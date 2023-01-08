https://ukraina.ru/20230108/1042424093.html

Что нас ждет? Демография будущего

Что нас ждет? Демография будущего - 08.01.2023 Украина.ру

Что нас ждет? Демография будущего

Сколько нас будет жить на Земле в 2030 году? В 2050? В 2100? Где мы будем жить? И какими будем?

2023-01-08T07:01

2023-01-08T07:01

2023-01-08T07:10

эксклюзив

демография

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Послушаем, что говорят учёные - демографы. Какой прогноз на это столетие?Осенью 2022 года нас, землян, стало уже 8 миллиардов человек. Что же будет дальше?В 2030 нас будет 8,5 миллиардов.В 2050 - 9,7 миллиардов.В 2080 - 10,4 миллиарда.После этого, по прогнозам учёных, рост прекратится. Примерно такое же количество землян вступит в 2100 год.Но уже есть и совершенно другие оценки количества землян в будущем.Учёные Вашингтонского университета в 2020 году сделали пересчёт и спрогнозировали всего лишь 8,8 миллиардов человек к 2100 году. Да, рост резко замедляется, вопреки предыдущим катастрофическим прогнозам (20 миллиардов). Но пока что всё равно общее количество людей на планете увеличивается.Кто ставит рекордыОсновной прирост населения в ближайшие годы, до 2050, обеспечит восемь государств.Это Египет, Эфиопия, Нигерия, Танзания, Демократическая республика Конго, Индия, Пакистан и Филиппины.Нетрудно заметить, что самым быстрорастущим континентом станет Африка.А в Африке самая быстрорастущая - Нигерия. Сейчас эта страна на 7 месте в мире, но к 2050 она окажется на 3-ьем месте и обгонит США.Индия с Пакистаном и Филиппины... А где же Китай? Китая нет в этом списке, и это большая проблема для страны.Из-за того, что во времена политики "одна семья - один ребенок" (с 1980 по 2015), в основном, правдами и неправдами, в семьях рождались мальчики, теперь в Китае огромный дефицит невест. И жизнь стала сложнее, молодёжь женится позже, если вообще женится.Прогноз для Китая на будущее - уменьшение численности населения. На 6 миллионов каждый год до 2040 года. После 2040 года количество жителей будет уменьшаться на 12 миллионов ежегодно.Но и население Европы, несмотря на все усилия властей, сокращается. В 2020 - на 750.000 человек. В 2021 - на 1,4 миллиона. Причина всё та же - низкая рождаемость.Население Европы будет сокращаться так же "стабильно" до 2100 года. Дальше пока никто не заглядывает, кроме футурологов.Сегодняшние лидеры стран по населению:Индия 1.426.000.000Китай 1.410.000.000США - на 3 месте (раньше на этом месте был Советский Союз) 336.000.000Индонезия 280.000.000Пакистан 227.000.000Нигерия 218.000.000Бразилия 216.000.000Бангладеш 179.000.000Россия - на 9 месте - 147.000.000Мексика - 128.000.000По населению России прогнозы противоречивые. Есть прогноз о серьезном сокращении численности, до 80-90 миллионов, есть об увеличении до 160 миллионов и больше. Время покажет, а мы будем надеяться на то, что нас будет больше.РождаемостьВ большинстве стран мира не удаётся достичь коэффициента уровня воспроизводства - 2,1 ребенка на женщину.Катастрофический коэффициент рождаемости в таких странах как Южная Корея (0,84) и Гонконг (0,87), Сингапур (1,1). Сингапур всеми силами поощряет миграцию, Южная Корея пытается вводить льготы для родителей.Южной Корее принадлежит ещё один антирекорд. Средний возраст женщин, которые впервые становятся мамами - 31 год. Это самый высокий показатель в мире. Но вообще это общемировой тренд, мамы во всех странах становятся всё старше. И всё чаще ограничиваются одним ребенком.В США коэффициент - 1,76. И держится он на относительно нормальном уровне, хотя и ниже уровня воспроизводства, благодаря испаноязычному населению и огромному количеству мигрантов.В Европе коэффициент подрос за последние 20 лет. С 1,4 до 1,6. Интересно, как этого добились? Всем известно, как. Мигранты.Франкфурт на Майне, например, в прошлом году тоже стал рекордсменом - это первый город Германии, где коренные немцы составляют теперь меньшинство.ПенсионерыНо самое главное, что из этого следует - увеличение числа пенсионеров во всем мире в таких масштабах, что мы даже представить себе не можем сейчас, как изменится наша реальность.Футурологи не описывали наш будущий мир как "мир старцев". Но может быть, действительно, удастся в будущем оставаться относительно молодым человеком всё дольше? Потому что в своей массе земляне стремительно стареют, увы.Сегодня людей пенсионного возраста в мире немного меньше миллиарда. В 2050 году пожилых людей будет уже два миллиарда.То есть, например, если в Европе люди пожилого возраста составляют сейчас четверть населения, 25 процентов, то через 27 лет, в 2050, их будет 35 процентов, каждый третий житель Европы будет пенсионером.Значительно вырастет доля тех, кто старше 80 лет. Конечно, благодаря здравоохранению. Сегодня таких людей в мире около 140 миллионов. К 2050 их станет 425 миллионов. К 2100 - миллиард.Это, конечно, очень здорово, что мы начнем жить дольше. Но как будут выживать государства, где треть населения - пенсионеры?Поменяется сам взгляд на "пожилых", возраст "старости" и трудоспособности будет сдвигаться, увеличиваться.Большинство "новых пенсионеров" будет в состоянии вести активный образ жизни, работать по мере сил. Это будет, конечно, поощряться.Уже сейчас, если зайти на Ютуб, можно увидеть множество немолодых спортивных блогеров (больше всё-таки блогерш) с историями типа "а в 60, 65, 70... я пошла в спортзал и начала силовые тренировки со штангой".Это - тренд будущего. Продлить молодость и бодрость души и тела как можно дольше - по сути, это теперь обязанность землян.Представьте, прилетят инопланетяне, а навстречу мы бежим - с палочками, хватаясь за сердце. Нет уж, лучше в спортзал и за штангу!Кто нас покинетПервые кандидаты на вымирание - страны Прибалтики и Болгария.Список рекордсменов по убыли населения.Топ - 15:БолгарияЛитваЛатвияУкраинаСербияБосния и ГерцеговинаХорватияЯпонияМолдоваАлбанияРумынияГрецияЭстонияВенгрияПольшаБудут ли вообще существовать эти государства? Кто-то из них останется только формально государством, а на деле - несколько сотен тысяч пенсионеров.Что будет в УкраинеНа самом деле, никто не знает, сколько человек в Украине было в 2015, в 2020 или 2022. Переписи населения за последние 20 лет не было только в трёх странах мира: Украина, Сомали и Северная Македония.Тем более после потери части территории. По "отчёту Дубилета", члена Кабмина Украины, в 2019 году на территории, которую контролировала Украина, осталось 39 миллионов человек.НАН Украины заявляла о 38 миллионах жителей Украины на 2021 год.Проект госбюджета Украины и вовсе учитывал численность населения в 34,5 миллиона человек (на 1 января 2022 года). Около 12 миллионов уехали из страны в 2022. Около 5,5 миллионов вернулись назад.То есть сегодня в Украине осталось примерно 27-28 миллионов человек. Причем с преобладанием, конечно, людей старшего возраста.Население Украины по возрастам и раньше состояло из большого количества пенсионеров и катастрофически маленького количества молодежи, от 10 до 30 лет. Всё время "независимости" рождаемость в стране уменьшалась, а миграция увеличивалась.Украина и раньше находилась в первой "двадцатке" стран мира с самым старым населением. Тоже небольшой, но очень грустный антирекорд.УрбанизацияНаша цивилизация превращается почти повсеместно (кроме Африки южнее Сахары) в цивилизацию пожилых людей. Но произойдёт и ещё одно грандиозное изменение.Считается, что уже к 2030 году 70 процентов населения Земли будет жить в городах. Причём половина этих городов ещё не построена. Конечно, в первую очередь это будет миграция сельского населения в города в Азии и Африке.Но какие же города будут крупнейшими? Это сложно прогнозировать, так как всё время появляются новые кандидаты и рекордсмены. Но примерный список на 2030 год выглядит так:Токио - 38 миллионов, Дели - 25 миллионов, Шанхай - 23, Мехико Мумбаи, Сан-Пауло, Осака - по 20 миллионов. Пекин - 19. Нью-Йорк и Каир - по 18 миллионов.Лондон и Париж, которые входили в десятку крупнейших городов в 1950, сегодня далеко за её пределами.А после 2050 года все крупнейшие города, девять из десяти, будут расположены в Африке и Азии.На первом месте среди всех городов мира, скорее всего, будет крупнейший город Нигерии, портовая столица страны, Лагос. Его агломерация уже сегодня - 20 миллионов человек.Прогноз Сергей КапицыВпервые за все годы прогнозов ООН приняла версию о том, что население Земли будет стабилизироваться на уровне 10,4 миллиарда.Раньше назывались цифры и в 20 миллиардов (доклад Римского клуба), исходя из чего делались катастрофические прогнозы: перенаселение земли, глобальное потепление, загрязнение земли и атмосферы, нехватка воды и еды.Русский учёный Сергей Капица предсказывал, что никакого "перенаселения" не будет, гораздо раньше, чем это наконец признало ООН.До этого была "демографическая революция" на повышение, теперь другая демографическая волна, на понижение. Так что мы просто живем в моменте перехода от одной революции к другой.В 1960 году на Земле жило 3 миллиарда человек.В 2000 году - 6 миллиардов.Сейчас нас 8 миллиардов.И похоже, никто не может предсказать, сколько точно нас будет к концу века - 8,8 миллиардов, 9, 10, 11 миллиардов?Но к счастью, уже точно видно, что "перенаселение" планеты отменяется.Осталось только найти "таблетки молодости"!

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, демография