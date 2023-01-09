https://ukraina.ru/20230109/1042449251.html

38-я параллель по-киевски: с кровью украинцев

38-я параллель по-киевски: с кровью украинцев - 09.01.2023 Украина.ру

38-я параллель по-киевски: с кровью украинцев

После того как в новогодние и рождественские дни провалились все анонсированные "сюрпризы" в виде победных наступлений ВСУ на севере, в центре и на юге зоны спецвоенной операции (СВО) России на Украине, случилось то, что и должно было случиться.

2023-01-09T12:57

2023-01-09T12:57

2023-01-09T16:12

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С одной стороны, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов вольно или не вольно выдал то ли сокровенные мечты киевского режима, который хочет избежать окончательного поражения и сохраниться у власти, то ли откровенное предложение о возможных параметрах и условиях перемирия с Украиной.С другой — Запад четко и недвусмысленно заявил, что Украина должна воевать с Россией до последнего украинца и как можно дольше. И что только такая длительная и изнурительная война, как Западу кажется, для России является шансом для победы Запада в этом геополитическом противостоянии с Москвой за будущее мироустройство вообще, а не только в Европе.Рассмотрим все эти события. Данилов, этот бывший луганский мошенник, который втюхивал любителям дикой фауны щенят, перекрашенных в волчат, и который теперь все время выпячивает себя в киевском неонацистском бомонде, как «ястреб ястребов войны», фактически обрисовал то, как могут разделить Украину в случае перемирия и ее поражения в войне.По его словам, под давлением Запада и ввиду неумения победить ВСУ на поле боя российское руководство якобы может предложить Украине «корейский сценарий» завершения боевых действий. То есть разделение страны и юридическое оформление утраты Киевом контроля над восточноукраинскими территориями по примеру 38-й параллели, которая с 1953 года делит Корейский полуостров на две Кореи — Южную и Северную.«Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная 38-я параллель. Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, который они могут нам предлагать — это "38-я параллель"», — поделился своим догадками секретарь СНБОУ в эфире украинского телемарафона «Единые новости».При этом Данилов рассказал, что некие южнокорейские чиновники рассказывали ему, что они очень сожалеют о таком разделении бывшей единой страны, потому что «сегодня имеют проблемы» — практическую невозможность мирного воссоединения двух Корей.Такая же участь может ждать и Украину, уверен Данилов, не совсем, похоже, понимая, что он говорит. Или банально не зная географии и географического расположения своей страны. Ведь разделение Украины по такой логике ей выгодно по любому меридиану, с севера на юг, а не параллели — с востока на запад. Разделение по меридиану чисто гипотетически оставляло бы неонацистской части Украины выход к Черному морю, что делало бы ее и сильнее, и привлекательнее для западных спонсоров, которые могли и дальше рассчитывать на Украину как на таран против России, накачивая ее оружием. Разделение же по параллели — это отрезания от морей и морских портов, что превращает Украину в сухопутный анклав, на фиг кому нужный. Ну, разве что как опять же русофобский инструмент против Москвы, но очень слабый и временный.Но Данилов вполне может так говорить от отчаяния. Он не может не понимать, что в СВО Украина однозначно проиграет и будет уничтожена, как неонацистский рассадник зла. А вот разделение по параллели дает шанс нынешним руководителям Украины сохраниться у власти и избежать суда и ответственности за военные преступления и преступления против человечности. Надежды, оказывается, не только юношей, но и мошенников-маляров по живым щенятам питают…Однако все фантазии Данилова возможны при двух условиях: параллельном согласии на такой раздел Украины со стороны Запада и России.На Западе единого мнения на этот счет, судя по всему, пока нет. Например, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в своей новой книге «Лидерство: в исследованиях по мировой стратегии» пишет, что только нейтральный статус Украины, без вступления в НАТО, позволит завершить конфликт с Россией. Потому что, по его мнению, Россия всегда будет играть ведущую роль в мире, а «ее история и обширность будут оправдывать заботу о своей безопасности».Это, собственно, и имел в виду президент России Владимир Путин, когда в декабре 2021 года фактически выдвинул ультиматум Западу по обеспечению безопасности своей страны, игнорирование которого и привело к СВО и нынешнему плачевному состоянию Украины.