https://ukraina.ru/20230105/1042412504.html
Путин поручил ввести режим прекращения огня в зоне СВО на Рождество
Путин поручил ввести режим прекращения огня в зоне СВО на Рождество - 05.01.2023 Украина.ру
Путин поручил ввести режим прекращения огня в зоне СВО на Рождество
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщается 5 января на сайте Кремля
2023-01-05T18:20
2023-01-05T18:20
2023-01-05T18:20
новости
рождество
владимир путин
спецоперация
сергей шойгу
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Кроме того, в Кремле призвали Киев также дать православным отпраздновать Рождество в режиме тишины."Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", - сказано в обращении.Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился ко всем сторонам конфликта и призвал к Рождественскому перемирию.
https://ukraina.ru/20230105/1042405852.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, рождество, владимир путин, спецоперация, сергей шойгу
Новости, Рождество, Владимир Путин, Спецоперация, Сергей Шойгу
Путин поручил ввести режим прекращения огня в зоне СВО на Рождество
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщается 5 января на сайте Кремля