ПВО за ночь сбила больше 150 вражеских беспилотников над Россией
ПВО за ночь сбила больше 150 вражеских беспилотников над Россией

07:55 22.04.2026 (обновлено: 08:06 22.04.2026)
 
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 155 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ, передает 22 апреля телеграм-канал Украина.ру
Дроны сбили над территориями Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской, областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на платформе "Макс" рассказал о частичном обрушении подъезда дома в Сызрани из-за атаки ВСУ. На месте работают поисково-спасательные отряды. Из под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребёнок.
Предварительно, под завалами могут находиться еще два человека, в том числе ребенок, информировали в пресс-службе МЧС РФ.
Позже в МЧС уточнили, что в результате обрушения подъезда в Сызрани пострадали 11 человек, в том числе двое детей.
Украинский дрон влетел еще в один дом в Сызрани, вызвав пожар на шестом этаже, который удалось потушить. Обломки повредили автомобили неподалеку, два из которых сгорели.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в телеграм-канале указал, что в регионе ночью уничтожили 40 дронов ВСУ. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что дроны ночью унитчожили в Верхнедонском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.
Беспилотник сбили и над территорией Пензенской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Он попросил жителей при обнаружении обломков БПЛА и иных подозрительных предметов не трогать их и сразу звонить по телефону 112.
В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы сбили пять БПЛА над морем и в различных районах города. По предварительной информации никто из людей не пострадал.
В районе улицы Шабалина осколками от сбитого БПЛА посекло два автомобиля. В районе Радиогорки в одном из домов повреждено окно на балконе и в комнате.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
