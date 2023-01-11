https://ukraina.ru/20230111/1042537532.html
Украина такой же противник США, как Россия и Китай - американский конгрессмен
Украина такой же противник США, как Россия и Китай - американский конгрессмен - 11.01.2023 Украина.ру
Украина такой же противник США, как Россия и Китай - американский конгрессмен
Американский конгрессмен от штата Кентукки Джеймс Комер назвал Украину противником США наряду с Россией и Китаем, сообщило издание Newsweek
2023-01-11T15:04
2023-01-11T15:04
2023-01-11T15:39
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"Путин нехорош, но у нас много опасений и по поводу Украины. У меня много вопросов о том, что происходит на Украине в отношении иностранной помощи", — заявил политик.Он добавил, что на решения американских властей оказывают влияние "противники из Пекина, Москвы и Киева". Особенно возмутили конгрессмена связи семейства президента США Джо Байдена с властями Украины.Сын президента США Хантер Байден сразу после госпереворота на Украине в апреле 2014 года вошел в совет директоров украинской энергетической компании Burisma, а Байден-старший в то время был вице-президентом США и курировал украинское направление."Плохие решения, которые принимает Джо Байден, и которые Белый дом принимает каждый день, оказывают пагубное влияние на каждого американца, и вы задаетесь вопросом, не скомпрометирован ли этот президент?" — задал риторический вопрос Комер.Он считает, что Вашингтону следует задуматься, продолжать ли оказание военной помощи Киеву.
https://ukraina.ru/20230109/1042436004.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, конгресс сша, конгрессмен, украина, россия, китай, новости
США, Конгресс США, конгрессмен, Украина, Россия, Китай, Новости
Украина такой же противник США, как Россия и Китай - американский конгрессмен
15:04 11.01.2023 (обновлено: 15:39 11.01.2023)
Американский конгрессмен от штата Кентукки Джеймс Комер назвал Украину противником США наряду с Россией и Китаем, сообщило издание Newsweek
"Путин нехорош, но у нас много опасений и по поводу Украины. У меня много вопросов о том, что происходит на Украине в отношении иностранной помощи", — заявил политик.
Он добавил, что на решения американских властей оказывают влияние "противники из Пекина, Москвы и Киева". Особенно возмутили конгрессмена связи семейства президента США Джо Байдена с властями Украины.
Сын президента США Хантер Байден сразу после госпереворота на Украине в апреле 2014 года вошел в совет директоров украинской энергетической компании Burisma, а Байден-старший в то время был вице-президентом США и курировал украинское направление.
"Плохие решения, которые принимает Джо Байден, и которые Белый дом принимает каждый день, оказывают пагубное влияние на каждого американца, и вы задаетесь вопросом, не скомпрометирован ли этот президент?" — задал риторический вопрос Комер.
Он считает, что Вашингтону следует задуматься, продолжать ли оказание военной помощи Киеву.