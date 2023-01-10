https://ukraina.ru/20230110/1042507116.html

Грег Вайнер: Для прекращения войны на Украине России и США нужны свои Брежнев и Никсон

Грег Вайнер: Для прекращения войны на Украине России и США нужны свои Брежнев и Никсон - 10.01.2023 Украина.ру

Грег Вайнер: Для прекращения войны на Украине России и США нужны свои Брежнев и Никсон

Война во Вьетнаме, которую закончил Ричард Никсон, была идеологической. Это было противостояние капиталистической Америки с коммунистическим Китаем. А у происходящего на Украине – иные цели и задачи

2023-01-10T17:09

2023-01-10T17:09

2023-01-10T17:09

интервью

сша

россия

ссср

леонид брежнев

ричард никсон

украина

европа

вьетнам

китай

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Но в том, что договоренности между Россией и Западом по окончанию этого конфликта возможны, нет сомнений. Никакая война не бывает популярной. Особенно та, которая идет в центре Европы, считает американский политолог Грег Вайнер.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Грег, на днях исполнилось 100 лет со дня рождения 37-го президента США Ричарда Никсона. Я помню, что в мультсериалах начала 2000-х его очень обидно высмеивали. Как американское общество теперь оценивает его деятельность на посту главы государства?- Весь этот негативный драйв по отношению к Никсону ушел. Он сделал две великих вещи для США.Во-первых, он восстановил отношения с Китаем на очень высоком уровне (хотя главная заслуга в этом была со стороны его госсекретаря Генри Киссинджера). Во-вторых, именно Киссинджер подготовил визит Никсона в Советский Союз.Но нельзя забывать, что визит Никсона – это еще и огромная заслуга Брежнева. Я прочитал это из огромного количества мемуаров.Дело в том, что за две недели до поездки Никсона американские ВМС заминировали Тонкинский залив. Ни одно советское судно ни могло доставить в США ни один груз, ни военный, ни гуманитарный. И все Политбюро во главе с Сусловым давило на Брежнева, чтобы он отменил визит Никсона. Но Брежнев не дрогнул и не прогнулся. Единственный человек, который его тогда поддержал, был министр иностранных дел Громыко.Кроме того, Никсон очень много сделал в тот момент, когда он уже был отставным президентом. Дмитрий Саймс был президентом Фонда Никсона, и он просил меня помочь организовать поездки Никсона в Россию с 1989 по 1991 год.У Никсона были великолепные отношения с Ельциным. Ельцин к нему относился не как к отставному, а как к действующему политику и очень его ценил. Никсон всегда ездил в Россию с большим удовольствием, помогал и советами. Кстати, во время последней поездки Ельцин просил Никсона не ходить в тюрьму к Руцкому, но Никсон пошел. После этого отношения закончились. Никсон был очень расстроен. Это было уже после его 80-летия и я думаю, что сказалось на его здоровье и привело к его уходу из жизни.- Как Никсон оценивал изменения, которые происходили в стране в те годы?- Он очень хорошо относился к РФ, эти изменения ему нравились. Он их поддерживал. Более того, ходят слухи, что после одной из таких поездок в 1990 году Никсон встречался с Бушем-старшим по поводу дальнейших отношений с Москвой. Никсон спросил:- Сколько мы потратили на холодную войну против Советского Союза?- 400 миллиардов.- Давай просто дадим им 20 миллиардов, чтобы Союз вылез из кризисной ситуации и не распался.Бушу эта идея понравилась. Я не знаю, насколько правдива эта легенда. Но мне кажется, что если бы Буш тогда выиграл у Клинтона, возможно, все бы пошло по-другому.- Расскажите подробнее про роль Никсона во Вьетнамской войне. Он обещал закончить ее на приемлемых для США условиях, но она длилась еще четыре года после ее прихода к власти и ее окончание выглядело как бегство американцев из страны. Что ему удалось, а что нет?- Главное, что ему удалось закончить войну.Напомню, что в 1960 году Никсон был вице-президентом у Эйзенхауэра, но на выборах главы государства проиграл Кеннеди, который фактически начал эту войну. А Никсон ее закончил спустя 13 лет. Это интересная символическая деталь.Конечно, Никсону было очень тяжело. Он балансировал между двумя лагерями. На него давили как сильные антивоенные демонстрации, так и те, кто требовал войны до победного конца среди его же братьев-республиканцев.Никсон был жесткий и прямой человек, мало поддающийся давлению. Но аргументы противоположной стороны он тоже умел слушать.