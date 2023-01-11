https://ukraina.ru/20230111/1042501307.html

"Крайний непрофессионализм командного состава": Евсеев о трагедии в Макеевке

"Крайний непрофессионализм командного состава": Евсеев о трагедии в Макеевке - 11.01.2023 Украина.ру

"Крайний непрофессионализм командного состава": Евсеев о трагедии в Макеевке

Включённые мобильные телефоны военнослужащих не являются единственной причиной произошедшей в новогоднюю ночь трагедии в Макеевке (ДНР), командиры проявили беспечность и непрофессионализм при размещении мобилизованных. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-01-11T05:30

2023-01-11T05:30

2023-01-11T05:30

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спецоперация

евсеев

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обстрелы

himars

мобильные телефоны

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ВСУ нанесли удар по зданию бывшего ПТУ № 19 на окраине города, в котором находилось большое число российских военнослужащих, в первые минуты 2023 года. Для обстрела использовалась высокоточная реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS. Два реактивных снаряда были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), четыре — попали в здание. В результате попаданий произошла детонация боеприпасов, которая привела к обрушению перекрытий здания. 3 января Минобороны РФ сообщило о том, что жертвами обстрела стали 89 военнослужащих. Это стало самой крупной одновременной потерей личного состава ВС РФ с начала спецоперации на Украине.По словам первого замначальника главного военно-политического управления ВС РФ Сергея Севрюкова, причиной атаки стало массовое использование личным составом своих мобильных телефонов, которое позволило ВСУ запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения удара.Комментируя трагедию в Макеевке, Евсеев заявил, что у него "в голове плохо укладывается", как можно было размещать личный состав рядом с местом складирования большого количества боеприпасов.Он выразил надежду на то, что в российской армии были сделаны необходимые выводы, и трагедия больше не повторится.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20230103/1042375405.html

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новости, спецоперация, евсеев, макеевка, вс рф, халатность, всу, обстрелы, himars, мобильные телефоны