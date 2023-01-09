https://ukraina.ru/20230109/1042450799.html

Украинские спецслужбы создают чаты крымских городов для вбросов фейков - советник Аксенова

Украинские спецслужбы создают чаты крымских городов для вбросов фейков - советник Аксенова - 09.01.2023 Украина.ру

Украинские спецслужбы создают чаты крымских городов для вбросов фейков - советник Аксенова

Крымские власти заявили об активизации украинских спецслужб в соцсетях. Об этом 9 января в телеграм-канале сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков

2023-01-09T10:52

2023-01-09T10:52

2023-01-09T10:52

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Сотрудники украинских спецслужб создают чаты крымских городов для вбросов ложной информации. "Крымскую тему" развивают представители украинской общественности, сообщил Крючков."Новый год начался с активизации работы украинских спецслужб в информационном поле. Одно из главных направлений - Крым. В социальных сетях создаются чаты городов, чрезвычайных происшествий, крымского моста. Через них вбрасывается разная ложная информация", - написал Крючков. Крючков призвал соблюдать информационную гигиену: проверять и анализировать информацию, доверять официальным СМИ и источникам.

https://ukraina.ru/20221125/1041204239.html

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новости, крым, аксенов, украина, фейк