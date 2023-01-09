Грузия отказалась возвращать Украине полученные в 2008 году ЗРК "Бук" - 09.01.2023 Украина.ру
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Грузия отказалась возвращать Украине полученные в 2008 году ЗРК "Бук"
Грузия отказалась возвращать Украине полученные в 2008 году ЗРК "Бук" - 09.01.2023 Украина.ру
Грузия отказалась возвращать Украине полученные в 2008 году ЗРК "Бук"
Украина попросила Грузию передать комплексы Бук, которые Киев предоставил Тбилиси в 2008 году, но грузинские власти им отказали. Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в своей статье, опубликованной в "Европейской правде"
2023-01-09T12:51
2023-01-09T12:55
новости
грузия
украина
зрк бук
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Украина также запрашивала у Грузии переданные США противотанковые комплексы Javelin. По словам Касьянова, США были готовы заменить их на более новые комплексы. Тем не менее, Грузия категорически отказалась предоставлять Украине военную помощь.В начале декабря премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в очередной раз заявил, что страна не будет поставлять Украине вооружение, поскольку не собирается становиться стороной конфликта.
https://ukraina.ru/20230109/1042439945.html
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новости, грузия, украина, зрк бук
Новости, Грузия, Украина, ЗРК Бук

Грузия отказалась возвращать Украине полученные в 2008 году ЗРК "Бук"

12:51 09.01.2023 (обновлено: 12:55 09.01.2023)
 
© РИА Новости . Вячеслав Афонин / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "БУК-М1"
Зенитный ракетный комплекс БУК-М1 - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости . Вячеслав Афонин
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Украина попросила Грузию передать комплексы Бук, которые Киев предоставил Тбилиси в 2008 году, но грузинские власти им отказали. Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в своей статье, опубликованной в "Европейской правде"
"Украинская сторона последовательна в своих запросах ко всем международным партнерам, в том числе к Грузии, по поводу предоставления вооружений, военной техники и боеприпасов... В частности, Киев просил передать комплексы "Бук", которые были переданы Украиной Грузии во время войны 2008 года", - отметил он.
Украина также запрашивала у Грузии переданные США противотанковые комплексы Javelin. По словам Касьянова, США были готовы заменить их на более новые комплексы. Тем не менее, Грузия категорически отказалась предоставлять Украине военную помощь.
В начале декабря премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в очередной раз заявил, что страна не будет поставлять Украине вооружение, поскольку не собирается становиться стороной конфликта.
Вадим Карасев - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 06:05
"Война продолжится в других формах". В Киеве эксперты прогнозируют, что ждет Украину в 2023 годуУкраинские эксперты пытаются предугадать, каких событий следует ожидать на линии боевого соприкосновения, как сложится баланс сил в наступившем 2023 году, и думают над тем, что можно будет считать победой или поражением в нынешнем конфликте.
 
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