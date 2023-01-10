"Из-за Украины": Патрушев раскрыл истинную причину вывода американских войск из Афганистана
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкОткрытие Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске
Вывод американских войск из Афганистана в 2021 году связан, в частности, необходимостью Пентагона сосредоточиться на Украине, заявил 10 января в интервью "Аргументам и Фактам" секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев
"Внезапный уход же американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, где, по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно", - подчеркнул он.
В целом, американское присутствие в Афганистане не оправдало затраты, считает Патрушев. Вместо борьбы с терроризмом США добились увеличения коррупции и производства наркотиков в регионе.
"Кроме того, часть вывезенной с афганской земли техники была переброшена в Европу, в основном в Польшу, позволив европейцам проводить милитаризацию киевского режима", - отметил он немаловажный аспект.
Оставаясь в Афганистане, США не могли бы выделять такую масштабную помощь Киеву, о чем свидетельствуют и слова госсекретаря страны Энтони Блинкена, напомнил Патрушев.
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