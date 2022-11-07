Ситуация со 155 бригадой, шок Коломойского, прибытие NASAMS. Главное на Украине на 16:00 7 ноября - 07.11.2022 Украина.ру
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Ситуация со 155 бригадой, шок Коломойского, прибытие NASAMS. Главное на Украине на 16:00 7 ноября
Ситуация со 155 бригадой, шок Коломойского, прибытие NASAMS. Главное на Украине на 16:00 7 ноября - 07.11.2022 Украина.ру
Ситуация со 155 бригадой, шок Коломойского, прибытие NASAMS. Главное на Украине на 16:00 7 ноября
Минобороны РФ опровергло информацию о больших потерях 155-й бригады ТОФ в зоне спецоперации. Принадлежащие олигарху Игорю Коломойскому акции важнейших предприятий отобрало украинское государство. На Украину прибыли западные системы ПВО
2022-11-07T16:00
2022-11-07T16:00
хроники
эксклюзив
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В Министерстве обороны прокомментировали ситуацию со 155-й бригадой Тихоокеанского флота, о больших потерях которой 6 ноября.В ведомстве заявили, что подразделения, о которых идет речь, более десяти суток ведут эффективные наступательные действия на Угледарском направлении против украинской армии и иностранных наёмников, продвижение вперед в полосе ответственности бригады — до пяти километров в глубину украинских оборонительных позиций."За счёт грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй", — процитировало РИА "Новости" Минобороны РФ.Там также добавили, что потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках — девять к одному в людях и технике.Днём ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о письме морских пехотинцев с Дальнего Востока."Тяжёлая ситуация в Павловке (ДНР). Морпехи нашей 155-й бригады обратились к губернатору Приморья Олегу Кожемяко. Письмо не привожу. Суть его передана в Минобороны России. Оригинал в Приморье. Сказано: большие потери, невозможность донести в высшее руководство информацию о наших высоких бесполезных потерях в людях и в технике. Цифры у меня есть, но дальше это дело Генеральной прокуратуры. Морпехи просят Олега Кожемяко обратиться в МО, чтоб прислали комиссию, для срочного разбора ситуации. В письме звучат три громкие фамилии, знаю, но не привожу. Впрочем, и сам пост-то публикую, потому, как о ситуации в Павловке наверх талдычат уже несколько дней, а кровь всё льется и льется", - написал Сладков в своём телеграм-канале.В другой записи от подтвердил подлинность этой записи, заявив, что его канал никто не взламывал.Информацию о том, что в Павловке не всё благополучно подтвердил и командир бригады "Восток" НМ ДНР Александр Ходаковский. А некоторые блогеры, в том числе и принимающие участие в специальной военной операции, опубликовали сам текст письма.Утром 7 ноября стало известно, что губернатор Приморья обратил внимание на проблему."Мы связались с командирами наших морпехов на передовой. Это ребята, которые в боях с самого начала операции. Им мы доверяем. От них информация по поводу боев за Павловку такая: "Наступаем жестко, да потери есть, но далеко не такие". Это говорит не штабной офицер, а боевой командир. Он подчеркнул, что потери приморцев значительно преувеличены! Для нас любые потери среди земляков – большая утрата и боль. Мы скорбим по погибшим. И будем оказывать помощь семьям и раненым", - указывалось в заявлении Кожемяко в его телеграм-канале.Губернатор заявил, что знает из первых уст о том, что "наши бойцы проявили под Павловкой, как и на протяжении всей специальной военной операции, настоящий героизм и беспримерное мужество, нанесли противнику серьёзный урон"."Ещё раз подчеркну, что мы направили в военную прокуратуру материалы относительно событий, описанных в сообщении. В условиях информационной войны любые публикации в социальных сетях требуют проверки. Уверен, что в любом случае разбор этой ситуации будет проведён и компетентные органы дадут свою оценку", - заявил Кожемяко.Позже уже Минобороны прокомментировали обстановку в Павловке.Шок КоломойскогоСтратегически важные предприятия, связанные с олигархами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным переходят в собственность государства, сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а также миноритарных акционеров "Укрнафты".По их данным, 6 ноября НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО " Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор". Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства.Компаниям Коломойского в "Укрнафте" принадлежит около 42% акций. Государству в лице НАК "Нафтогаз" к этому принадлежали 50% плюс 1 акция. Владельцами других акций являются миноритарные акционеры. "Укрнафта" в свою очередь является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины.В "Укртатнафте" днепропетровский олигарх совместно с партнером Геннадием Боголюбовым владели около 60%. Ключевым активом "Укртатнафты" является Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, выведенный ударами из строя в ме этого года.До недавнего времени владельцем "Мотор Сич" был Вячеслав Богуслаев, который в 2017 году продал 56% акций компании китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Однако Украина заблокировала операции с акциями "Мотор Сичи", что вызвало серьёзное охлаждение с Китаем. В октябре этого года Богуслаева арестовали, обвинив в государственной измене.