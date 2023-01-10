"Из-за Украины": Патрушев раскрыл истинную причину вывода американских войск из Афганистана - 10.01.2023 Украина.ру
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"Из-за Украины": Патрушев раскрыл истинную причину вывода американских войск из Афганистана
"Из-за Украины": Патрушев раскрыл истинную причину вывода американских войск из Афганистана - 10.01.2023 Украина.ру
"Из-за Украины": Патрушев раскрыл истинную причину вывода американских войск из Афганистана
Вывод американских войск из Афганистана в 2021 году связан, в частности, необходимостью Пентагона сосредоточиться на Украине, заявил 10 января в интервью "Аргументам и Фактам" секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев
2023-01-10T11:13
2023-01-10T11:13
новости
украина
афганистан
сша
патрушев
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"Внезапный уход же американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, где, по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно", - подчеркнул он.В целом, американское присутствие в Афганистане не оправдало затраты, считает Патрушев. Вместо борьбы с терроризмом США добились увеличения коррупции и производства наркотиков в регионе."Кроме того, часть вывезенной с афганской земли техники была переброшена в Европу, в основном в Польшу, позволив европейцам проводить милитаризацию киевского режима", - отметил он немаловажный аспект.Оставаясь в Афганистане, США не могли бы выделять такую масштабную помощь Киеву, о чем свидетельствуют и слова госсекретаря страны Энтони Блинкена, напомнил Патрушев.
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новости, украина, афганистан, сша, патрушев
Новости, Украина, Афганистан, США, Патрушев

"Из-за Украины": Патрушев раскрыл истинную причину вывода американских войск из Афганистана

11:13 10.01.2023
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкОткрытие Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске
Открытие Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости . Илья Тимин
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Вывод американских войск из Афганистана в 2021 году связан, в частности, необходимостью Пентагона сосредоточиться на Украине, заявил 10 января в интервью "Аргументам и Фактам" секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев
"Внезапный уход же американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, где, по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно", - подчеркнул он.
В целом, американское присутствие в Афганистане не оправдало затраты, считает Патрушев. Вместо борьбы с терроризмом США добились увеличения коррупции и производства наркотиков в регионе.
"Кроме того, часть вывезенной с афганской земли техники была переброшена в Европу, в основном в Польшу, позволив европейцам проводить милитаризацию киевского режима", - отметил он немаловажный аспект.
Оставаясь в Афганистане, США не могли бы выделять такую масштабную помощь Киеву, о чем свидетельствуют и слова госсекретаря страны Энтони Блинкена, напомнил Патрушев.
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Заламывание рук институток. Военный эксперт о том, как Россия бьется с ВСУ по образцу АфганистанаС какой бы мотивацией рядовой солдат не попал "на передок", любая идеология быстро отступит на второй план. Со временем он просто начнет мстить врагу за убитых и искалеченных "братишек", а также за тот ад, в котором он пребывает на передовой, рассказал глава Союза писателей ЛНР, главный редактор сайта Okopka.ru Глеб Бобров в интервью Украина.ру
 
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