ПВО за ночь сбила больше 150 вражеских беспилотников над Россией

ПВО за ночь сбила больше 150 вражеских беспилотников над Россией - 22.04.2026 Украина.ру

ПВО за ночь сбила больше 150 вражеских беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 155 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ, передает 22 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-22T07:55

2026-04-22T07:55

2026-04-22T08:06

Дроны сбили над территориями Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской, областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на платформе "Макс" рассказал о частичном обрушении подъезда дома в Сызрани из-за атаки ВСУ. На месте работают поисково-спасательные отряды. Из под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребёнок.Предварительно, под завалами могут находиться еще два человека, в том числе ребенок, информировали в пресс-службе МЧС РФ.Позже в МЧС уточнили, что в результате обрушения подъезда в Сызрани пострадали 11 человек, в том числе двое детей.Украинский дрон влетел еще в один дом в Сызрани, вызвав пожар на шестом этаже, который удалось потушить. Обломки повредили автомобили неподалеку, два из которых сгорели.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в телеграм-канале указал, что в регионе ночью уничтожили 40 дронов ВСУ. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что дроны ночью унитчожили в Верхнедонском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.Беспилотник сбили и над территорией Пензенской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Он попросил жителей при обнаружении обломков БПЛА и иных подозрительных предметов не трогать их и сразу звонить по телефону 112.В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы сбили пять БПЛА над морем и в различных районах города. По предварительной информации никто из людей не пострадал. В районе улицы Шабалина осколками от сбитого БПЛА посекло два автомобиля. В районе Радиогорки в одном из домов повреждено окно на балконе и в комнате.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отражают массированную атаку украинских БПЛА на Новочеркасск на сайте Украина.ру.

россия

сызрань

краснодарский край

сво, спецоперация, россия, сызрань, краснодарский край, вооруженные силы украины, украина.ру, мчс