https://ukraina.ru/20230111/1042521583.html

Бахмут или Артёмовск? Непраздный вопрос

Бахмут или Артёмовск? Непраздный вопрос - 11.01.2023 Украина.ру

Бахмут или Артёмовск? Непраздный вопрос

На фоне приближающегося освобождения Артёмовска в российских СМИ и социальных сетях развернулась дискуссия относительно названия города.

2023-01-11T10:57

2023-01-11T10:57

2023-01-11T13:34

василий стоякин

мнения

артемовск

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С одной стороны, город предлагают называть Артёмовском, как это было до декоммунизации на Украине. С другой стороны, предлагается Бахмут – историческое название города с 1571 по 1924 года и с 2016 года по сей день.Забавно, что на стороне последних активно выступают украинские ЦИПсО и Анатолий Шарий, что должно было бы вызвать у них какие-то смутные подозрения… Но нет. Подозрения не возникли.Сама дискуссия выглядит как традиционный уже для России конфликт бывших участников Гражданской войны – "красных" и "белых". Казалось бы, больше ста лет прошло, а поди ж ты… Кстати, на Украине, не смотря на централизованное навязывание петлюровщины, противостояние сторон Гражданской войны практически заметным не было. Правда, на Украине более активной была политическая борьба – в России воспоминания о "белых" и "красных" являются эмуляцией политического противостояния.Что же следует сказать о самой сути проблемы?Во-первых, в ДНР декоммунизация не проводилась и по указу главы ДНР от 12 марта 2022 года всем населённым пунктам в границах на 11 мая 2014 года, возвращаются названия, бывшие на тот момент.Логика в указе главы ДНР совершенно прозрачная: а) отменяются названия, введённые оккупационной администрацией (как в 1943 году с карты Киева исчезла Эйхгорн-штрассе и появился Крещатик); б) просто для удобства – люди привыкли к определённым названиям, что такое "Бахмут" не каждый знает.Усилия ЦИПсО и российских "белогвардейцев", получается, направлены на провоцирование конфликта между властями ДНР и центральной властью, буде она решит встать на сторону "декоммунизаторов". Ну, первые понятно – работу работают, чем заняты вторые понять не так легко…Во-вторых, возвращение к названию Бахмут подаётся как отказ от того ещё, большевистского переименования. Так сказать – возвращение исторической справедливости.Что тут сказать?Разумеется, памятник Калинину на площади Калина в городе Калинине выглядит уродски, но чем лучше памятник Александру Тверскому на площади Тверского княжества в городе Тверь?Не хочу оправдывать большевистские переименования, но в их действиях присутствовала определённая благородная безуминка – они до основания разрушали старый мир со старыми символами и названиями и создавали мир новый. А какая логика у нынешних декоммунизаторов? Вспомнить одну историю ценой забывания другой истории, возможно – более актуальной?В-третьих, ВРИО главы ДНР Денис Пушилин 10 января сказал, что после завершения боевых действий, когда в республике будут созданы нормальные условия для жизни и волеизъявления людей, могут быть проведены местные референдумы и уже в соответствии с ними будут приняты решения о переименования. Без Украины. И без московских "белогвардейцев".У нас, кстати, нет уверенности что местные выберут именно Бахмут. Нет, они не против Ивана Грозного, при котором город получил это название, но, повторим, если уж вспоминать историю Гражданской войны, то вспомнят Артёма (Сергеева) – в истории фигуру совершенно фантастическую (делать революцию в России он приехал из Австралии, где руководил профсоюзом), которую нынешние руководители ДНР небезосновательно полагают свои предшественником. Желающим не возбраняется прочитать книгу по истории Донецко-Криворожской республики, написанную другом нашей редакции Владимиром Корниловым.В общем-то мы не против возвращения исторического названия данного при основании города… Но пусть решают сами жители. И не сейчас, а после того, как город будет освобождён и отстроен.

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20230110/1042495157.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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