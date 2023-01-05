https://ukraina.ru/20230105/1042412271.html
На Украине официально забрали у канонической церкви главные храмы Киево-Печерской лавры
На Украине официально забрали у канонической церкви главные храмы Киево-Печерской лавры - 05.01.2023 Украина.ру
На Украине официально забрали у канонической церкви главные храмы Киево-Печерской лавры
Успенский Собор и Трапезная церковь – главные храмы Киево-Печерской лавры переданы в собственность государства. Украинской православной церкви (УПЦ) не продлен срок аренды, сообщает 5 января пресс-служба Министерства культуры Украины
2023-01-05T16:19
2023-01-05T16:19
2023-01-05T16:19
новости
упц
киево-печерская лавра
православие
храм
украина
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Комиссия, проводившая процесс изъятия и передачи работала со второго по пятое января. Была проведена инвентаризация имущества – зданий, икон и иконостасов, ворот, люстр, и всего остального."Украинская святыня должна служить всему украинскому народу, этого принципа мы будем придерживаться и далее. Благодарю членов комиссии за быструю и эффективную работу в интересах государства", - заявил глава ведомства Александр Ткаченко.Уточняется, что настоятель лавры митрополит Павел (Лебедь) не присутствовал на подписании документа о "возвращении" строений обители.Киево-Печерская лавра – одна из пяти православных лавр канонической церкви на территории бывшего Советского Союза. На Украине остается еще одна – Почаевская лавра в Тернопольской области, а также Святогорская лавра около Славянска (ДНР) временно находится под контролем киевского режима.СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.Обыски СБУ в лавре делаются, во-первых, чтобы отвлечь население от всех неудач на фронте и в целом тягостей жизни украинцев под ударами российских ракет. Во-вторых, чтобы еще раз подтвердить свое безнаказанное всесилие, ударить по тому, что в массовом сознании является неприкосновенным, заявил обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, упц, киево-печерская лавра, православие, храм, украина
На Украине официально забрали у канонической церкви главные храмы Киево-Печерской лавры
Успенский Собор и Трапезная церковь – главные храмы Киево-Печерской лавры переданы в собственность государства. Украинской православной церкви (УПЦ) не продлен срок аренды, сообщает 5 января пресс-служба Министерства культуры Украины
Комиссия, проводившая процесс изъятия и передачи работала со второго по пятое января. Была проведена инвентаризация имущества – зданий, икон и иконостасов, ворот, люстр, и всего остального.
"Украинская святыня должна служить всему украинскому народу, этого принципа мы будем придерживаться и далее. Благодарю членов комиссии за быструю и эффективную работу в интересах государства", - заявил глава ведомства Александр Ткаченко.
Уточняется, что настоятель лавры митрополит Павел (Лебедь) не присутствовал на подписании документа о "возвращении" строений обители.
Киево-Печерская лавра – одна из пяти православных лавр канонической церкви на территории бывшего Советского Союза. На Украине остается еще одна – Почаевская лавра в Тернопольской области, а также Святогорская лавра около Славянска (ДНР) временно находится под контролем киевского режима.
СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.
Обыски СБУ в лавре делаются, во-первых, чтобы отвлечь население от всех неудач на фронте и в целом тягостей жизни украинцев под ударами российских ракет. Во-вторых, чтобы еще раз подтвердить свое безнаказанное всесилие, ударить по тому, что в массовом сознании является неприкосновенным, заявил обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.