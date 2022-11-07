https://ukraina.ru/20221107/1040570529.html

Ситуация со 155 бригадой, шок Коломойского, прибытие NASAMS. Главное на Украине на 16:00 7 ноября

Ситуация со 155 бригадой, шок Коломойского, прибытие NASAMS. Главное на Украине на 16:00 7 ноября - 07.11.2022 Украина.ру

Ситуация со 155 бригадой, шок Коломойского, прибытие NASAMS. Главное на Украине на 16:00 7 ноября

Минобороны РФ опровергло информацию о больших потерях 155-й бригады ТОФ в зоне спецоперации. Принадлежащие олигарху Игорю Коломойскому акции важнейших предприятий отобрало украинское государство. На Украину прибыли западные системы ПВО

2022-11-07T16:00

2022-11-07T16:00

2022-11-07T16:00

хроники

эксклюзив

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В Министерстве обороны прокомментировали ситуацию со 155-й бригадой Тихоокеанского флота, о больших потерях которой 6 ноября.В ведомстве заявили, что подразделения, о которых идет речь, более десяти суток ведут эффективные наступательные действия на Угледарском направлении против украинской армии и иностранных наёмников, продвижение вперед в полосе ответственности бригады — до пяти километров в глубину украинских оборонительных позиций."За счёт грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй", — процитировало РИА "Новости" Минобороны РФ.Там также добавили, что потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках — девять к одному в людях и технике.Днём ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о письме морских пехотинцев с Дальнего Востока."Тяжёлая ситуация в Павловке (ДНР). Морпехи нашей 155-й бригады обратились к губернатору Приморья Олегу Кожемяко. Письмо не привожу. Суть его передана в Минобороны России. Оригинал в Приморье. Сказано: большие потери, невозможность донести в высшее руководство информацию о наших высоких бесполезных потерях в людях и в технике. Цифры у меня есть, но дальше это дело Генеральной прокуратуры. Морпехи просят Олега Кожемяко обратиться в МО, чтоб прислали комиссию, для срочного разбора ситуации. В письме звучат три громкие фамилии, знаю, но не привожу. Впрочем, и сам пост-то публикую, потому, как о ситуации в Павловке наверх талдычат уже несколько дней, а кровь всё льется и льется", - написал Сладков в своём телеграм-канале.В другой записи от подтвердил подлинность этой записи, заявив, что его канал никто не взламывал.Информацию о том, что в Павловке не всё благополучно подтвердил и командир бригады "Восток" НМ ДНР Александр Ходаковский. А некоторые блогеры, в том числе и принимающие участие в специальной военной операции, опубликовали сам текст письма.Утром 7 ноября стало известно, что губернатор Приморья обратил внимание на проблему."Мы связались с командирами наших морпехов на передовой. Это ребята, которые в боях с самого начала операции. Им мы доверяем. От них информация по поводу боев за Павловку такая: "Наступаем жестко, да потери есть, но далеко не такие". Это говорит не штабной офицер, а боевой командир. Он подчеркнул, что потери приморцев значительно преувеличены! Для нас любые потери среди земляков – большая утрата и боль. Мы скорбим по погибшим. И будем оказывать помощь семьям и раненым", - указывалось в заявлении Кожемяко в его телеграм-канале.Губернатор заявил, что знает из первых уст о том, что "наши бойцы проявили под Павловкой, как и на протяжении всей специальной военной операции, настоящий героизм и беспримерное мужество, нанесли противнику серьёзный урон"."Ещё раз подчеркну, что мы направили в военную прокуратуру материалы относительно событий, описанных в сообщении. В условиях информационной войны любые публикации в социальных сетях требуют проверки. Уверен, что в любом случае разбор этой ситуации будет проведён и компетентные органы дадут свою оценку", - заявил Кожемяко.Позже уже Минобороны прокомментировали обстановку в Павловке.Шок КоломойскогоСтратегически важные предприятия, связанные с олигархами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным переходят в собственность государства, сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а также миноритарных акционеров "Укрнафты".По их данным, 6 ноября НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО " Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор". Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства.Компаниям Коломойского в "Укрнафте" принадлежит около 42% акций. Государству в лице НАК "Нафтогаз" к этому принадлежали 50% плюс 1 акция. Владельцами других акций являются миноритарные акционеры. "Укрнафта" в свою очередь является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины.В "Укртатнафте" днепропетровский олигарх совместно с партнером Геннадием Боголюбовым владели около 60%. Ключевым активом "Укртатнафты" является Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, выведенный ударами из строя в ме этого года.До недавнего времени владельцем "Мотор Сич" был Вячеслав Богуслаев, который в 2017 году продал 56% акций компании китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Однако Украина заблокировала операции с акциями "Мотор Сичи", что вызвало серьёзное охлаждение с Китаем. В октябре этого года Богуслаева арестовали, обвинив в государственной измене.Компания "АвтоКрАЗ" входит в группу "Финансы и кредит" олигарха Константина Жеваго, который покинут страны. Предприятие занимается изготовлением большегрузных автомобилей."Запорожтрансформатор" – предприятие-банкрот, производящее трансформаторное и реакторное оборудование. Его владельцем является Константин Григоришин.Пока неизвестно, будет ли передача акций этих предприятий компенсироваться их бывшим собственникам и миноритарным акционерам.Однако уже известно, что решение государства вызвало шок у Коломойского."Это (отчуждение пакетов акций олигарха в "Укрнафте" и "Укртатнафте" - Ред.) обнаружили сегодня утром регистраторы и юристы по реестрам. Для Коломойского и всего его окружения это было шоком - никто такого не ожидал. До сих пор нам никто не пояснил мотивы и юридическое обоснование такого решения. Есть лишь неофициальная информация, что решение об отчуждении акций было принято на заседании Ставки верховного главнокомандующего", - рассказал украинскому изданию "Страна" источник в окружении Коломойского.По словам источника, теперь под вопросом функционирование телеканала "1+1", так как основным ресурсом для его финансирования были доходы Коломойского от нефтяных компаний.Прибытие NASAMSО прибытии западных систем ПВО на Украину сообщил глава Минобороны страны Алексей Резников."Смотрите, кто приехал! Зенитно-ракетные комплексы NASAMS и "Аспид" прибыли в Украину. Это оружие значительно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным. Мы будем продолжать сбивать атакующие нас вражеские цели. Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США", - заявил Резников.Ранее, 31 октября, на брифинге представитель Пентагона заявил о том, что США поставят на Украину восемь систем противовоздушной обороны NASAMS. При этом две системы обещали поставить "в ближайшем будущем".Позже, в ноябре, стало известно, что Испания передает Украине новый пакет военной помощи, который включает батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide, системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним.

https://ukraina.ru/20221107/1040556279.html

https://ukraina.ru/20221107/1040548555.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив