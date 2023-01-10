Грег Вайнер: Для прекращения войны на Украине России и США нужны свои Брежнев и Никсон - 10.01.2023 Украина.ру
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Грег Вайнер: Для прекращения войны на Украине России и США нужны свои Брежнев и Никсон
Грег Вайнер: Для прекращения войны на Украине России и США нужны свои Брежнев и Никсон - 10.01.2023 Украина.ру
Грег Вайнер: Для прекращения войны на Украине России и США нужны свои Брежнев и Никсон
Война во Вьетнаме, которую закончил Ричард Никсон, была идеологической. Это было противостояние капиталистической Америки с коммунистическим Китаем. А у происходящего на Украине – иные цели и задачи
2023-01-10T17:09
2023-01-10T17:09
интервью
сша
россия
ссср
леонид брежнев
ричард никсон
украина
европа
вьетнам
китай
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Но в том, что договоренности между Россией и Западом по окончанию этого конфликта возможны, нет сомнений. Никакая война не бывает популярной. Особенно та, которая идет в центре Европы, считает американский политолог Грег Вайнер.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Грег, на днях исполнилось 100 лет со дня рождения 37-го президента США Ричарда Никсона. Я помню, что в мультсериалах начала 2000-х его очень обидно высмеивали. Как американское общество теперь оценивает его деятельность на посту главы государства?- Весь этот негативный драйв по отношению к Никсону ушел. Он сделал две великих вещи для США.Во-первых, он восстановил отношения с Китаем на очень высоком уровне (хотя главная заслуга в этом была со стороны его госсекретаря Генри Киссинджера). Во-вторых, именно Киссинджер подготовил визит Никсона в Советский Союз.Но нельзя забывать, что визит Никсона – это еще и огромная заслуга Брежнева. Я прочитал это из огромного количества мемуаров.Дело в том, что за две недели до поездки Никсона американские ВМС заминировали Тонкинский залив. Ни одно советское судно ни могло доставить в США ни один груз, ни военный, ни гуманитарный. И все Политбюро во главе с Сусловым давило на Брежнева, чтобы он отменил визит Никсона. Но Брежнев не дрогнул и не прогнулся. Единственный человек, который его тогда поддержал, был министр иностранных дел Громыко.Кроме того, Никсон очень много сделал в тот момент, когда он уже был отставным президентом. Дмитрий Саймс был президентом Фонда Никсона, и он просил меня помочь организовать поездки Никсона в Россию с 1989 по 1991 год.У Никсона были великолепные отношения с Ельциным. Ельцин к нему относился не как к отставному, а как к действующему политику и очень его ценил. Никсон всегда ездил в Россию с большим удовольствием, помогал и советами. Кстати, во время последней поездки Ельцин просил Никсона не ходить в тюрьму к Руцкому, но Никсон пошел. После этого отношения закончились. Никсон был очень расстроен. Это было уже после его 80-летия и я думаю, что сказалось на его здоровье и привело к его уходу из жизни.- Как Никсон оценивал изменения, которые происходили в стране в те годы?- Он очень хорошо относился к РФ, эти изменения ему нравились. Он их поддерживал. Более того, ходят слухи, что после одной из таких поездок в 1990 году Никсон встречался с Бушем-старшим по поводу дальнейших отношений с Москвой. Никсон спросил:- Сколько мы потратили на холодную войну против Советского Союза?- 400 миллиардов.- Давай просто дадим им 20 миллиардов, чтобы Союз вылез из кризисной ситуации и не распался.Бушу эта идея понравилась. Я не знаю, насколько правдива эта легенда. Но мне кажется, что если бы Буш тогда выиграл у Клинтона, возможно, все бы пошло по-другому.- Расскажите подробнее про роль Никсона во Вьетнамской войне. Он обещал закончить ее на приемлемых для США условиях, но она длилась еще четыре года после ее прихода к власти и ее окончание выглядело как бегство американцев из страны. Что ему удалось, а что нет?- Главное, что ему удалось закончить войну.Напомню, что в 1960 году Никсон был вице-президентом у Эйзенхауэра, но на выборах главы государства проиграл Кеннеди, который фактически начал эту войну. А Никсон ее закончил спустя 13 лет. Это интересная символическая деталь.Конечно, Никсону было очень тяжело. Он балансировал между двумя лагерями. На него давили как сильные антивоенные демонстрации, так и те, кто требовал войны до победного конца среди его же братьев-республиканцев.Никсон был жесткий и прямой человек, мало поддающийся давлению. Но аргументы противоположной стороны он тоже умел слушать.- Налаживание отношений с Китаем ставило своей основной целью помириться и установить конструктивное сотрудничество? Или Никсон и Киссинджер пытались ослабить Советский Союз?- И то, и другое. У каждой медали две стороны. Естественно, что Никсон хотел наладить партнерство с Китаем. Но он воспользовался тем, что отношения СССР и КНР при Мао Цзэдуне окончательно испортились после вооруженного конфликта на острове Даманский и, будучи крупным геополитиком, на этом сыграл.