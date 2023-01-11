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"Выполняем поставленные задачи на 5": что сейчас творится в Соледаре. Видео

"Выполняем поставленные задачи на 5": что сейчас творится в Соледаре. Видео - 11.01.2023 Украина.ру

"Выполняем поставленные задачи на 5": что сейчас творится в Соледаре. Видео

Российские военные продолжают зачистку центра города Соледар Донецкой народной республики от подразделений ВСУ. В зачистке города принимают участие бойцы ЧВК... Украина.ру, 11.01.2023

2023-01-11T15:16

2023-01-11T15:16

2023-01-11T15:16

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россия

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днр

сво

соледар

артёмовск (бахмут)

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Российские военные продолжают зачистку центра города Соледар Донецкой народной республики от подразделений ВСУ. В зачистке города принимают участие бойцы ЧВК "Вагнера". Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что часть украинских войск сбежала из Соледара.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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