Однако на Западе, конкретнее — в США, есть и другая, более живодерская, циничная и бесчеловечная точка зрения на Украину. Ее высказали в своей в колонке для The Washington Post экс-глава Госдепартамента США Кондолиза Райс (2005—2009 гг.) и бывший министр обороны страны Роберт Гейтс (2006—2011 гг.). Они фактически призвали к войне с Россией на Украине до победного конца, потому что Россия, по их мнению, никогда не согласится со своим поражением. А значит, уверены эти «эксы», Штатам на Украине нужно воевать до конца, но чужими украинскими руками и жизнями, потому что — это вообще блеск изуверства! — «у нас есть готовая нести бремя войны Украина». Как воевать, они тоже сказали: «При отсутствии успешных военных действий против российских войск давление Запада на Украину с целью переговоров о прекращении огня будет усиливаться. В нынешних обстоятельствах любое мирное соглашение даст российской стороне сильную позицию для возобновления вторжения, когда они будут готовы. Это неприемлемо. …Поскольку существуют серьезные логистические проблемы, связанные с отправкой американских танков Abrams, Германия и другие союзники должны удовлетворить эту потребность. Члены НАТО также должны предоставить украинцам ракеты большей дальности, современные беспилотники, значительные запасы боеприпасов (включая артиллерийские снаряды), дополнительные средства разведки и наблюдения и другое оборудование. Эти поставки необходимы в течение недель, а не месяцев».Другими словами, пичкать Украину оружием нужно как можно больше. И, кажется, только этим объясняется тот воинственно-милитаристский всплеск, который наблюдается в наступившем году на Западе и проявляется в чрезвычайной интенсификации поставок вооружения на Украину. Инициаторами его выступили США, которые уже выделили Украине очередной пакет военной помощи на почти 3 млрд долл., и в него вошли боевые машины пехоты (БМП) Bradley и самоходные гаубицы.А в Европе эту инициативу первой подхватила Франция, а затем к ней присоединились Великобритания, Германия, Норвегия, Нидерланды, Италия и прочие. Например, Норвегия обсуждает с Францией возможность передачи Украине систем ПВО совместного производства. Глава британского правительства Риши Сунак заявил, что Лондон взял на себя обязательство предоставить Киеву не менее 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,8 млрд долл.) помощи в 2023 году. А премьер Нидерландов Марк Рютте, как известно, уже пообещал Украине помочь «не только защитить себя», но и победить, для чего Украина получит от Нидерландов 2,5 млрд евро на различные нужды.Так вот с миру по центику и фунтику и превращают Украину в вооруженного злобного, агрессивного и не знающего даже рождественского милосердия неонацистского монстра, что и подтвердил отказ президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к рождественскому перемирию, инициированному Путиным.Но самое страшное в том, что Украина согласная с такой своей судьбой — пушечного мяса на убой, до последнего украинца: 6 января 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что, сражаясь с Россией, ВСУ «выполняют миссию НАТО». А в православное Рождество, 7 января, еще один бывший глава МИД Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Newsweek заявил, что, воюя на Украине руками украинцев, Запад получил «уникальный шанс» окончательно решить вопрос с Россией. И призвал западных политиков воспользоваться тем, что в мире есть «нация, готовая жертвовать многими жизнями, территориями и десятилетиями развития» ради победы над «заклятым врагом». То есть фактически предложил Западу использовать Украину в качестве камикадзе, даже не боясь возможного использования Россией ядерного оружия на Украине, потому что «раньше или позже» Западу придется решать и эту проблему.И это, собственно, все, что нужно знать о неонацистском режиме в Киеве, который сегодня правит Украиной и ведет ее народ на убой. И мне кажется, в Москве это уже знают. Потому что жирную точку в этих заочных и очных спорах на поле боя поставили силы СВО, которые 8 января 2023 года нанесли, как было сказано, ракетные удары «операции возмездия» по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в Краматорске, в результате которых было уничтожено более 600 украинских военнослужащих.Это была ответка России за уничтожение в новогоднюю ночь десятка мобилизованных российских солдат в Макеевке. Многие не очень верят в то, что в Краматорске в общежитии №28 находились более 700 украинских военнослужащих, а в общежитии №47 — более 600 украинских военнослужащих, и потому так много погибших среди украинцев. Но сам факт ответки говорит о том, что силы СВО желают вести операцию до победного конца. То есть до капитуляции неонацистского режима в Киеве. А большего и не нужно. По всем параллелям и меридианам.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230109/1042448980.html

https://ukraina.ru/20230109/1042449422.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

владимир скачко, эксклюзив, россия, украина, сво, алексей данилов, макеевка, новый год, всу, рождество