"Обвиняется в производстве хлеба": СБУ произвела задержание на "Купянском комбинате хлебопродуктов" - 11.01.2023 Украина.ру
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"Обвиняется в производстве хлеба": СБУ произвела задержание на "Купянском комбинате хлебопродуктов"
"Обвиняется в производстве хлеба": СБУ произвела задержание на "Купянском комбинате хлебопродуктов" - 11.01.2023 Украина.ру
"Обвиняется в производстве хлеба": СБУ произвела задержание на "Купянском комбинате хлебопродуктов"
Бывший главный инженер "Купянского комбината хлебопродуктов" задержан СБУ, его обвиняют в сотрудничестве с российскими властями и работе на ФСБ. Об этом 10 января сообщила Служба безопасности Украины
2023-01-11T12:26
2023-01-11T12:26
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Ранее был арестован директор Купянского молочно-консервного комбината Александр Радченко. Он активно демонстрировал лояльность киевскому режиму даже тогда, когда город находился под контролем российских военных. Однако с возвращением в населенный пункт ВСУ, старания Радченко не оценили и задержали, обвинив в сотрудничестве с русскими.
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Новости, Новости Украины, Купянск, задержание, СБУ

"Обвиняется в производстве хлеба": СБУ произвела задержание на "Купянском комбинате хлебопродуктов"

12:26 11.01.2023
 
© Skyler Ewing/PexelsХлеб
Хлеб
© Skyler Ewing/Pexels
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Бывший главный инженер "Купянского комбината хлебопродуктов" задержан СБУ, его обвиняют в сотрудничестве с российскими властями и работе на ФСБ. Об этом 10 января сообщила Служба безопасности Украины

"Мужчина пек хлеб для жителей Купянска летом. Также у него покупали хлебобулочные изделия и российские военные. На Украине теперь такие действия преследуются и уголовно наказуемы. Мужчину обвиняют в сотрудничестве с российскими властями и работе на ГРУ (ФСБ). На данный момент он обвиняется в производстве хлебобулочных изделий", - говорится в сообщении канала Украина.ру.

Ранее был арестован директор Купянского молочно-консервного комбината Александр Радченко. Он активно демонстрировал лояльность киевскому режиму даже тогда, когда город находился под контролем российских военных. Однако с возвращением в населенный пункт ВСУ, старания Радченко не оценили и задержали, обвинив в сотрудничестве с русскими.
Вчера, 12:50
Устроили несладкую жизнь: журналист рассказал, зачем Киев арестовал главного по сгущенке На Украине арестован директор Купянского молочно-консервного комбината Александр Радченко. В этом случае бандеровская репрессивная машина сработала не по политическим основаниям, а ради присвоения чужого добра. Такое мнение в комментарии изданию Украина.ру высказал журналист Константин Кеворкян
 
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