Украина такой же противник США, как Россия и Китай - американский конгрессмен - 11.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230111/1042537532.html
Украина такой же противник США, как Россия и Китай - американский конгрессмен
Украина такой же противник США, как Россия и Китай - американский конгрессмен - 11.01.2023 Украина.ру
Украина такой же противник США, как Россия и Китай - американский конгрессмен
Американский конгрессмен от штата Кентукки Джеймс Комер назвал Украину противником США наряду с Россией и Китаем, сообщило издание Newsweek
2023-01-11T15:04
2023-01-11T15:39
сша
конгресс сша
конгрессмен
украина
россия
китай
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0b/1042537412_0:0:2144:1206_1920x0_80_0_0_3d55db596d3c3689f6d893ea617a68b6.jpg
"Путин нехорош, но у нас много опасений и по поводу Украины. У меня много вопросов о том, что происходит на Украине в отношении иностранной помощи", — заявил политик.Он добавил, что на решения американских властей оказывают влияние "противники из Пекина, Москвы и Киева". Особенно возмутили конгрессмена связи семейства президента США Джо Байдена с властями Украины.Сын президента США Хантер Байден сразу после госпереворота на Украине в апреле 2014 года вошел в совет директоров украинской энергетической компании Burisma, а Байден-старший в то время был вице-президентом США и курировал украинское направление."Плохие решения, которые принимает Джо Байден, и которые Белый дом принимает каждый день, оказывают пагубное влияние на каждого американца, и вы задаетесь вопросом, не скомпрометирован ли этот президент?" — задал риторический вопрос Комер.Он считает, что Вашингтону следует задуматься, продолжать ли оказание военной помощи Киеву.
https://ukraina.ru/20230109/1042436004.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0b/1042537412_166:0:2065:1424_1920x0_80_0_0_cda54d1d48643a018aef10435090e32b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, конгресс сша, конгрессмен, украина, россия, китай, новости
США, Конгресс США, конгрессмен, Украина, Россия, Китай, Новости

Украина такой же противник США, как Россия и Китай - американский конгрессмен

15:04 11.01.2023 (обновлено: 15:39 11.01.2023)
 
© commons.wikimedia.orgконгрессмен от штата Кентукки Джеймс Комер
конгрессмен от штата Кентукки Джеймс Комер - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© commons.wikimedia.org
Читать в
Американский конгрессмен от штата Кентукки Джеймс Комер назвал Украину противником США наряду с Россией и Китаем, сообщило издание Newsweek
"Путин нехорош, но у нас много опасений и по поводу Украины. У меня много вопросов о том, что происходит на Украине в отношении иностранной помощи", — заявил политик.
Он добавил, что на решения американских властей оказывают влияние "противники из Пекина, Москвы и Киева". Особенно возмутили конгрессмена связи семейства президента США Джо Байдена с властями Украины.
Сын президента США Хантер Байден сразу после госпереворота на Украине в апреле 2014 года вошел в совет директоров украинской энергетической компании Burisma, а Байден-старший в то время был вице-президентом США и курировал украинское направление.
"Плохие решения, которые принимает Джо Байден, и которые Белый дом принимает каждый день, оказывают пагубное влияние на каждого американца, и вы задаетесь вопросом, не скомпрометирован ли этот президент?" — задал риторический вопрос Комер.
Он считает, что Вашингтону следует задуматься, продолжать ли оказание военной помощи Киеву.
Визит В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 06:01
"Байденгейт". Как Украина и ее власти свалят президента СШАНынешний год будет очень тяжелым для всех главных участников так называемого "украинского конфликта" — и самой Украины, и США, и России, и ЕС. И все-таки самые большие неприятности ждут... США. Притом даже не страну, а именно президента Джо Байдена. И они уже начались
 
СШАКонгресс СШАконгрессменУкраинаРоссияКитайНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:25Резать и отсекать. Военный эксперт о том, куда именно Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ
17:50Взятие Соледара, ликвидация проекта "анти-Россия". О чём говорили эксперты 11 января
17:43Три к одному. Военный о том, когда Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ
17:37"Бесконечный понос может и погубить" - Акопов о главных рисках в противостоянии с Западом. Видео
17:15В Испании рассказали, как Россия будет использовать шахты Соледара
17:15Военный эксперт рассказал, как американские и польские наемники разбирают боевиков ВСУ на части
17:02Целые батальоны и десятки тысяч человек: украинские пленные рассказали о потерях ВСУ в Соледаре
17:00Полковник Владимир Трухан: НАТО – в панике от перспективы прямого столкновения с Россией
16:49Киевский режим в тупике, анонсированное весеннее наступление срывается - Bloomberg
16:42Переворот с подвохом: Харламенко о разнице протестов в Бразилии и майданов на Украине. Видео
16:32Владимир Брутер: США пугают Швецию и Финляндию русскими медведями, попутно подбираясь к границам России
16:00Подготовка к сдаче Артёмовска, стратегическая победа, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 11 января
15:58Зеленский во Львове встретился с президентом Польши
15:57Вот в чём соль. Эксперты о ситуации вокруг Соледара
15:44Предсказания противника не сбылись: Путин рассказал, как дальше будет развиваться Россия
15:29Путин потребовал от правительства незамедлительно решить насущные проблемы жителей новых регионов
15:21Путин: Россия продолжит повышать обороноспособность без ущерба для экономики и социальной сферы
15:16"Выполняем поставленные задачи на 5": что сейчас творится в Соледаре. Видео
15:16The New York Times рассказала о последствиях взятия Соледара
15:14"Мы можем закончиться": ВСУ признали, что несут большие потери у Артемовска
Лента новостейМолния