- Налаживание отношений с Китаем ставило своей основной целью помириться и установить конструктивное сотрудничество? Или Никсон и Киссинджер пытались ослабить Советский Союз?- И то, и другое. У каждой медали две стороны. Естественно, что Никсон хотел наладить партнерство с Китаем. Но он воспользовался тем, что отношения СССР и КНР при Мао Цзэдуне окончательно испортились после вооруженного конфликта на острове Даманский и, будучи крупным геополитиком, на этом сыграл.- Никсон хотел равноправного партнерства с Союзом? Или он тоже придерживался принципа, что отношения США и СССР должны строиться по принципу угрозы взаимного уничтожения?- Нет, он же поехал в Советский Союз и привез с собой огромное количество бизнесменов и представителей больших корпораций. Начались торговые отношения. Благодаря тому, что заложил Никсон в 1973 году, к 1980 году товарооборот между СССР и США достиг миллиарда долларов. По тем временам это была неплохая сумма. Тем более, сейчас товарооборот между Россией и США – гораздо меньше. Никсон многое сделал для налаживания земных отношений с СССР. Он был абсолютный прагматик. Он не был идеологом холодной войны.- При Никсоне в США начался жесткий экономический кризис. Действительно ли он был настолько сильным, что СССР мог додавить США?- Это был 1973 год, когда Израиль вел Войну Судного дня с арабскими странами на истощение. Арабы стали бойкотировать США и перестали поставлять им нефть. Тогда Никсон и Киссинджер наладили мост поставок вооружений в Израиль. Самолеты с американской военной помощью ежедневно приземлялись в Тель-Авиве. Тогда начался мощный кризис.Но я не думаю, что американская экономика была в столь катастрофическом состоянии. Да и СССР не собирался додавить США. Его вполне устраивало партнерство, которое было. Брежнев в этом плане вел себя очень аккуратно и разумно. Он вообще был одним из аккуратных и разумных лидеров своего времени.- Возможен ли сейчас в США приход к власти политиков, которые были бы равными Никсону по масштабу личности?- Ушла эпоха, которая выдвигала больших крупных лидеров. И с ними ушли большие задачи. другие. Если тот же губернатор штата Флорида Рон Десантис, о котором говорят как о возможном наследнике Трампа, придет к власти, он будет решать совершенно другие задачи. Мир стал многополярным. Если раньше Советский Союз и США решали все проблемы пополам, то сейчас в мире много очень много точек влияния. И ситуация для Америки сейчас – совсем другая.- Уместно ли сравнивать поддержку, которую США оказывают Украине, с той поддержкой, которую СССР оказывал Вьетнаму? Возможен ли сейчас компромисс, которого добились Брежнев и Никсон?- Это очень хороший вопрос.Разница в том, что война во Вьетнаме была идеологической. Это было противостояние капиталистической Америки с коммунистическим Китаем. А у сегодняшней войны несколько иные цели и задачи. К тому же, Украине оказывают поддержку много европейских стран. Но в том, что договоренности возможны, я не сомневаюсь. Никакая война не бывает популярной. Особенно та, которая идет в центре Европы. И европейцы, и американцы поддержат любое более-менее разрешение украинского кризиса. Это в интересах всего человечества.- Вопрос в том, согласны ли США и Запад отказаться от подхода, что Россия проиграла в холодной войне и должна молчать.- Я думаю, что такого подхода на самом деле нет. Он является фантазией некоторых политиков. Я сейчас мысленно перебираю всех лидеров США, Европы, Канады, Латинской Америки, Южной Америки или Японии, но я не могу вспомнить, чтобы кто-то из них высказывался в подобном ключе.- Об этом прямо говорила Кондолиза Райс. И глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прямо говорил про "цветущий сад и дикие джунгли".- Кондолиза Райс уже отставной политик. Бывший канцлер Германии и бывший президент Франции тоже много чего говорили. Бывшие вообще могут говорить все, что угодно. А Боррелю просто нужно набирать очки на том посту, который он занимает. Ему надо показывать, что он такой замечательный, идеологизированный и корпоративный. Но я не помню, чтобы кто-то из серьезных политиков исповедовал подход, что Россия проиграла. И не жду такого в дальнейшем.

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https://ukraina.ru/20230110/1042496484.html

https://ukraina.ru/20230110/1042481246.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, сша, россия, ссср, леонид брежнев, ричард никсон, украина, европа, вьетнам, китай