https://ukraina.ru/20230111/1042537532.html

Украина такой же противник США, как Россия и Китай - американский конгрессмен

Украина такой же противник США, как Россия и Китай - американский конгрессмен - 11.01.2023 Украина.ру

Украина такой же противник США, как Россия и Китай - американский конгрессмен

Американский конгрессмен от штата Кентукки Джеймс Комер назвал Украину противником США наряду с Россией и Китаем, сообщило издание Newsweek

2023-01-11T15:04

2023-01-11T15:04

2023-01-11T15:39

сша

конгресс сша

конгрессмен

украина

россия

китай

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0b/1042537412_0:0:2144:1206_1920x0_80_0_0_3d55db596d3c3689f6d893ea617a68b6.jpg

"Путин нехорош, но у нас много опасений и по поводу Украины. У меня много вопросов о том, что происходит на Украине в отношении иностранной помощи", — заявил политик.Он добавил, что на решения американских властей оказывают влияние "противники из Пекина, Москвы и Киева". Особенно возмутили конгрессмена связи семейства президента США Джо Байдена с властями Украины.Сын президента США Хантер Байден сразу после госпереворота на Украине в апреле 2014 года вошел в совет директоров украинской энергетической компании Burisma, а Байден-старший в то время был вице-президентом США и курировал украинское направление."Плохие решения, которые принимает Джо Байден, и которые Белый дом принимает каждый день, оказывают пагубное влияние на каждого американца, и вы задаетесь вопросом, не скомпрометирован ли этот президент?" — задал риторический вопрос Комер.Он считает, что Вашингтону следует задуматься, продолжать ли оказание военной помощи Киеву.

https://ukraina.ru/20230109/1042436004.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, конгресс сша, конгрессмен, украина, россия, китай, новости