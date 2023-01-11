https://ukraina.ru/20230111/1042537933.html
"Выполняем поставленные задачи на 5": что сейчас творится в Соледаре. Видео
"Выполняем поставленные задачи на 5": что сейчас творится в Соледаре. Видео - 11.01.2023 Украина.ру
"Выполняем поставленные задачи на 5": что сейчас творится в Соледаре. Видео
Российские военные продолжают зачистку центра города Соледар Донецкой народной республики от подразделений ВСУ. В зачистке города принимают участие бойцы ЧВК... Украина.ру, 11.01.2023
2023-01-11T15:16
2023-01-11T15:16
2023-01-11T15:16
видео
россия
украина
днр
сво
соледар
артёмовск (бахмут)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0b/1042536905_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_27530d05cc34567b1d8e0ad6404055d4.jpg
Российские военные продолжают зачистку центра города Соледар Донецкой народной республики от подразделений ВСУ. В зачистке города принимают участие бойцы ЧВК "Вагнера". Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что часть украинских войск сбежала из Соледара.
соледар
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0b/1042536905_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1ee796f37032557faa76c58c2b7a5c7b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, днр, сво, соледар, артёмовск (бахмут), видео
Видео, Россия, Украина, ДНР, СВО, Соледар, Артёмовск (Бахмут)
"Выполняем поставленные задачи на 5": что сейчас творится в Соледаре. Видео
Российские военные продолжают зачистку центра города Соледар Донецкой народной республики от подразделений ВСУ. В зачистке города принимают участие бойцы ЧВК "Вагнера". Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что часть украинских войск сбежала из Соледара.