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"Ракетная опасность": на Украине звучит воздушная тревога
"Ракетная опасность": на Украине звучит воздушная тревога - 09.01.2023 Украина.ру
"Ракетная опасность": на Украине звучит воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют 9 января данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2023-01-09T11:21
2023-01-09T11:21
2023-01-09T11:22
воздушная тревога
владимир зеленский
область
новости
украина
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Ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской области.В указанных регионах карта отмечена красным, тревога была объявлена практически одновременно.Эту же информацию подтверждают местные власти. Мэр украинской Полтавы Александр Мамай сообщил в своем телеграм-канале, что в области "воздушная тревога. Ракетная опасность".Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
воздушная тревога, владимир зеленский, область, новости, украина
воздушная тревога, Владимир Зеленский, область, Новости, Украина
"Ракетная опасность": на Украине звучит воздушная тревога
11:21 09.01.2023 (обновлено: 11:22 09.01.2023)
Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют 9 января данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
Ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской области.
В указанных регионах карта отмечена красным, тревога была объявлена практически одновременно.
Эту же информацию подтверждают местные власти. Мэр украинской Полтавы Александр Мамай сообщил в своем телеграм-канале, что в области "воздушная тревога. Ракетная опасность".
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
В декабре Владимир Зеленский
заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.