Компания "АвтоКрАЗ" входит в группу "Финансы и кредит" олигарха Константина Жеваго, который покинут страны. Предприятие занимается изготовлением большегрузных автомобилей."Запорожтрансформатор" – предприятие-банкрот, производящее трансформаторное и реакторное оборудование. Его владельцем является Константин Григоришин.Пока неизвестно, будет ли передача акций этих предприятий компенсироваться их бывшим собственникам и миноритарным акционерам.Однако уже известно, что решение государства вызвало шок у Коломойского."Это (отчуждение пакетов акций олигарха в "Укрнафте" и "Укртатнафте" - Ред.) обнаружили сегодня утром регистраторы и юристы по реестрам. Для Коломойского и всего его окружения это было шоком - никто такого не ожидал. До сих пор нам никто не пояснил мотивы и юридическое обоснование такого решения. Есть лишь неофициальная информация, что решение об отчуждении акций было принято на заседании Ставки верховного главнокомандующего", - рассказал украинскому изданию "Страна" источник в окружении Коломойского.По словам источника, теперь под вопросом функционирование телеканала "1+1", так как основным ресурсом для его финансирования были доходы Коломойского от нефтяных компаний.Прибытие NASAMSО прибытии западных систем ПВО на Украину сообщил глава Минобороны страны Алексей Резников."Смотрите, кто приехал! Зенитно-ракетные комплексы NASAMS и "Аспид" прибыли в Украину. Это оружие значительно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным. Мы будем продолжать сбивать атакующие нас вражеские цели. Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США", - заявил Резников.Ранее, 31 октября, на брифинге представитель Пентагона заявил о том, что США поставят на Украину восемь систем противовоздушной обороны NASAMS. При этом две системы обещали поставить "в ближайшем будущем".Позже, в ноябре, стало известно, что Испания передает Украине новый пакет военной помощи, который включает батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide, системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним.
https://ukraina.ru/20221107/1040556279.html
https://ukraina.ru/20221107/1040548555.html
https://ukraina.ru/20221106/1040539500.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Ситуация со 155 бригадой, шок Коломойского, прибытие NASAMS. Главное на Украине на 16:00 7 ноября

16:00 07.11.2022
 
© РИА Новости . Николай Лысенко / Перейти в фотобанкОлигарх Игорь Коломойский
Олигарх Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Николай Лысенко
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Егор Леев
автор Украина.ру
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Минобороны РФ опровергло информацию о больших потерях 155-й бригады ТОФ в зоне спецоперации. Принадлежащие олигарху Игорю Коломойскому акции важнейших предприятий отобрало украинское государство. На Украину прибыли западные системы ПВО
В Министерстве обороны прокомментировали ситуацию со 155-й бригадой Тихоокеанского флота, о больших потерях которой 6 ноября.
В ведомстве заявили, что подразделения, о которых идет речь, более десяти суток ведут эффективные наступательные действия на Угледарском направлении против украинской армии и иностранных наёмников, продвижение вперед в полосе ответственности бригады — до пяти километров в глубину украинских оборонительных позиций.
"За счёт грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй", — процитировало РИА "Новости" Минобороны РФ.
Там также добавили, что потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках — девять к одному в людях и технике.
Днём ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о письме морских пехотинцев с Дальнего Востока.
"Тяжёлая ситуация в Павловке (ДНР). Морпехи нашей 155-й бригады обратились к губернатору Приморья Олегу Кожемяко. Письмо не привожу. Суть его передана в Минобороны России. Оригинал в Приморье. Сказано: большие потери, невозможность донести в высшее руководство информацию о наших высоких бесполезных потерях в людях и в технике. Цифры у меня есть, но дальше это дело Генеральной прокуратуры. Морпехи просят Олега Кожемяко обратиться в МО, чтоб прислали комиссию, для срочного разбора ситуации. В письме звучат три громкие фамилии, знаю, но не привожу. Впрочем, и сам пост-то публикую, потому, как о ситуации в Павловке наверх талдычат уже несколько дней, а кровь всё льется и льется", - написал Сладков в своём телеграм-канале.
В другой записи от подтвердил подлинность этой записи, заявив, что его канал никто не взламывал.
Информацию о том, что в Павловке не всё благополучно подтвердил и командир бригады "Восток" НМ ДНР Александр Ходаковский. А некоторые блогеры, в том числе и принимающие участие в специальной военной операции, опубликовали сам текст письма.
Утром 7 ноября стало известно, что губернатор Приморья обратил внимание на проблему.
"Мы связались с командирами наших морпехов на передовой. Это ребята, которые в боях с самого начала операции. Им мы доверяем. От них информация по поводу боев за Павловку такая: "Наступаем жестко, да потери есть, но далеко не такие". Это говорит не штабной офицер, а боевой командир. Он подчеркнул, что потери приморцев значительно преувеличены! Для нас любые потери среди земляков – большая утрата и боль. Мы скорбим по погибшим. И будем оказывать помощь семьям и раненым", - указывалось в заявлении Кожемяко в его телеграм-канале.
