Грузия отказалась возвращать Украине полученные в 2008 году ЗРК "Бук"
12:51 09.01.2023 (обновлено: 12:55 09.01.2023)
Украина попросила Грузию передать комплексы Бук, которые Киев предоставил Тбилиси в 2008 году, но грузинские власти им отказали. Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в своей статье, опубликованной в "Европейской правде"
"Украинская сторона последовательна в своих запросах ко всем международным партнерам, в том числе к Грузии, по поводу предоставления вооружений, военной техники и боеприпасов... В частности, Киев просил передать комплексы "Бук", которые были переданы Украиной Грузии во время войны 2008 года", - отметил он.
Украина также запрашивала у Грузии переданные США противотанковые комплексы Javelin. По словам Касьянова, США были готовы заменить их на более новые комплексы. Тем не менее, Грузия категорически отказалась предоставлять Украине военную помощь.
В начале декабря премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в очередной раз заявил, что страна не будет поставлять Украине вооружение, поскольку не собирается становиться стороной конфликта.
Вчера, 06:05"Война продолжится в других формах". В Киеве эксперты прогнозируют, что ждет Украину в 2023 годуУкраинские эксперты пытаются предугадать, каких событий следует ожидать на линии боевого соприкосновения, как сложится баланс сил в наступившем 2023 году, и думают над тем, что можно будет считать победой или поражением в нынешнем конфликте.