- Никсон хотел равноправного партнерства с Союзом? Или он тоже придерживался принципа, что отношения США и СССР должны строиться по принципу угрозы взаимного уничтожения?- Нет, он же поехал в Советский Союз и привез с собой огромное количество бизнесменов и представителей больших корпораций. Начались торговые отношения. Благодаря тому, что заложил Никсон в 1973 году, к 1980 году товарооборот между СССР и США достиг миллиарда долларов. По тем временам это была неплохая сумма. Тем более, сейчас товарооборот между Россией и США – гораздо меньше. Никсон многое сделал для налаживания земных отношений с СССР. Он был абсолютный прагматик. Он не был идеологом холодной войны.- При Никсоне в США начался жесткий экономический кризис. Действительно ли он был настолько сильным, что СССР мог додавить США?- Это был 1973 год, когда Израиль вел Войну Судного дня с арабскими странами на истощение. Арабы стали бойкотировать США и перестали поставлять им нефть. Тогда Никсон и Киссинджер наладили мост поставок вооружений в Израиль. Самолеты с американской военной помощью ежедневно приземлялись в Тель-Авиве. Тогда начался мощный кризис.Но я не думаю, что американская экономика была в столь катастрофическом состоянии. Да и СССР не собирался додавить США. Его вполне устраивало партнерство, которое было. Брежнев в этом плане вел себя очень аккуратно и разумно. Он вообще был одним из аккуратных и разумных лидеров своего времени.- Возможен ли сейчас в США приход к власти политиков, которые были бы равными Никсону по масштабу личности?- Ушла эпоха, которая выдвигала больших крупных лидеров. И с ними ушли большие задачи. другие. Если тот же губернатор штата Флорида Рон Десантис, о котором говорят как о возможном наследнике Трампа, придет к власти, он будет решать совершенно другие задачи. Мир стал многополярным. Если раньше Советский Союз и США решали все проблемы пополам, то сейчас в мире много очень много точек влияния. И ситуация для Америки сейчас – совсем другая.- Уместно ли сравнивать поддержку, которую США оказывают Украине, с той поддержкой, которую СССР оказывал Вьетнаму? Возможен ли сейчас компромисс, которого добились Брежнев и Никсон?- Это очень хороший вопрос.Разница в том, что война во Вьетнаме была идеологической. Это было противостояние капиталистической Америки с коммунистическим Китаем. А у сегодняшней войны несколько иные цели и задачи. К тому же, Украине оказывают поддержку много европейских стран. Но в том, что договоренности возможны, я не сомневаюсь. Никакая война не бывает популярной. Особенно та, которая идет в центре Европы. И европейцы, и американцы поддержат любое более-менее разрешение украинского кризиса. Это в интересах всего человечества.- Вопрос в том, согласны ли США и Запад отказаться от подхода, что Россия проиграла в холодной войне и должна молчать.- Я думаю, что такого подхода на самом деле нет. Он является фантазией некоторых политиков. Я сейчас мысленно перебираю всех лидеров США, Европы, Канады, Латинской Америки, Южной Америки или Японии, но я не могу вспомнить, чтобы кто-то из них высказывался в подобном ключе.- Об этом прямо говорила Кондолиза Райс. И глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прямо говорил про "цветущий сад и дикие джунгли".- Кондолиза Райс уже отставной политик. Бывший канцлер Германии и бывший президент Франции тоже много чего говорили. Бывшие вообще могут говорить все, что угодно. А Боррелю просто нужно набирать очки на том посту, который он занимает. Ему надо показывать, что он такой замечательный, идеологизированный и корпоративный. Но я не помню, чтобы кто-то из серьезных политиков исповедовал подход, что Россия проиграла. И не жду такого в дальнейшем.
https://ukraina.ru/20221229/1042264229.html
https://ukraina.ru/20220726/1036857592.html
https://ukraina.ru/20230110/1042496484.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сша, россия, ссср, леонид брежнев, ричард никсон, украина, европа, вьетнам, китай
Интервью, США, Россия, СССР, Леонид Брежнев, Ричард Никсон, Украина, Европа, Вьетнам, Китай

Грег Вайнер: Для прекращения войны на Украине России и США нужны свои Брежнев и Никсон

17:09 10.01.2023
 
© mega-stars.ruГрег Вайнер интервью
Грег Вайнер интервью
© mega-stars.ru
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Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
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Война во Вьетнаме, которую закончил Ричард Никсон, была идеологической. Это было противостояние капиталистической Америки с коммунистическим Китаем. А у происходящего на Украине – иные цели и задачи
Но в том, что договоренности между Россией и Западом по окончанию этого конфликта возможны, нет сомнений. Никакая война не бывает популярной. Особенно та, которая идет в центре Европы, считает американский политолог Грег Вайнер.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Грег, на днях исполнилось 100 лет со дня рождения 37-го президента США Ричарда Никсона. Я помню, что в мультсериалах начала 2000-х его очень обидно высмеивали. Как американское общество теперь оценивает его деятельность на посту главы государства?
