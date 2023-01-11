https://ukraina.ru/20230111/1042515862.html
Антонов оценил решение США обучать ВСУ применению Patriot
Антонов оценил решение США обучать ВСУ применению Patriot - 11.01.2023 Украина.ру
Антонов оценил решение США обучать ВСУ применению Patriot
Решение американского оборонного ведомства обучить украинских военных обращению с комплексами ПВО Patriot подтверждает фактическое участие США в украинском конфликте, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
2023-01-11T07:28
2023-01-11T07:28
2023-01-11T07:28
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Антонов подчеркнул, что России удается доводить до американских экспертов информацию об опасности таких действий со стороны США.The Washington Post ранее сообщила, что Пентагон будет обучать специалистов ВСУ, которым предстоит работать на ЗРК Patriot, на военной базе Форт-Силл в штате Охлакома. До этого заместитель помощника американского министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер сказала, что обучение военных ВСУ работе на Patriot начнется в конце января и продлится несколько месяцев.
https://ukraina.ru/20230111/1042359550.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, антонов, сша, украина, россия
Новости, Антонов, США, Украина, Россия
Антонов оценил решение США обучать ВСУ применению Patriot
Решение американского оборонного ведомства обучить украинских военных обращению с комплексами ПВО Patriot подтверждает фактическое участие США в украинском конфликте, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов