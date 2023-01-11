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В Казахстане высказались о "газовом союзе" с Россией и Узбекистаном

В Казахстане высказались о "газовом союзе" с Россией и Узбекистаном - 11.01.2023 Украина.ру

В Казахстане высказались о "газовом союзе" с Россией и Узбекистаном

Казахстан пока не получал предложений о создании "тройственного газового союза" с Россией и Узбекистаном, заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов

2023-01-11T08:41

2023-01-11T08:41

2023-01-11T08:41

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Вместе с тем он сообщил, что сейчас проходят двусторонние переговоры по сотрудничеству в сфере обеспечения газом с Российской Федерацией. "Мы ожидаем очередного раунда переговоров с Газпромом в ближайшее время. Все эти отношения будут строиться на коммерческой и взаимовыгодной основе", - добавил он.В конце ноября президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в декабре заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз. В минэнерго Казахстана заявляли, что в трехстороннем формате вопрос газового союза не обсуждался: страны обсуждают технические возможности газотранспортных систем. При этом сотрудничество в газовой сфере требует согласования всех трех сторон, заметил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.Проект создания "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, в том числе должны быть оценены санкционные риски, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

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