https://ukraina.ru/20230111/1042528899.html

"Обвиняется в производстве хлеба": СБУ произвела задержание на "Купянском комбинате хлебопродуктов"

"Обвиняется в производстве хлеба": СБУ произвела задержание на "Купянском комбинате хлебопродуктов" - 11.01.2023 Украина.ру

"Обвиняется в производстве хлеба": СБУ произвела задержание на "Купянском комбинате хлебопродуктов"

Бывший главный инженер "Купянского комбината хлебопродуктов" задержан СБУ, его обвиняют в сотрудничестве с российскими властями и работе на ФСБ. Об этом 10 января сообщила Служба безопасности Украины

2023-01-11T12:26

2023-01-11T12:26

2023-01-11T12:26

новости

новости украины

купянск

задержание

сбу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103293/80/1032938007_0:479:8192:5087_1920x0_80_0_0_89299f68c54bd40ec4af2a6258e5ffa7.jpg

Ранее был арестован директор Купянского молочно-консервного комбината Александр Радченко. Он активно демонстрировал лояльность киевскому режиму даже тогда, когда город находился под контролем российских военных. Однако с возвращением в населенный пункт ВСУ, старания Радченко не оценили и задержали, обвинив в сотрудничестве с русскими.

https://ukraina.ru/20230110/1042495933.html

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, купянск, задержание, сбу