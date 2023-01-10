В России начали производить снайперскую винтовку "Счетчик" под патрон НАТО - 10.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230110/1042483548.html
В России начали производить снайперскую винтовку "Счетчик" под патрон НАТО
В России начали производить снайперскую винтовку "Счетчик" под патрон НАТО - 10.01.2023 Украина.ру
В России начали производить снайперскую винтовку "Счетчик" под патрон НАТО
Для ВС РФ начали производить новую снайперскую винтовку "Счетчик" под патрон НАТО, сообщил РИА Новости информированный источник
2023-01-10T09:29
2023-01-10T09:29
новости
россия
винтовка
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103431/00/1034310069_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_c4920330e3b84127e203253ebf75bb19.jpg
В ноябре прошлого года стало известно о планах опробовать эту винтовку как на военных полигонах, так и в реальных условиях СВО.В августе 2022 прошла испытания российская сверхдальнобойная винтовка ORSIS под патрон 12,7 на 99 миллиметров НАТО. Оружие, которое получит прицел с баллистическим комплексом, готово к серийному выпуску.
https://ukraina.ru/20220919/1038840994.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103431/00/1034310069_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_833765a4c975df4452c3c23068db9919.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, винтовка, нато
Новости, Россия, винтовка, НАТО

В России начали производить снайперскую винтовку "Счетчик" под патрон НАТО

09:29 10.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Для ВС РФ начали производить новую снайперскую винтовку "Счетчик" под патрон НАТО, сообщил РИА Новости информированный источник
"Началось производство первой партии из нескольких десятков новых самозарядных снайперских винтовок калибра 7,62 на 51 миллиметр для дальнейшей поставки в ВС. В обозримом будущем они будут переданы различным подразделениям наших Вооруженных сил и Росгвардии", — сказал собеседник агентства.
В ноябре прошлого года стало известно о планах опробовать эту винтовку как на военных полигонах, так и в реальных условиях СВО.
В августе 2022 прошла испытания российская сверхдальнобойная винтовка ORSIS под патрон 12,7 на 99 миллиметров НАТО. Оружие, которое получит прицел с баллистическим комплексом, готово к серийному выпуску.
ВСУ снайпер
19 сентября 2022, 08:38Чем воюют на Украине
Модернизированные АК и "винтовки-микроволновки"
 
НовостиРоссиявинтовкаНАТО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:18Помощь Украине истощила запасы НАТО, но Альянс все равно увеличит поставки Киеву - Столтенберг
15:12ВСУ обстреляли Донецк: есть погибшие и раненные
15:04Русский путь. Какой должна быть наша мобилизация
15:00Минобороны РФ рассказало об успехах в демилитаризации Украины за прошедшие сутки
14:17Шойгу потребовал учесть опыт СВО и сирийской кампании в программах обучения и поставках техники для ВС РФ
13:39Полковник Геннадий Алехин: Когда Россия возьмет Соледар, ВСУ в Донбассе останутся без оружия
13:39Цветы, фрукты и Сарматы: на Украине рассказали о новых популярных именах
13:27Владимир Васильев: Из-за внутренних проблем США могут согласиться на "ни войны, ни мира" на Украине
13:21Список погибших в Макеевке не будет опубликован – власти
13:10Грузия не вернет Киеву украинские ЗРК "Бук" - Минобороны Грузии
13:05"Должно быть современным, удобным и надежным": Шойгу потребовал доработать снаряжение российских бойцов
13:00Зверские условия. Как домашние питомцы выживают в зоне боевых действий
12:50Устроили несладкую жизнь: журналист рассказал, зачем Киев арестовал главного по сгущенке
12:38Римский против Вселенского. Фехтование на крестах на Украине
12:35Освобождение Соледара откроет хорошие перспективы освобождения Артёмовска – Пушилин
12:30Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери – пленный
12:21Соледар близок к освобождению – Пушилин
12:20Где они возьмут деньги, в Китае? Американский сенатор о неподъёмной для США помощи Киеву
12:18Есть ли порох в пороховницах? Лизан о "тайном оружии" для Киева. Видео
12:04Кабмин поддержал признание экстремистскими карт, оспаривающих целостность РФ
Лента новостейМолния