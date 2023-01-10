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Кто мы и кто наши дети. Поколение Зет и поколение Альфа

Кто мы и кто наши дети. Поколение Зет и поколение Альфа - 10.01.2023 Украина.ру

Кто мы и кто наши дети. Поколение Зет и поколение Альфа

Поколения сменяют друг друга и от друга друга зависят. У каждого поколения, оказывается, есть свои "изюминки", отличительные особенности и общие черты

2023-01-10T06:52

2023-01-10T06:52

2023-01-10T11:13

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Загадочные «зумеры», или Зеты. Кто же они такие? Какие они?Родившиеся с 1997-го по 2012-й — это поколение Зет.Это сегодняшние подростки и молодые люди. Все те, кому сейчас от 10 до 25 лет.Родители и учителя знают, как тяжело с ними иногда находить общий язык. Как они непохожи на родителей.Их ещё называют новым «молчаливым поколением», Silent Generation. «Зумеры», «снежинки», «хоумлендеры» — это тоже они, родившиеся с 1997-го по 2012-й.Они явно отличаются и от своих родителей, и от старших братьев и сестер. Часто сложны в общении, очень чувствительны («снежинки»).В этом поколении высокий уровень депрессии, особенно в подростковом возрасте. Они замкнуты и необщительны в массе своей. И в то же время они лучше приспособлены к жизни, чем предыдущее поколение, миллениалы.Откуда вообще возникла теория поколений? Она очень хорошо разработана на Западе. Цель чрезвычайно практическая. Теория поколений разработана для маркетологов. Как, что и кому лучше продавать.Но мы, конечно, посмотрим с другой точки зрения.Как их понимать, сегодняшних подростков? Какие у них ценности? Чего от них ждать?Но сначала давайте выясним, кто их предшественники. Кто был раньше «зетов»?Кто есть ктоБабушки, дедушки и родители «зетов». Чем отличались они и что у них общего с сегодняшней молодежью?Конечно, все границы между поколениями достаточно условны. Но принято вот такое деление:«Молчаливое» поколение — с 1928-го до 1945-го.«Бэби-бумеры» — с 1946-го по 1964-й.Поколение икс — с 1965-го по 1980-й.«Игреки», или миллениалы — с 1981-го по 1995-й.«Зеты» — 1996–2011-й.«Альфы» — 2012–2025-й.Молчаливое поколение1928–1945 гг.Их назвали «молчаливыми», потому что они не участвовали активно в политике. Их протест был другим.Основная часть «молчащих» была привержена консервативным ценностям. Работа, долг, ответственность перед семьёй и обществом. Бережливость и некоторая даже скупость.Интересно, что до 2020 года никто из молчащего поколения не стал президентом США.Некоторые черты «молчаливых» присущи современным «зетам». «Зеты» — это первое поколение, которое понимает молчащих и разделяет их ценности и идеалы. Консерватизм, серьёзные жизненные цели и ценности, бережливость, экономия. Некоторая суровость в общении.Сегодня самым младшим из «молчаливых» около 77 лет. И они в основном уступили место управления обществом следующему поколению.Бумеры1946–1965 гг.От 58 до 77 лет.Это поколение, родившееся сразу после Великой Отечественной войны. «Поколение победителей», дети победителей. Для них характерна уверенность в себе, здоровые амбиции, смелость и оптимизм.Они росли, когда наша страна ставила перед собой грандиозные цели. И они ставили такие же перед собой.Жизнелюбивые оптимисты. Трудоголики. Рано женились, создавали семью, растили детей. Сегодня это поколение крупных руководителей, бизнесменов, управленцев и политиков.Собственно, именно «бумеры» руководят нашей жизнью сегодня. Вместе со следующим поколением — икс.Поколение икс1965–1980 гг.«Иксам» от 43 до 58 лет.Иксы — самостоятельные, прагматичные, верят в себя, многого, если не вообще всего, добились сами, часто без помощи и поддержки семьи и государства.Их молодость пришлась на перестройку и 90-е годы.Иксы всегда рассчитывают на себя, даже если времена изменились. Они мужественно смотрят вперёд и никогда не сдаются.Но о следующем поколении — миллениалах — такого не скажешь.Миллениалы1980—1996 гг.Сегодня им от 27 до 43 лет.Миллениалы не хотят брать на себя обязательств, не хотят взрослеть и за что-то отвечать. Они «ищут себя», они хотят выделяться и быть яркими. Но путь к яркому себе через серые будни и труд их не привлекает.В итоге некоторые миллениалы скоро приблизятся к кризису середины жизни и даже к предпенсионному возрасту, продолжая «искать себя». Старшим миллениалам уже за 40, но, похоже, они хотели бы продлить молодость и дальше.Они часто меняют место работы и трудно уживаются в иерархии, в государственной структуре.Исследования показывают высокий уровень нарциссизма, в три раза выше, чем у «бумеров», например. Миллениалы считают, что они правы, в 60 процентах случаев. Что тоже выше, чем ответ других поколений.На миллениалов очень похоже поколение сегодняшних детей — «альфы».И совершенно не похожи «зеты», подростки и молодые люди.Так кто же такие «зеты»?«Зеты» — сдержанные, замкнутые, экономные идеалисты. Они мало и трудно общаются с другими поколениями, да и с ровесниками тоже.Конечно, внешне это выглядит как «смартфоны виноваты». Это из-за смартфонов они сидят, уткнувшись в свои телефоны, и не общаются ни с родителями, ни друг с другом. Это из-за смартфонов у них появились виртуальная дружба, виртуальный секс и «знакомства в телефоне».