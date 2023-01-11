"Обвиняется в производстве хлеба": СБУ произвела задержание на "Купянском комбинате хлебопродуктов"
© Skyler Ewing/PexelsХлеб
© Skyler Ewing/Pexels
Бывший главный инженер "Купянского комбината хлебопродуктов" задержан СБУ, его обвиняют в сотрудничестве с российскими властями и работе на ФСБ. Об этом 10 января сообщила Служба безопасности Украины
"Мужчина пек хлеб для жителей Купянска летом. Также у него покупали хлебобулочные изделия и российские военные. На Украине теперь такие действия преследуются и уголовно наказуемы. Мужчину обвиняют в сотрудничестве с российскими властями и работе на ГРУ (ФСБ). На данный момент он обвиняется в производстве хлебобулочных изделий", - говорится в сообщении канала Украина.ру.
Ранее был арестован директор Купянского молочно-консервного комбината Александр Радченко. Он активно демонстрировал лояльность киевскому режиму даже тогда, когда город находился под контролем российских военных. Однако с возвращением в населенный пункт ВСУ, старания Радченко не оценили и задержали, обвинив в сотрудничестве с русскими.
Вчера, 12:50Устроили несладкую жизнь: журналист рассказал, зачем Киев арестовал главного по сгущенке На Украине арестован директор Купянского молочно-консервного комбината Александр Радченко. В этом случае бандеровская репрессивная машина сработала не по политическим основаниям, а ради присвоения чужого добра. Такое мнение в комментарии изданию Украина.ру высказал журналист Константин Кеворкян