https://ukraina.ru/20230106/1042413491.html

Украинский министр обороны нашел "виноватых" в плохой дисциплине в ВСУ

Украинский министр обороны нашел "виноватых" в плохой дисциплине в ВСУ - 06.01.2023 Украина.ру

Украинский министр обороны нашел "виноватых" в плохой дисциплине в ВСУ

"Проплаченные россиянами подстрекатели" виноваты в плохой дисциплине в рядах украинской армии, из-за этого Киеву пришлось принять закон об усилении ответственности военнослужащих. Об этом заявил накануне в интервью журналистке Елене Фроляк глава Минобороны Украины Алексей Резников, передает "Страна.UA" 6 января

2023-01-06T09:32

2023-01-06T09:32

2023-01-06T09:59

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всу

минобороны украины

алексей резников

дезертирство

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"Это была инициатива военных, потому что есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди, злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности. То есть, принцип неотвратимости наказания не работал на этом моменте", - объяснил он.Просьба была направлена по инициативе Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, уточнил Резников.По словам Резникова, действия таких "провокаторов" приводят к тому, что бойцы дезертируют, из-за чего погибают другие военнослужащие.Из-за тяжелейших условий службы в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцы сдаются российским военным при первой же возможности, написал ранее обозреватель польской газеты NDP Яцек Тохман. Журналист предположил, что украинские власти планируют ужесточить закон о дезертирах именно из-за тяжелого положения ВСУ, которые полностью деморализованы и дезориентированы.О дезертирстве украинских военных и иностранных наемников также рассказал британский наемник Джозеф Макдональд, вернувшийся с Украины с тяжелым ранением. "Великий исход солдат удачи" назвал он бегство иностранцев, которые не были готовы встретиться в реальном бою с российской армией.

https://ukraina.ru/20221221/1041981642.html

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новости, всу, минобороны украины, алексей резников, дезертирство