Но дело, конечно же, не только в смартфонах. «Зеты» более закрытые, сдержанные. Они не торопятся впускать других в свой внутренний мир.Они домоседы, общение в интернете для них важнее, чем живой разговор. Даже и родители, бывает, уже пишут им из соседней комнаты: «Ты поел? Ты сделал уроки?» Так быстрее дойдёт.«Зумеров» отличают тяга к безопасности, отсутствие склонности к риску и бунту.Желание иметь интересную профессию у них выше, чем желание иметь высокий заработок.Они очень не любят планировать что-то заранее. Ничего не делают без мотивации.«Зеты» по сути своей созерцатели и исследователи.Из-за того что у них мало опыта общения вне интернета, они с трудом вступают в романтические отношения. С девушками говорят о гаджетах, о технологиях, о том же интернете. Совершенно не умеют флиртовать.Очень обидчивы, резко реагируют на критику. Поэтому часто меняют место работы или предпочитают работать дома.Нечего и говорить о том, что многие из них продолжают жить с родителями, а некоторые даже редко выходят из дома.Но у них есть желание «сделать что-то значительное» или даже «спасти мир».Учёба и работа «зетов»Это поколение «цифровиков», их работа будет связана с компьютерами. Их основная будущая специальность — робототехника, биомедицина и всё, что с этим связано. Также они будут проявлять большой интерес к искусству.Они будут более экономными, чем предыдущие миллениалы (большой привет изготовителям «брендов»!).Учёба снова в моде!Это очень здорово. Дети поколения «зет» не хотят быть обычными. Они в основном думают о хорошем образовании, стремятся к нему. Мечтают о каких-то особенных, интересных специальностях.Это огромный плюс, конечно. Не все станут знаменитыми робототехниками и биохакерами. Но то, что такое стремление есть, уже замечательно.Минимизация «зетов»В моде «зеты» предпочитают стиль минимализма, спорта и даже некоторого уродства.Вот эти безразмерные одежды, длинные волосы без стрижки, отсутствие косметики у девочек. Стиль «унисекс», когда одни и те же худи, джинсы и кроссовки носят и девочки, и мальчики.Друзей у них немного. Но они есть, и дружбой «зумеры» очень дорожат.В своих бесформенных худи они собираются маленькими стайками и говорят о своём.Не очень привязаны к материальному.«Зумеры» не интересуются собственностью, машинами, квартирами. По крайней мере, без той страсти, которая была у предыдущих поколений.Они хотят впечатлений и информации. И готовы вкладываться в это.Поколение альфаА на смену «зетам» уже идёт новое поколение — альфа. Они названы так по первой букве греческого алфавита, потому что это первое поколение рождённое полностью в 21 веке.Альфа — это дети 2012–2025 годов. Уже очевидно то, что это поколение будет иметь последствия эпидемии коронавируса, которую перенесли их родители или они сами. Какие последствия — пока не совсем ясно. Но будем надеяться, что не такие значительные.Уже сейчас есть наблюдения: это поколение гораздо больше будет подвержено аллергиям и ожирению. Жизнь их проходит около экрана смартфона с самого младенчества.«Альфа» часто оказывается единственным ребенком в семье. И это добавит индивидуализма в их характер.Альфа — поколение, очень похожее на миллениалов.«Инстант»-удовольствиеИ вот что их роднит: желание мгновенного удовлетворения. Удовольствие, немедленно и прямо сейчас. Это желание миллениалов и их детей, маленьких «альфа», по всему миру.Тягу к мгновенному удовольствию отмечают все многочисленные исследования предпочтений покупателей. И конечно, в этих отчётах слышится сдержанное ликование.Миллениалы хотят удовольствия немедленно. Альфы будут такими же. Продавцы всего потирают руки. Это же отлично! После экономных и немного отстранённых «зумеров» опять приходят любители «брендовых сумочек».Эта же страсть к моментальному удовольствию будет влиять и на отношения. «Альфа» будут позднее создавать семьи и рожать детей.«Хочется пожить для себя». Таков будет, скорее всего, их лозунг.Конечно, это касается далеко не всех представителей этих поколений. Это общая «температура по больнице». Внутри поколения самые разные люди, со своими чувствами, мыслями, маленькими и большими радостями и трагедиями. Так что всех под одну гребёнку — это неправильно.Но всё-таки, положа руку на сердце, мы ведь замечаем это в поколении миллениалов? Эгоизм, индивидуализм, желание «дай мне эту конфету прямо сейчас».Добрые домовитые «альфы»Но есть кое-что хорошее и интересное в новом поколении альфа. Они любят делать подарки и тратят даже свои собственные деньги на подарки родителям, братьям и сестрам.Они очень любят учиться. Поэтому образовательные платформы — на смартфонах, конечно — это самый популярный тренд будущего.Они любят готовить. Поэтому маленькие повара — это тоже тренд будущего, который захватывает Ютуб.Может, наше будущее выглядит не так уж мрачно? Маленький «альфа» купит подарок, приготовит обед. Бог с ним, пускай уже покупает свою брендовую сумочку.Тем более что все таки наше ближайшее будущее зависит от «зумеров». А те в своей суровой манере молчаливо обеспечат нам продление жизни (биохакинг) и роботов-помощников.Да и вообще. Возьмут ответственность на себя.Ну здравствуй, новый мир. Поколение зет, привет! Теперь вы — уже почти старшие.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

елена мурзина, эксклюзив, молодежь, подростки, родители, запад, маркетинг, дети