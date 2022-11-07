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Джип депутата Госдумы едва не подорвался на французской мине в Херсонской области

Джип депутата Госдумы едва не подорвался на французской мине в Херсонской области - 07.11.2022 Украина.ру

Джип депутата Госдумы едва не подорвался на французской мине в Херсонской области

Внедорожник с депутатом Госдумы России Александром Бородаем едва не подорвался на французской противотанковой мине в Херсонской области. Видеозапись последствий 7 ноября опубликовали в Telegram

2022-11-07T16:33

2022-11-07T16:33

2022-11-07T16:33

новости

мины

депутат

херсонская область

бородай

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Джип с депутатом Госдумы России Александром Бородаем едва не подорвался на французской противотанковой мине HPD-2A2. Автомобиль проехал рядом с прикопанным в песчаной почве боеприпасом, он не сдетонировал. Инцидент произошел на грунтовой дороге в Херсонской области. Перед джипом Бородая остановился другой внедорожник. По словам Бородая, "кому-то там не очень повезло".Депутата попросили не топтаться около мины. Подорвался на мине джип его охранника, предположили в сети. Мины HPD-2 способны пробить до 150 миллиметров брони, их закладывают на глубине до полутора метров. Мина активируется через десять минут после установки, и самоликвидируется через 30 дней. Датчик реагирует на металл. Подрыв происходит в два этапа: после первого взрыва обнажается грунт, которым она прикопана, второй наносит поражение. Возможно, мина около джипа Бородая не сработала после порохового сброса.В 2006 году было произведено около 400 тысяч мин этого типа. Они стояли на вооружении французской армии, также их приобретали Бельгия и Норвегия. По данным из открытых источников, мины типа HPD-2 производят в Швейцарии для швейцарской армии под названием Pzaw Mi 88.В августе 2022 года мины HPD-2а2 обнаружили в Донецкой Народной Республике, на позициях 72-й механизированной бригады ВСУ. В Минобороны России заявили, что мины нельзя обезвредить и извлекать. Применение такого вооружения запрещено Женевской конвенцией 1980 года. В июле профильные украинские СМИ подтвердили поставки мин HPD-2а2 украинским войскам.

https://ukraina.ru/20221025/1040122031.html

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новости, мины, депутат, херсонская область, бородай