукий повелел соорудить в Москве вокруг Боровицкого холма крепостную стену.О кончине Юрия Долгорукого написано в Киево-Печерском патерике, составленном печерским архимандритом Иосифом Тризной: "…Заутра в четверток собравшеся архиереи со священники и диаконы и со множеством народа со благохвальными песньми, яко же лепо князем, честне положиша тело его в церкви Святого Спаса на Берестовом в монастыри".В 1989 году на территории церкви Спаса на Берестове проводились археологические исследования. Обнаружили саркофаг из сланца. Антропологические данные показали, что в саркофаге погребен мужчина, умерший в возрасте 60-70 лет, его прижизненный рост составлял около 160 см. Среди патологий отмечен ярко выраженный остеохондроз, слабое телосложение и склонность умершего к полноте. Это все напоминает имеющиеся летописные описания Юрия Долгорукого: "Был роста немалого, толстый, лицом белый, глаза невелики…"При исследовании захоронения антропологами "обращено внимание на необычно длинные фаланги пальцев рук". Необходимо вспомнить о прозвище Юрия "Долгорукий". Археографический список первой Новгородской летописи называет князя Юрия "Долгые Руки", "Долгоругыи" или "Долгая Рука".Илья Муромец, или Илья ЧоботокНе каждый коренной киевлянин знает, что в пещерах почивает легендарный русский богатырь, герой былин Илья Муромец. Его гробница отличается от других своим размером — былинный богатырь, как и полагается, был огромного роста.В пояснениях к карте Ближних пещер 1638 года сообщается: "Святой монах Илия, которого напрасно простой люд называет Чоботком".Откуда такое прозвище, можно узнать из дневника немецкого посла Э. Лясоты(1594), который писал о пещерах: "Есть также один великан или богатырь, называемый Чоботка. Говорят, что на него напало однажды много неприятелей в то время, когда он надевал сапог. И так как второпях он не мог схватить никакого другого оружия, то начал защищаться другим сапогом, которого еще не надел, и им одолел всех, отчего и получил такое прозвище".В 1701 году московский священник Иоанн Лукьянов писал о Ближних пещерах: "Тут же видехом храбраго воина Илию Муромца в нетлении под покровом златым, ростом яко нынешних крупных людей. Рука у него левая пробита копием, язва вся знать на руке, а правая его рука изображена крестное знамение".Проведенное в 80-х гг. XX в. обследование мощей подвижника показало: "Именно так, как рассказывается и в народных преданиях, святой имел высокий рост (177 см), необычайную силу (исключительное развитие мышечной системы), но смолоду страдал заболеванием позвоночника, что даже привело к некоторой функциональной перестройке организма (утолщение свода черепа, увеличение размеров кисти в сравнении с длиной плеча и предплечья и т. д.).Преподобный Илия Муромец имел несколько регенерированных переломов ребер и правой ключицы, а смертельным для него стало проникающее ранение грудной клетки каким-то плоским колющим предметом… Такое же самое повреждение видим на внутренней стороне левой руки".По преданию, в Муроме до сих пор живут потомки Ильи Муромца по фамилии Гущины, которые всегда отличались богатырской силой. Одному из них — Гущину, жившему в XIX веке, даже запрещали участвовать в кулачных боях: такой силой он обладал.Российский реформатор Петр СтолыпинС Киево-Печерской лаврой непосредственно связано имя выдающегося российского реформатора Петра Столыпина — его похоронили у стен Трапезного храма Антония и Феодосия Печерских.За свою короткую жизнь Столыпин побывал на многих государственных должностях: от коллежского секретаря, затем — губернатора до премьер-министра и министра внутренних дел. Понимая угрозу от растущих революционных настроений, он вводил реформы, чтобы облегчить жизнь простых людей. Прежде всего это касалось крестьян, которые благодаря Столыпину получили право на владение землей и увеличили эффективность своего труда.Однако столыпинские реформы уже не могли спасти страну от революции: в обществе созрел запрос на смену строя. За короткий промежуток времени с 1905 по 1911 год планировалось и было совершено 11 покушений на жизнь Столыпина, последнее из которых достигло своей цели. Реформатора застрелили в Киевском городском театре.В первых строках вскрытого завещания Столыпина написано: "Я хочу быть погребённым там, где меня убьют". Указание Столыпина исполнили. 9 сентября Столыпина похоронили в Киево-Печерской лавре.Спустя год после его гибели на площади городской думы, Крещатике, в районе площади Независимости, торжественно открыли монумент Столыпину. Через пять лет, во время Февральской революции, его снесли тогдашние "активисты".

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

киево-печерская лавра, церковь, эксклюзив