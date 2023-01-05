Путин поручил ввести режим прекращения огня в зоне СВО на Рождество - 05.01.2023 Украина.ру
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Путин поручил ввести режим прекращения огня в зоне СВО на Рождество
Путин поручил ввести режим прекращения огня в зоне СВО на Рождество - 05.01.2023 Украина.ру
Путин поручил ввести режим прекращения огня в зоне СВО на Рождество
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщается 5 января на сайте Кремля
2023-01-05T18:20
2023-01-05T18:20
новости
рождество
владимир путин
спецоперация
сергей шойгу
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Кроме того, в Кремле призвали Киев также дать православным отпраздновать Рождество в режиме тишины."Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", - сказано в обращении.Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился ко всем сторонам конфликта и призвал к Рождественскому перемирию.
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новости, рождество, владимир путин, спецоперация, сергей шойгу
Новости, Рождество, Владимир Путин, Спецоперация, Сергей Шойгу

Путин поручил ввести режим прекращения огня в зоне СВО на Рождество

18:20 05.01.2023
 
© Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Тулу
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Тулу
© Пресс-служба Президента РФ
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Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщается 5 января на сайте Кремля
Кроме того, в Кремле призвали Киев также дать православным отпраздновать Рождество в режиме тишины.
"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", - сказано в обращении.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился ко всем сторонам конфликта и призвал к Рождественскому перемирию.
Патриарх Кирилл совершил божественную литургию с сестрами Милосердия - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 11:52
Патриарх Кирилл призвал установить Рождественское перемириеПатриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал стороны конфликта на Украине установитьРождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, сообщает пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ) 5 января
 
НовостиРождествоВладимир ПутинСпецоперацияСергей Шойгу
 
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