https://ukraina.ru/20230111/1042501307.html
"Крайний непрофессионализм командного состава": Евсеев о трагедии в Макеевке
"Крайний непрофессионализм командного состава": Евсеев о трагедии в Макеевке - 11.01.2023 Украина.ру
"Крайний непрофессионализм командного состава": Евсеев о трагедии в Макеевке
Включённые мобильные телефоны военнослужащих не являются единственной причиной произошедшей в новогоднюю ночь трагедии в Макеевке (ДНР), командиры проявили беспечность и непрофессионализм при размещении мобилизованных. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-01-11T05:30
2023-01-11T05:30
2023-01-11T05:30
новости
спецоперация
евсеев
макеевка
вс рф
халатность
всу
обстрелы
himars
мобильные телефоны
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ВСУ нанесли удар по зданию бывшего ПТУ № 19 на окраине города, в котором находилось большое число российских военнослужащих, в первые минуты 2023 года. Для обстрела использовалась высокоточная реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS. Два реактивных снаряда были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), четыре — попали в здание. В результате попаданий произошла детонация боеприпасов, которая привела к обрушению перекрытий здания. 3 января Минобороны РФ сообщило о том, что жертвами обстрела стали 89 военнослужащих. Это стало самой крупной одновременной потерей личного состава ВС РФ с начала спецоперации на Украине.По словам первого замначальника главного военно-политического управления ВС РФ Сергея Севрюкова, причиной атаки стало массовое использование личным составом своих мобильных телефонов, которое позволило ВСУ запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения удара.Комментируя трагедию в Макеевке, Евсеев заявил, что у него "в голове плохо укладывается", как можно было размещать личный состав рядом с местом складирования большого количества боеприпасов.Он выразил надежду на то, что в российской армии были сделаны необходимые выводы, и трагедия больше не повторится.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20230103/1042375405.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, евсеев, макеевка, вс рф, халатность, всу, обстрелы, himars, мобильные телефоны
Новости, Спецоперация, Евсеев, Макеевка, ВС РФ, халатность, ВСУ, обстрелы, HIMARS, мобильные телефоны
"Крайний непрофессионализм командного состава": Евсеев о трагедии в Макеевке
Включённые мобильные телефоны военнослужащих не являются единственной причиной произошедшей в новогоднюю ночь трагедии в Макеевке (ДНР), командиры проявили беспечность и непрофессионализм при размещении мобилизованных. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
ВСУ нанесли удар по зданию бывшего ПТУ № 19 на окраине города, в котором находилось большое число российских военнослужащих, в первые минуты 2023 года. Для обстрела использовалась высокоточная реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS. Два реактивных снаряда были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), четыре — попали в здание.
В результате попаданий произошла детонация боеприпасов, которая привела к обрушению перекрытий здания. 3 января Минобороны РФ сообщило о том, что жертвами обстрела стали 89 военнослужащих. Это стало самой крупной одновременной потерей личного состава ВС РФ с начала спецоперации на Украине.
По словам первого замначальника главного военно-политического управления ВС РФ Сергея Севрюкова, причиной атаки стало массовое использование личным составом своих мобильных телефонов, которое позволило ВСУ запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения удара.
Комментируя трагедию в Макеевке, Евсеев заявил, что у него "в голове плохо укладывается", как можно было размещать личный состав рядом с местом складирования большого количества боеприпасов.
Не надо надеяться на авось. Враг хорошо информирован. Они получают данные не только от технической разведки, но и от агентурной сети. Не надо всё сводить к включенным мобильным телефонам. Это результат беспечности при крайнем непрофессионализме командного состава
Владимир Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ
Он выразил надежду на то, что в российской армии были сделаны необходимые выводы, и трагедия больше не повторится.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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