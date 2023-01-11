https://ukraina.ru/20230111/1042515862.html

Антонов оценил решение США обучать ВСУ применению Patriot

Антонов оценил решение США обучать ВСУ применению Patriot - 11.01.2023 Украина.ру

Антонов оценил решение США обучать ВСУ применению Patriot

Решение американского оборонного ведомства обучить украинских военных обращению с комплексами ПВО Patriot подтверждает фактическое участие США в украинском конфликте, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов

2023-01-11T07:28

2023-01-11T07:28

2023-01-11T07:28

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Антонов подчеркнул, что России удается доводить до американских экспертов информацию об опасности таких действий со стороны США.The Washington Post ранее сообщила, что Пентагон будет обучать специалистов ВСУ, которым предстоит работать на ЗРК Patriot, на военной базе Форт-Силл в штате Охлакома. До этого заместитель помощника американского министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер сказала, что обучение военных ВСУ работе на Patriot начнется в конце января и продлится несколько месяцев.

https://ukraina.ru/20230111/1042359550.html

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новости, антонов, сша, украина, россия