Украинские спецслужбы создают чаты крымских городов для вбросов фейков - советник Аксенова - 09.01.2023 Украина.ру
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Украинские спецслужбы создают чаты крымских городов для вбросов фейков - советник Аксенова
Украинские спецслужбы создают чаты крымских городов для вбросов фейков - советник Аксенова - 09.01.2023 Украина.ру
Украинские спецслужбы создают чаты крымских городов для вбросов фейков - советник Аксенова
Крымские власти заявили об активизации украинских спецслужб в соцсетях. Об этом 9 января в телеграм-канале сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков
2023-01-09T10:52
2023-01-09T10:52
новости
крым
аксенов
украина
фейк
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Сотрудники украинских спецслужб создают чаты крымских городов для вбросов ложной информации. "Крымскую тему" развивают представители украинской общественности, сообщил Крючков."Новый год начался с активизации работы украинских спецслужб в информационном поле. Одно из главных направлений - Крым. В социальных сетях создаются чаты городов, чрезвычайных происшествий, крымского моста. Через них вбрасывается разная ложная информация", - написал Крючков. Крючков призвал соблюдать информационную гигиену: проверять и анализировать информацию, доверять официальным СМИ и источникам.
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новости, крым, аксенов, украина, фейк
Новости, Крым, Аксенов, Украина, фейк

Украинские спецслужбы создают чаты крымских городов для вбросов фейков - советник Аксенова

10:52 09.01.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПразднование Дня воссоединения Крыма с Россией
Празднование Дня воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Крымские власти заявили об активизации украинских спецслужб в соцсетях. Об этом 9 января в телеграм-канале сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков
Сотрудники украинских спецслужб создают чаты крымских городов для вбросов ложной информации. "Крымскую тему" развивают представители украинской общественности, сообщил Крючков.
"Новый год начался с активизации работы украинских спецслужб в информационном поле. Одно из главных направлений - Крым. В социальных сетях создаются чаты городов, чрезвычайных происшествий, крымского моста. Через них вбрасывается разная ложная информация", - написал Крючков.
Крючков призвал соблюдать информационную гигиену: проверять и анализировать информацию, доверять официальным СМИ и источникам.
Сергей Аксенов в селе Азовском в Крыму
25 ноября 2022, 12:24
Запой, наркотики или шизофрения: Аксенов прокомментировал "феерический бред" ДаниловаГлава Крыма Сергей Аксёнов назвал "феерическим бредом" заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о гибели "иранских инструкторов" в Крыму. Об этом он написал 25 ноября в своем Telegram-канале
 
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