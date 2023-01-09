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"Ракетная опасность": на Украине звучит воздушная тревога

"Ракетная опасность": на Украине звучит воздушная тревога - 09.01.2023 Украина.ру

"Ракетная опасность": на Украине звучит воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют 9 января данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации

2023-01-09T11:21

2023-01-09T11:21

2023-01-09T11:22

воздушная тревога

владимир зеленский

область

новости

украина

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Ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской области.В указанных регионах карта отмечена красным, тревога была объявлена практически одновременно.Эту же информацию подтверждают местные власти. Мэр украинской Полтавы Александр Мамай сообщил в своем телеграм-канале, что в области "воздушная тревога. Ракетная опасность".Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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воздушная тревога, владимир зеленский, область, новости, украина