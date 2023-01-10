https://ukraina.ru/20230110/1042483548.html

В России начали производить снайперскую винтовку "Счетчик" под патрон НАТО

В России начали производить снайперскую винтовку "Счетчик" под патрон НАТО - 10.01.2023 Украина.ру

В России начали производить снайперскую винтовку "Счетчик" под патрон НАТО

Для ВС РФ начали производить новую снайперскую винтовку "Счетчик" под патрон НАТО, сообщил РИА Новости информированный источник

2023-01-10T09:29

2023-01-10T09:29

2023-01-10T09:29

новости

россия

винтовка

нато

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В ноябре прошлого года стало известно о планах опробовать эту винтовку как на военных полигонах, так и в реальных условиях СВО.В августе 2022 прошла испытания российская сверхдальнобойная винтовка ORSIS под патрон 12,7 на 99 миллиметров НАТО. Оружие, которое получит прицел с баллистическим комплексом, готово к серийному выпуску.

https://ukraina.ru/20220919/1038840994.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, винтовка, нато