Губернатор заявил, что знает из первых уст о том, что "наши бойцы проявили под Павловкой, как и на протяжении всей специальной военной операции, настоящий героизм и беспримерное мужество, нанесли противнику серьёзный урон".
Боевая подготовка мобилизованных в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
12:08
Усиление мобилизованными, обстрелы, брошюра для сенаторов. Главное на Украине на 12:00 7 ноябряОборону в Энергодаре усилили мобилизованными. Украинские военные продолжают ожесточённые обстрелы новых регионов России. В Совете Федерации подготовили брошюры о задачах специальной военной операции на Украине
"Ещё раз подчеркну, что мы направили в военную прокуратуру материалы относительно событий, описанных в сообщении. В условиях информационной войны любые публикации в социальных сетях требуют проверки. Уверен, что в любом случае разбор этой ситуации будет проведён и компетентные органы дадут свою оценку", - заявил Кожемяко.
Позже уже Минобороны прокомментировали обстановку в Павловке.
Шок Коломойского
Стратегически важные предприятия, связанные с олигархами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным переходят в собственность государства, сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а также миноритарных акционеров "Укрнафты".
По их данным, 6 ноября НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО " Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор". Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства.
Компаниям Коломойского в "Укрнафте" принадлежит около 42% акций. Государству в лице НАК "Нафтогаз" к этому принадлежали 50% плюс 1 акция. Владельцами других акций являются миноритарные акционеры. "Укрнафта" в свою очередь является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины.
В "Укртатнафте" днепропетровский олигарх совместно с партнером Геннадием Боголюбовым владели около 60%. Ключевым активом "Укртатнафты" является Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, выведенный ударами из строя в ме этого года.
Пожар в здании управления железными дорогами в Донецке в результате украинского обстрела - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
09:51
Тяжелая ночь в Херсоне, удар по Донецку. Главное на Украине на утро 7 ноябряМинувшая ночь в Херсоне была тяжелой. На Украине начались экстренные и плановые отключения электроэнергии. ВСУ уничтожили здание управления Донецкой железной дороги
До недавнего времени владельцем "Мотор Сич" был Вячеслав Богуслаев, который в 2017 году продал 56% акций компании китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Однако Украина заблокировала операции с акциями "Мотор Сичи", что вызвало серьёзное охлаждение с Китаем. В октябре этого года Богуслаева арестовали, обвинив в государственной измене.
Компания "АвтоКрАЗ" входит в группу "Финансы и кредит" олигарха Константина Жеваго, который покинут страны. Предприятие занимается изготовлением большегрузных автомобилей.
"Запорожтрансформатор" – предприятие-банкрот, производящее трансформаторное и реакторное оборудование. Его владельцем является Константин Григоришин.
Пока неизвестно, будет ли передача акций этих предприятий компенсироваться их бывшим собственникам и миноритарным акционерам.
Однако уже известно, что решение государства вызвало шок у Коломойского.
"Это (отчуждение пакетов акций олигарха в "Укрнафте" и "Укртатнафте" - Ред.) обнаружили сегодня утром регистраторы и юристы по реестрам. Для Коломойского и всего его окружения это было шоком - никто такого не ожидал. До сих пор нам никто не пояснил мотивы и юридическое обоснование такого решения. Есть лишь неофициальная информация, что решение об отчуждении акций было принято на заседании Ставки верховного главнокомандующего", - рассказал украинскому изданию "Страна" источник в окружении Коломойского.
По словам источника, теперь под вопросом функционирование телеканала "1+1", так как основным ресурсом для его финансирования были доходы Коломойского от нефтяных компаний.
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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Эвакуация из Киева, наступление на Херсон, проблема в Павловке. Итоги 6 ноября на УкраинеВласти Киева задумались об эвакуации населения из-за отключения электричества. ВСУ скапливает силы и подготавливает наступление на Херсон. Российские военкоры и военные заявили о непростой ситуации в Павловке
Прибытие NASAMS
О прибытии западных систем ПВО на Украину сообщил глава Минобороны страны Алексей Резников.
"Смотрите, кто приехал! Зенитно-ракетные комплексы NASAMS и "Аспид" прибыли в Украину. Это оружие значительно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным. Мы будем продолжать сбивать атакующие нас вражеские цели. Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США", - заявил Резников.
Ранее, 31 октября, на брифинге представитель Пентагона заявил о том, что США поставят на Украину восемь систем противовоздушной обороны NASAMS. При этом две системы обещали поставить "в ближайшем будущем".
Позже, в ноябре, стало известно, что Испания передает Украине новый пакет военной помощи, который включает батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide, системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним.
 
ХроникиЭксклюзив
 
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Заголовок открываемого материала
16:01"Пока мы просто не часть России". В Киеве обсудили цену войны
16:00Ситуация со 155 бригадой, шок Коломойского, прибытие NASAMS. Главное на Украине на 16:00 7 ноября
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14:32Военный эксперт рассказал, что начнется, если на Украину попадет "тюркский легион" из "серых волков"
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14:08Украинские послы набросились на Папу Римского
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