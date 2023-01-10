https://ukraina.ru/20230110/1042483548.html
В России начали производить снайперскую винтовку "Счетчик" под патрон НАТО
В России начали производить снайперскую винтовку "Счетчик" под патрон НАТО - 10.01.2023 Украина.ру
В России начали производить снайперскую винтовку "Счетчик" под патрон НАТО
Для ВС РФ начали производить новую снайперскую винтовку "Счетчик" под патрон НАТО, сообщил РИА Новости информированный источник
2023-01-10T09:29
2023-01-10T09:29
2023-01-10T09:29
новости
россия
винтовка
нато
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В ноябре прошлого года стало известно о планах опробовать эту винтовку как на военных полигонах, так и в реальных условиях СВО.В августе 2022 прошла испытания российская сверхдальнобойная винтовка ORSIS под патрон 12,7 на 99 миллиметров НАТО. Оружие, которое получит прицел с баллистическим комплексом, готово к серийному выпуску.
https://ukraina.ru/20220919/1038840994.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, винтовка, нато
Новости, Россия, винтовка, НАТО
В России начали производить снайперскую винтовку "Счетчик" под патрон НАТО
Для ВС РФ начали производить новую снайперскую винтовку "Счетчик" под патрон НАТО, сообщил РИА Новости информированный источник
"Началось производство первой партии из нескольких десятков новых самозарядных снайперских винтовок калибра 7,62 на 51 миллиметр для дальнейшей поставки в ВС. В обозримом будущем они будут переданы различным подразделениям наших Вооруженных сил и Росгвардии", — сказал собеседник агентства.
В ноябре прошлого года стало известно о планах опробовать эту винтовку как на военных полигонах, так и в реальных условиях СВО.
В августе 2022 прошла испытания российская сверхдальнобойная винтовка ORSIS под патрон 12,7 на 99 миллиметров НАТО. Оружие, которое получит прицел с баллистическим комплексом, готово к серийному выпуску.