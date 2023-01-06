https://ukraina.ru/20230106/1042413491.html
Украинский министр обороны нашел "виноватых" в плохой дисциплине в ВСУ
Украинский министр обороны нашел "виноватых" в плохой дисциплине в ВСУ - 06.01.2023 Украина.ру
Украинский министр обороны нашел "виноватых" в плохой дисциплине в ВСУ
"Проплаченные россиянами подстрекатели" виноваты в плохой дисциплине в рядах украинской армии, из-за этого Киеву пришлось принять закон об усилении ответственности военнослужащих. Об этом заявил накануне в интервью журналистке Елене Фроляк глава Минобороны Украины Алексей Резников, передает "Страна.UA" 6 января
2023-01-06T09:32
2023-01-06T09:32
2023-01-06T09:59
новости
всу
минобороны украины
алексей резников
дезертирство
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"Это была инициатива военных, потому что есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди, злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности. То есть, принцип неотвратимости наказания не работал на этом моменте", - объяснил он.Просьба была направлена по инициативе Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, уточнил Резников.По словам Резникова, действия таких "провокаторов" приводят к тому, что бойцы дезертируют, из-за чего погибают другие военнослужащие.Из-за тяжелейших условий службы в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцы сдаются российским военным при первой же возможности, написал ранее обозреватель польской газеты NDP Яцек Тохман. Журналист предположил, что украинские власти планируют ужесточить закон о дезертирах именно из-за тяжелого положения ВСУ, которые полностью деморализованы и дезориентированы.О дезертирстве украинских военных и иностранных наемников также рассказал британский наемник Джозеф Макдональд, вернувшийся с Украины с тяжелым ранением. "Великий исход солдат удачи" назвал он бегство иностранцев, которые не были готовы встретиться в реальном бою с российской армией.
https://ukraina.ru/20221221/1041981642.html
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новости, всу, минобороны украины, алексей резников, дезертирство
Украинский министр обороны нашел "виноватых" в плохой дисциплине в ВСУ
09:32 06.01.2023 (обновлено: 09:59 06.01.2023)
"Проплаченные россиянами подстрекатели" виноваты в плохой дисциплине в рядах украинской армии, из-за этого Киеву пришлось принять закон об усилении ответственности военнослужащих. Об этом заявил накануне в интервью журналистке Елене Фроляк глава Минобороны Украины Алексей Резников, передает "Страна.UA" 6 января
"Это была инициатива военных, потому что есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди, злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности. То есть, принцип неотвратимости наказания не работал на этом моменте", - объяснил он
.
Просьба была направлена по инициативе Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного
, уточнил Резников.
По словам Резникова, действия таких "провокаторов" приводят к тому, что бойцы дезертируют, из-за чего погибают другие военнослужащие.
Из-за тяжелейших условий службы в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцы сдаются российским военным при первой же возможности, написал ранее обозреватель польской газеты NDP Яцек Тохман. Журналист предположил, что украинские власти планируют ужесточить закон о дезертирах именно из-за тяжелого положения ВСУ, которые полностью деморализованы и дезориентированы.
О дезертирстве украинских военных и иностранных наемников также рассказал британский наемник Джозеф Макдональд, вернувшийся с Украины с тяжелым ранением. "Великий исход солдат удачи" назвал он бегство иностранцев, которые не были готовы встретиться в реальном бою с российской армией.