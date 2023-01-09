Украинские спецслужбы создают чаты крымских городов для вбросов фейков - советник Аксенова
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПразднование Дня воссоединения Крыма с Россией
Крымские власти заявили об активизации украинских спецслужб в соцсетях. Об этом 9 января в телеграм-канале сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков
Сотрудники украинских спецслужб создают чаты крымских городов для вбросов ложной информации. "Крымскую тему" развивают представители украинской общественности, сообщил Крючков.
"Новый год начался с активизации работы украинских спецслужб в информационном поле. Одно из главных направлений - Крым. В социальных сетях создаются чаты городов, чрезвычайных происшествий, крымского моста. Через них вбрасывается разная ложная информация", - написал Крючков.
Крючков призвал соблюдать информационную гигиену: проверять и анализировать информацию, доверять официальным СМИ и источникам.
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