Антонов оценил решение США обучать ВСУ применению Patriot - 11.01.2023 Украина.ру
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Антонов оценил решение США обучать ВСУ применению Patriot
Антонов оценил решение США обучать ВСУ применению Patriot - 11.01.2023 Украина.ру
Антонов оценил решение США обучать ВСУ применению Patriot
Решение американского оборонного ведомства обучить украинских военных обращению с комплексами ПВО Patriot подтверждает фактическое участие США в украинском конфликте, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
2023-01-11T07:28
2023-01-11T07:28
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Антонов подчеркнул, что России удается доводить до американских экспертов информацию об опасности таких действий со стороны США.The Washington Post ранее сообщила, что Пентагон будет обучать специалистов ВСУ, которым предстоит работать на ЗРК Patriot, на военной базе Форт-Силл в штате Охлакома. До этого заместитель помощника американского министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер сказала, что обучение военных ВСУ работе на Patriot начнется в конце января и продлится несколько месяцев.
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новости, антонов, сша, украина, россия
Новости, Антонов, США, Украина, Россия

Антонов оценил решение США обучать ВСУ применению Patriot

07:28 11.01.2023
 
© РИА Новости . Михаил Тургиев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости . Михаил Тургиев
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Решение американского оборонного ведомства обучить украинских военных обращению с комплексами ПВО Patriot подтверждает фактическое участие США в украинском конфликте, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
"Решение военного ведомства США организовать курс обучения на базе Fort Sill в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева", - сказал он.
Антонов подчеркнул, что России удается доводить до американских экспертов информацию об опасности таких действий со стороны США.
The Washington Post ранее сообщила, что Пентагон будет обучать специалистов ВСУ, которым предстоит работать на ЗРК Patriot, на военной базе Форт-Силл в штате Охлакома. До этого заместитель помощника американского министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер сказала, что обучение военных ВСУ работе на Patriot начнется в конце января и продлится несколько месяцев.
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