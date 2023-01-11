"Крайний непрофессионализм командного состава": Евсеев о трагедии в Макеевке - 11.01.2023 Украина.ру
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"Крайний непрофессионализм командного состава": Евсеев о трагедии в Макеевке
"Крайний непрофессионализм командного состава": Евсеев о трагедии в Макеевке - 11.01.2023 Украина.ру
"Крайний непрофессионализм командного состава": Евсеев о трагедии в Макеевке
Включённые мобильные телефоны военнослужащих не являются единственной причиной произошедшей в новогоднюю ночь трагедии в Макеевке (ДНР), командиры проявили беспечность и непрофессионализм при размещении мобилизованных. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-01-11T05:30
2023-01-11T05:30
новости
спецоперация
евсеев
макеевка
вс рф
халатность
всу
обстрелы
himars
мобильные телефоны
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ВСУ нанесли удар по зданию бывшего ПТУ № 19 на окраине города, в котором находилось большое число российских военнослужащих, в первые минуты 2023 года. Для обстрела использовалась высокоточная реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS. Два реактивных снаряда были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), четыре — попали в здание. В результате попаданий произошла детонация боеприпасов, которая привела к обрушению перекрытий здания. 3 января Минобороны РФ сообщило о том, что жертвами обстрела стали 89 военнослужащих. Это стало самой крупной одновременной потерей личного состава ВС РФ с начала спецоперации на Украине.По словам первого замначальника главного военно-политического управления ВС РФ Сергея Севрюкова, причиной атаки стало массовое использование личным составом своих мобильных телефонов, которое позволило ВСУ запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения удара.Комментируя трагедию в Макеевке, Евсеев заявил, что у него "в голове плохо укладывается", как можно было размещать личный состав рядом с местом складирования большого количества боеприпасов.Он выразил надежду на то, что в российской армии были сделаны необходимые выводы, и трагедия больше не повторится.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, спецоперация, евсеев, макеевка, вс рф, халатность, всу, обстрелы, himars, мобильные телефоны
Новости, Спецоперация, Евсеев, Макеевка, ВС РФ, халатность, ВСУ, обстрелы, HIMARS, мобильные телефоны

"Крайний непрофессионализм командного состава": Евсеев о трагедии в Макеевке

05:30 11.01.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазбор здания обстрелянного общежития ПТУ в Макеевке
Разбор здания обстрелянного общежития ПТУ в Макеевке - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Включённые мобильные телефоны военнослужащих не являются единственной причиной произошедшей в новогоднюю ночь трагедии в Макеевке (ДНР), командиры проявили беспечность и непрофессионализм при размещении мобилизованных. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
ВСУ нанесли удар по зданию бывшего ПТУ № 19 на окраине города, в котором находилось большое число российских военнослужащих, в первые минуты 2023 года. Для обстрела использовалась высокоточная реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS. Два реактивных снаряда были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), четыре — попали в здание.
В результате попаданий произошла детонация боеприпасов, которая привела к обрушению перекрытий здания. 3 января Минобороны РФ сообщило о том, что жертвами обстрела стали 89 военнослужащих. Это стало самой крупной одновременной потерей личного состава ВС РФ с начала спецоперации на Украине.
По словам первого замначальника главного военно-политического управления ВС РФ Сергея Севрюкова, причиной атаки стало массовое использование личным составом своих мобильных телефонов, которое позволило ВСУ запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения удара.
Комментируя трагедию в Макеевке, Евсеев заявил, что у него "в голове плохо укладывается", как можно было размещать личный состав рядом с местом складирования большого количества боеприпасов.

Не надо надеяться на авось. Враг хорошо информирован. Они получают данные не только от технической разведки, но и от агентурной сети. Не надо всё сводить к включенным мобильным телефонам. Это результат беспечности при крайнем непрофессионализме командного состава

Владимир Евсеев
Владимир Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ
Он выразил надежду на то, что в российской армии были сделаны необходимые выводы, и трагедия больше не повторится.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Разбор здания обстрелянного общежития ПТУ в Макеевке - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 18:00
Трагедия в Макеевке. Итоги 3 января на УкраинеГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с руководством Минобороны РФ после гибели военнослужащих в Макеевке
 
НовостиСпецоперацияЕвсеевМакеевкаВС РФхалатностьВСУобстрелыHIMARSмобильные телефоны
 
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