- Весь этот негативный драйв по отношению к Никсону ушел. Он сделал две великих вещи для США.
Во-первых, он восстановил отношения с Китаем на очень высоком уровне (хотя главная заслуга в этом была со стороны его госсекретаря Генри Киссинджера). Во-вторых, именно Киссинджер подготовил визит Никсона в Советский Союз.
Но нельзя забывать, что визит Никсона – это еще и огромная заслуга Брежнева. Я прочитал это из огромного количества мемуаров.
Дело в том, что за две недели до поездки Никсона американские ВМС заминировали Тонкинский залив. Ни одно советское судно ни могло доставить в США ни один груз, ни военный, ни гуманитарный. И все Политбюро во главе с Сусловым давило на Брежнева, чтобы он отменил визит Никсона. Но Брежнев не дрогнул и не прогнулся.
Единственный человек, который его тогда поддержал, был министр иностранных дел Громыко.
Грег Вайнер интервью
29 декабря 2022, 16:48
Грег Вайнер: В следующем году США будут заставлять Зеленского пойти на мир с РоссиейВ США есть определенный раскол относительно того, куда идут средства американского бюджета. Направляться они должны в первую очередь на внутренние нужды. Поэтому США, как одни из участников этого конфликта, будут вынуждены искать мирный способ выйти из ситуации
Кроме того, Никсон очень много сделал в тот момент, когда он уже был отставным президентом. Дмитрий Саймс был президентом Фонда Никсона, и он просил меня помочь организовать поездки Никсона в Россию с 1989 по 1991 год.
У Никсона были великолепные отношения с Ельциным. Ельцин к нему относился не как к отставному, а как к действующему политику и очень его ценил.
Никсон всегда ездил в Россию с большим удовольствием, помогал и советами. Кстати, во время последней поездки Ельцин просил Никсона не ходить в тюрьму к Руцкому, но Никсон пошел. После этого отношения закончились. Никсон был очень расстроен. Это было уже после его 80-летия и я думаю, что сказалось на его здоровье и привело к его уходу из жизни.
- Как Никсон оценивал изменения, которые происходили в стране в те годы?
- Он очень хорошо относился к РФ, эти изменения ему нравились. Он их поддерживал. Более того, ходят слухи, что после одной из таких поездок в 1990 году Никсон встречался с Бушем-старшим по поводу дальнейших отношений с Москвой. Никсон спросил:
- Сколько мы потратили на холодную войну против Советского Союза?
- 400 миллиардов.
- Давай просто дадим им 20 миллиардов, чтобы Союз вылез из кризисной ситуации и не распался.
Бушу эта идея понравилась. Я не знаю, насколько правдива эта легенда. Но мне кажется, что если бы Буш тогда выиграл у Клинтона, возможно, все бы пошло по-другому.
- Расскажите подробнее про роль Никсона во Вьетнамской войне. Он обещал закончить ее на приемлемых для США условиях, но она длилась еще четыре года после ее прихода к власти и ее окончание выглядело как бегство американцев из страны. Что ему удалось, а что нет?
- Главное, что ему удалось закончить войну.
- РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля 2022, 09:46
Станет ли Кеннеди снова президентом США? "Why not?" — говорят американцы
Напомню, что в 1960 году Никсон был вице-президентом у Эйзенхауэра, но на выборах главы государства проиграл Кеннеди, который фактически начал эту войну. А Никсон ее закончил спустя 13 лет. Это интересная символическая деталь.
Конечно, Никсону было очень тяжело. Он балансировал между двумя лагерями. На него давили как сильные антивоенные демонстрации, так и те, кто требовал войны до победного конца среди его же братьев-республиканцев.
Никсон был жесткий и прямой человек, мало поддающийся давлению. Но аргументы противоположной стороны он тоже умел слушать.
- Налаживание отношений с Китаем ставило своей основной целью помириться и установить конструктивное сотрудничество? Или Никсон и Киссинджер пытались ослабить Советский Союз?
