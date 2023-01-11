В Казахстане высказались о "газовом союзе" с Россией и Узбекистаном - 11.01.2023 Украина.ру
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В Казахстане высказались о "газовом союзе" с Россией и Узбекистаном
В Казахстане высказались о "газовом союзе" с Россией и Узбекистаном - 11.01.2023 Украина.ру
В Казахстане высказались о "газовом союзе" с Россией и Узбекистаном
Казахстан пока не получал предложений о создании "тройственного газового союза" с Россией и Узбекистаном, заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов
2023-01-11T08:41
2023-01-11T08:41
новости
газ
россия
узбекистан
казахстан
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Вместе с тем он сообщил, что сейчас проходят двусторонние переговоры по сотрудничеству в сфере обеспечения газом с Российской Федерацией. "Мы ожидаем очередного раунда переговоров с Газпромом в ближайшее время. Все эти отношения будут строиться на коммерческой и взаимовыгодной основе", - добавил он.В конце ноября президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в декабре заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз. В минэнерго Казахстана заявляли, что в трехстороннем формате вопрос газового союза не обсуждался: страны обсуждают технические возможности газотранспортных систем. При этом сотрудничество в газовой сфере требует согласования всех трех сторон, заметил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.Проект создания "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, в том числе должны быть оценены санкционные риски, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.
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новости, газ, россия, узбекистан, казахстан
Новости, газ, Россия, Узбекистан, Казахстан

В Казахстане высказались о "газовом союзе" с Россией и Узбекистаном

08:41 11.01.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Казахстан пока не получал предложений о создании "тройственного газового союза" с Россией и Узбекистаном, заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов
"Мы на настоящий момент официальных таких предложений по созданию тройственного газового союза не получали, соответственно, когда получим, тогда и будем рассматривать", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Вместе с тем он сообщил, что сейчас проходят двусторонние переговоры по сотрудничеству в сфере обеспечения газом с Российской Федерацией. "Мы ожидаем очередного раунда переговоров с Газпромом в ближайшее время. Все эти отношения будут строиться на коммерческой и взаимовыгодной основе", - добавил он.
В конце ноября президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.
Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.
Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в декабре заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз. В минэнерго Казахстана заявляли, что в трехстороннем формате вопрос газового союза не обсуждался: страны обсуждают технические возможности газотранспортных систем. При этом сотрудничество в газовой сфере требует согласования всех трех сторон, заметил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.
Проект создания "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, в том числе должны быть оценены санкционные риски, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.
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