Украинский министр обороны нашел "виноватых" в плохой дисциплине в ВСУ - 06.01.2023 Украина.ру
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Украинский министр обороны нашел "виноватых" в плохой дисциплине в ВСУ
Украинский министр обороны нашел "виноватых" в плохой дисциплине в ВСУ - 06.01.2023 Украина.ру
Украинский министр обороны нашел "виноватых" в плохой дисциплине в ВСУ
"Проплаченные россиянами подстрекатели" виноваты в плохой дисциплине в рядах украинской армии, из-за этого Киеву пришлось принять закон об усилении ответственности военнослужащих. Об этом заявил накануне в интервью журналистке Елене Фроляк глава Минобороны Украины Алексей Резников, передает "Страна.UA" 6 января
2023-01-06T09:32
2023-01-06T09:59
новости
всу
минобороны украины
алексей резников
дезертирство
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"Это была инициатива военных, потому что есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди, злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности. То есть, принцип неотвратимости наказания не работал на этом моменте", - объяснил он.Просьба была направлена по инициативе Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, уточнил Резников.По словам Резникова, действия таких "провокаторов" приводят к тому, что бойцы дезертируют, из-за чего погибают другие военнослужащие.Из-за тяжелейших условий службы в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцы сдаются российским военным при первой же возможности, написал ранее обозреватель польской газеты NDP Яцек Тохман. Журналист предположил, что украинские власти планируют ужесточить закон о дезертирах именно из-за тяжелого положения ВСУ, которые полностью деморализованы и дезориентированы.О дезертирстве украинских военных и иностранных наемников также рассказал британский наемник Джозеф Макдональд, вернувшийся с Украины с тяжелым ранением. "Великий исход солдат удачи" назвал он бегство иностранцев, которые не были готовы встретиться в реальном бою с российской армией.
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новости, всу, минобороны украины, алексей резников, дезертирство
Новости, ВСУ, Минобороны Украины, Алексей Резников, дезертирство

Украинский министр обороны нашел "виноватых" в плохой дисциплине в ВСУ

09:32 06.01.2023 (обновлено: 09:59 06.01.2023)
 
© Фото : пресс-служба Минобороны УкраиныАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© Фото : пресс-служба Минобороны Украины
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"Проплаченные россиянами подстрекатели" виноваты в плохой дисциплине в рядах украинской армии, из-за этого Киеву пришлось принять закон об усилении ответственности военнослужащих. Об этом заявил накануне в интервью журналистке Елене Фроляк глава Минобороны Украины Алексей Резников, передает "Страна.UA" 6 января
"Это была инициатива военных, потому что есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди, злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности. То есть, принцип неотвратимости наказания не работал на этом моменте", - объяснил он.
Просьба была направлена по инициативе Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, уточнил Резников.
По словам Резникова, действия таких "провокаторов" приводят к тому, что бойцы дезертируют, из-за чего погибают другие военнослужащие.
Из-за тяжелейших условий службы в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцы сдаются российским военным при первой же возможности, написал ранее обозреватель польской газеты NDP Яцек Тохман. Журналист предположил, что украинские власти планируют ужесточить закон о дезертирах именно из-за тяжелого положения ВСУ, которые полностью деморализованы и дезориентированы.
О дезертирстве украинских военных и иностранных наемников также рассказал британский наемник Джозеф Макдональд, вернувшийся с Украины с тяжелым ранением. "Великий исход солдат удачи" назвал он бегство иностранцев, которые не были готовы встретиться в реальном бою с российской армией.
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