- И то, и другое. У каждой медали две стороны. Естественно, что Никсон хотел наладить партнерство с Китаем. Но он воспользовался тем, что отношения СССР и КНР при Мао Цзэдуне окончательно испортились после вооруженного конфликта на острове Даманский и, будучи крупным геополитиком, на этом сыграл.
- Никсон хотел равноправного партнерства с Союзом? Или он тоже придерживался принципа, что отношения США и СССР должны строиться по принципу угрозы взаимного уничтожения?
- Нет, он же поехал в Советский Союз и привез с собой огромное количество бизнесменов и представителей больших корпораций. Начались торговые отношения.
Благодаря тому, что заложил Никсон в 1973 году, к 1980 году товарооборот между СССР и США достиг миллиарда долларов. По тем временам это была неплохая сумма. Тем более, сейчас товарооборот между Россией и США – гораздо меньше.
Никсон многое сделал для налаживания земных отношений с СССР. Он был абсолютный прагматик. Он не был идеологом холодной войны.
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 13:27
Владимир Васильев: Из-за внутренних проблем США могут согласиться на "ни войны, ни мира" на УкраинеКакое будущее ждет Украину, изданию Украина.ру рассказывает Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев
- При Никсоне в США начался жесткий экономический кризис. Действительно ли он был настолько сильным, что СССР мог додавить США?
- Это был 1973 год, когда Израиль вел Войну Судного дня с арабскими странами на истощение. Арабы стали бойкотировать США и перестали поставлять им нефть. Тогда Никсон и Киссинджер наладили мост поставок вооружений в Израиль. Самолеты с американской военной помощью ежедневно приземлялись в Тель-Авиве.
Тогда начался мощный кризис.
Но я не думаю, что американская экономика была в столь катастрофическом состоянии. Да и СССР не собирался додавить США. Его вполне устраивало партнерство, которое было. Брежнев в этом плане вел себя очень аккуратно и разумно. Он вообще был одним из аккуратных и разумных лидеров своего времени.
- Возможен ли сейчас в США приход к власти политиков, которые были бы равными Никсону по масштабу личности?
- Ушла эпоха, которая выдвигала больших крупных лидеров. И с ними ушли большие задачи. другие. Если тот же губернатор штата Флорида Рон Десантис, о котором говорят как о возможном наследнике Трампа, придет к власти, он будет решать совершенно другие задачи.
Мир стал многополярным. Если раньше Советский Союз и США решали все проблемы пополам, то сейчас в мире много очень много точек влияния. И ситуация для Америки сейчас – совсем другая.
- Уместно ли сравнивать поддержку, которую США оказывают Украине, с той поддержкой, которую СССР оказывал Вьетнаму? Возможен ли сейчас компромисс, которого добились Брежнев и Никсон?
- Это очень хороший вопрос.
Разница в том, что война во Вьетнаме была идеологической. Это было противостояние капиталистической Америки с коммунистическим Китаем. А у сегодняшней войны несколько иные цели и задачи.
К тому же, Украине оказывают поддержку много европейских стран. Но в том, что договоренности возможны, я не сомневаюсь. Никакая война не бывает популярной. Особенно та, которая идет в центре Европы. И европейцы, и американцы поддержат любое более-менее разрешение украинского кризиса. Это в интересах всего человечества.
- РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 08:17
В госдепе США заявили о стремлении изменить ситуацию на Украине поставками бронетехникиПутем предоставления дополнительной военной помощи Киеву, в том числе боевых машин пехоты Bradley и систем ПВО, США стремятся изменить нынешнюю динамику боевых действий на Украине, заявил в ходе брифинга официальный представитель госдепартамента Нед Прайс
- Вопрос в том, согласны ли США и Запад отказаться от подхода, что Россия проиграла в холодной войне и должна молчать.
- Я думаю, что такого подхода на самом деле нет. Он является фантазией некоторых политиков. Я сейчас мысленно перебираю всех лидеров США, Европы, Канады, Латинской Америки, Южной Америки или Японии, но я не могу вспомнить, чтобы кто-то из них высказывался в подобном ключе.
- Об этом прямо говорила Кондолиза Райс. И глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прямо говорил про "цветущий сад и дикие джунгли".
- Кондолиза Райс уже отставной политик. Бывший канцлер Германии и бывший президент Франции тоже много чего говорили. Бывшие вообще могут говорить все, что угодно.
А Боррелю просто нужно набирать очки на том посту, который он занимает. Ему надо показывать, что он такой замечательный, идеологизированный и корпоративный. Но я не помню, чтобы кто-то из серьезных политиков исповедовал подход, что Россия проиграла. И не жду такого в дальнейшем.
 
ИнтервьюСШАРоссияСССРЛеонид БрежневРичард НиксонУкраинаЕвропаВьетнамКитай
 
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